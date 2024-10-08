На плато Бермамыт, расположенном на высоте 2591 метр, каждый почувствует себя на краю мира.Величественные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, облака под ногами и уникальные скалы «Два монаха» создают атмосферу

настоящего приключения. Дневная или вечерняя программа позволяет выбрать оптимальное время для наслаждения природой. Путешествие подходит для всех уровней физической подготовки, однако следует учитывать особенности дороги. Путешествие обещает стать ярким воспоминанием для каждого участника

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся. Дорога займёт 1,5–2 часа. За это время вы услышите интересные факты о жизни и традициях местных народов, полюбуетесь пейзажами. Плюс мы будем останавливаться в видовых местах и можем заехать в «Хычинный домик» перекусить.

⛰ Выше гор и облаков

На плато у вас будет 2–3 часа свободного времени, чтобы побыть наедине с собой, пройтись по альпийским лугам, увидеть скалы «Два монаха», «амфитеатр», панораму Кавказского хребта и Эльбруса. Если вы выбрали вечернюю программу, то в последних лучах солнца все эти виды станут ещё выразительнее, сочнее.

➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище. Условия см. ниже.

Организационные детали

Cтарт дневной экскурсии — в 7:00, старт поездки на закат — ориентировочно в 14:00 (время захода солнца меняется)

Поездка подходит людям с любой физподготовкой

Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.

Как проходит поездка

Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно

Поездка проходит на авто повышенной проходимости

Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца

Дополнительные расходы (по желанию)