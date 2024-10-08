Мои заказы

Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе из Ессентуков

Ощутите мощь гор и красоту заката на плато Бермамыт. Выберите дневное или вечернее время для путешествия в мини-группе из Ессентуков
На плато Бермамыт, расположенном на высоте 2591 метр, каждый почувствует себя на краю мира.

Величественные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, облака под ногами и уникальные скалы «Два монаха» создают атмосферу
настоящего приключения. Дневная или вечерняя программа позволяет выбрать оптимальное время для наслаждения природой.

Путешествие подходит для всех уровней физической подготовки, однако следует учитывать особенности дороги. Путешествие обещает стать ярким воспоминанием для каждого участника

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды на Эльбрус
  • 🚗 Удобный трансфер из Ессентуков
  • 🗺 Свободное время на плато
  • 🌅 Незабываемый закат
  • 🏞 Возможность посетить дополнительные места
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе из Ессентуков© Константин
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Скалы Два монаха
  • Кавказский хребет
  • Эльбрус

Описание экскурсии

🛣 Плато Бермамыт находится в северо-восточной части Карачаево-Черкесии на высоте 2591 метров: туда-то мы с вами и отправимся. Дорога займёт 1,5–2 часа. За это время вы услышите интересные факты о жизни и традициях местных народов, полюбуетесь пейзажами. Плюс мы будем останавливаться в видовых местах и можем заехать в «Хычинный домик» перекусить.

Выше гор и облаков
На плато у вас будет 2–3 часа свободного времени, чтобы побыть наедине с собой, пройтись по альпийским лугам, увидеть скалы «Два монаха», «амфитеатр», панораму Кавказского хребта и Эльбруса. Если вы выбрали вечернюю программу, то в последних лучах солнца все эти виды станут ещё выразительнее, сочнее.

➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище. Условия см. ниже.

Организационные детали

  • Cтарт дневной экскурсии — в 7:00, старт поездки на закат — ориентировочно в 14:00 (время захода солнца меняется)
  • Поездка подходит людям с любой физподготовкой
  • Обратите внимание: дорога к плато — не асфальтирована, возможна сильная тряска. Поэтому людям с гипертонией, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, грыжами, нарушением вестибулярного аппарата и боязнью высоты, а также беременным и детям до 5 лет не рекомендуется посещать этот джип-тур.

Как проходит поездка

  • Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно
  • Поездка проходит на авто повышенной проходимости
  • Погодные условия (туман, дождь, облачность) могут стать причиной небольших изменений в программе или помешать наблюдению заходящего солнца

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание в кафе с кавказской кухней — средний чек 400 руб. /чел.
  • Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом и группой) — 500 руб. /чел. Отдельно оплачивается входной билет на въезде — 60 руб. /чел.
  • Заезд на г. Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище (по согласованию с гидом и группой) — 500 руб. /чел.

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От веста вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 6359 туристов
Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа с 2020 года. Наш автопарк включает комфортные минивэны Mercedes и Toyota. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
8 окт 2024
Маршрут необыкновенной красоты. В день выезда обещали дождь. На первую локацию попали в облака и дождь и видимость была не очень. На второй обзорной площадке обомлели от красоты. Облачность ушла,
дождь прекратился и погода начала налаживаться. Вернусь на этот маршрут ещё раз встречать рассвет.
Совет туристам кого укачивает. Дорога к обзорным площадкам идёт по бездорожью и очень трясет, не наедаться вкусных хичинов в пути. Лучше после поездки.
Желаю всем увидеть эту красоту.
Уфа. Наталья

Входит в следующие категории Ессентуков

