На нашей экскурсии вас в любое время года ждут умопомрачительные горные виды. Формат дружеский — в группе до 8 человек с гидом-проводником. Вы побываете у зеркального озера Кара-Кёль и у целебных вод реки Уллу-Муруджу. Подниметесь по канатке на вершину Мусса-Ачитара навстречу заснеженным пикам Кавказского хребта. Увезёте с собой местные легенды и топовые фото!
Домбай — это не только величественные горы: его ущелья и водоёмы покоряют не меньше! В путешествии вы побываете на озере Кара-Кель, которое наполняется подземными ключами и чистейшей водой от снегов, тающих на горных вершинах. Солнце не пробивается сквозь сосны и лиственные деревья, но летом температура воды в озере достигает +20 °C. После наслаждения пейзажами Кара-Кёль вы увидите реку Уллу-Муруджу и узнаете, почему это одна из чистейших рек России и Европы.
Храм 10 века
На территории Карачаево-Черкесии сохранились древнейшие храмы страны. Один из них мы не пропустим по пути и окажемся внутри памятника культуры и религии.
Выше и выше в горы!
Приготовьтесь взлететь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — это самый доступный для подъема «трехтысячник» России. С высоты 3200 метров н. у. м. вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами. А затем попадете в другое известное место — на Домбайскую поляну, где соединяются ущелья Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Здесь над низкими лесистыми склонами поднимаются ввысь восемь седых горных вершин, а вокруг вас альпийские луга.
Организационные детали
Формат путешествия
Время выезда может быть изменено, зависит от состава группы
Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
С вами будет гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание в проверенных кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽ за чел.), также вы можете взять перекус с собой
Билет на канатную дорогу в Домбае: первая очередь — 1400 ₽, первая и вторая — 2800 ₽, все три очереди — 3100 ₽. Есть детские и льготные тарифы
Экологический сбор в Домбае — 200 ₽
Посещение Шоанинского храма — 300 ₽
Дополнительные опции
Экскурсию можно провести для большего количества участников (подробности уточняйте в переписке с гидом), а также в индивидуальном формате.
ежедневно в 07:00 и 07:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3004 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных читать дальшеуменьшить
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами.
В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Дата посещения: 4 ноя 2025
Путешествовали на Домбай. Остались очень довольны поездкой. Гид и в том числе водитель Марат всю поездку туда и обратно вел очень интересную экскурсию, отвечал на все наши вопросы. Ему отдельное читать дальшеуменьшить
спасибо! Несмотря на то, что выполнял функцию гида, вел машину очень аккуратно, без риска и лихачества. Надо сказать, что накануне, узнав, что поедем на УАЗ Патриот, я сначала даже расстроилась и думала отказаться от поездки. Но было всё комфортно, нас было 6 туристов и водитель. Такая машина обусловлена заездом в промежуточные точки, например Шаонинский храм, где дорога как раз только для такого транспорта. Всем рекомендую! Хорошего отдыха!
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Юлиана
Наверное самые красивые виды за эту мою поездку!!! Прекрасная экскурсия, отличный гид, приятный попутчик, что еще нужно для хорошего путешествия? Это было незабываемо! И даже на подъемнике, при сильном ветре(одевайтесь максимально тепло, если планируете подъем на высоту, подъемники на 2ю и 3ю высоту открытые), не могла оторвать слезящихся глаз от красоты вокруг!
+2
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Наталия
Состоялось увлекательное путешествие в Домбай, в сопровождении гида Темирлана, самого лучшего и красивого гида Кавказа))). Темирлан с большой любовью к своему краю рассказал нам много интересной информации. Показал красивейшие горные читать дальшеуменьшить
реки, незабываемые виды для классных фоток. Завёз в атмосферное кафе на берегу реки Кубань на завтрак. Хычины реально были супер! Нам очень повезло с погодой и компанией. Рассвет мы встретили на перевал Гумбаши. На канатке мы поднялись на самую верхнюю станцию в Домбае. Проехали всю программу по маршруту и дополнительно мы побывали на озере Туманном. Наш заботливый гид на озере нам предложил вкусный чай из горных трав. На закате мы побывали у храма 10 века. Поездка прошла очень позитивно, как в компании старых друзей. Данную экскурсию от души рекомендую всем!
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Евгения
Ездили на Домбай 5 ноября. Магомед водитель он же гид лучший, интересный, внимательный. Поездка была чудесная.
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Мария
Классная поездка, полная чудесных впечатлений!!! Все очень понравилось, адреналин зашкаливал на фоникулере! 😊Буду рекомендовать друзьям! Очень понравился Шоанинский монастырь 10 века❤️
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А
Анастасия
Спасибо гиду Виталию за такую насыщенную экскурсию. В машине было комфортно, гид на протяжении всей поездки рассказывал увлекательные факты о регионе. Виды открываются удивительные. Нам повезло с погодой и мы смогли посетить все, что было запланировано.
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