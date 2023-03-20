ежедневно в 07:00

В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе

«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато-Эркен

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Наш маршрут охватывает топовые достопримечательности двух регионов республики.

В Черекском районе вы посетите дивный водопад, «норвежский» мыс и самое глубокое карстовое озеро России. Проедете по фантастической теснине и познакомитесь с историей старинного селения. Искупаетесь в источниках Аушигера. А в Урванском районе осмотрите необычный для Кавказа замок в романском стиле.
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
В Кабардино-Балкарию из Ессентуков - в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Селение Карасу и водопад

Наша первая локация — старое кабардино-балкарское село и водопад неподалёку. Он не большой, но очень живописный: его поток струится по разноцветному мху. Кроме того, здесь можно попить и набрать с собой воду — она не только чистейшая, но и приятная на вкус.

«Язык тролля»

Уменьшенная копия норвежской достопримечательности есть в нескольких уголках Кавказа, в том числе, и здесь. С выступа в ущелье Безенги вы откроете впечатляющий вид на Безенгийскую стену и горы-пятитысячники.

Голубые озера

Далее в программе группа из пяти озёр, наиболее известное из которых — Церик-Кёль. Самое глубокое карстовое озеро в России. Вы услышите о загадках и многочисленных исследованиях водоёма. Полюбуетесь волшебными оттенками воды. И оцените пейзажи местности, окружённой скалами, альпийскими лугами и густыми лесами.

Черекская теснина

Впереди у нас знаменитая теснина, прорубленная Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле нависают скалы, а от видов по-настоящему захватывает дух. Только представьте, какие здесь получатся фотографии!

Верхняя Балкария

Старинное селение перенесёт вас в мир далёкого прошлого. Вы познакомитесь с непростой историей места, осмотрите сохранившуюся сторожевую башню Абай-Кала и родовые постройки 17-18 веков. А также сможете покататься на высокогорных качелях.

Термальные источники в Аушигере

В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. В оборудованных источниках комплекса Аушигер сити вы сможете искупаться и расслабиться после долгой дороги.

Замок Шато-Эркен

На этом путешествие по Черекскому району завершится, и перед возвращением в КавМинВоды мы заедем в ещё один район Кабардино-Балкарский, Урванский. Здесь вы увидите неожиданное для региона строение — замок в романском стиле, отсылающий к Европе 11-12 веков. Вы узнаете историю сооружения, построенного посреди лазурного озера, и интересные факты о владельце замка, известном виноделе. А в ясную погоду вам откроется красивый вид на Эльбрус.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Трансфер комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену экскурсии
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию)

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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