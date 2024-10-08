🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся. Дорога займёт 1,5–2 часа. За это время вы услышите интересные факты о жизни и традициях местных народов, полюбуетесь пейзажами. Плюс мы будем останавливаться в видовых местах и можем заехать в «Хычинный домик» перекусить.
⛰ Выше гор и облаков На плато у вас будет 2–3 часа свободного времени, чтобы побыть наедине с собой, пройтись по альпийским лугам, увидеть скалы «Два монаха», «амфитеатр», панораму Кавказского хребта и Эльбруса. Если вы выбрали вечернюю программу, то в последних лучах солнца все эти виды станут ещё выразительнее, сочнее.
➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище. Условия см. ниже.
Организационные детали
Cтарт дневной экскурсии — в 7:00, старт поездки на закат — ориентировочно в 14:00 (время захода солнца меняется)
Поездка подходит людям с любой физподготовкой
Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.
Как проходит поездка
Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно
Поездка проходит на авто повышенной проходимости
Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца
Дополнительные расходы (по желанию)
Питание в кафе с кавказской кухней — средний чек 400 руб. /чел.
Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом и группой) — 500 руб. /чел. Отдельно оплачивается входной билет на въезде — 60 руб. /чел.
Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом и группой) — 500 руб. /чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От веста вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 6359 туристов
Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа с 2020 года. Наш автопарк включает комфортные минивэны Mercedes и Toyota. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!
Н
Наталья
8 окт 2024
Маршрут необыкновенной красоты. В день выезда обещали дождь. На первую локацию попали в облака и дождь и видимость была не очень. На второй обзорной площадке обомлели от красоты. Облачность ушла, читать дальше
дождь прекратился и погода начала налаживаться. Вернусь на этот маршрут ещё раз встречать рассвет. Совет туристам кого укачивает. Дорога к обзорным площадкам идёт по бездорожью и очень трясет, не наедаться вкусных хичинов в пути. Лучше после поездки. Желаю всем увидеть эту красоту. Уфа. Наталья