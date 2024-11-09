Групповая
Верхняя Балкария, Чегемское ущелье, термальные источники «Аушигер»
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
«На обратном пути Вы окунетесь в теплые воды Аушигерского термального источника с уникальным составом воды»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье в 06:00
12 мар в 06:00
13 мар в 06:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Чегемские водопады, Верхняя Балкария и термальные источники «Аушигер»
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
«Аушигерский термальный источник Последняя остановка на экскурсионном маршруте по Балкирии делается в селении Аушигер, где находится знаменитый горячий источник с температурой воды около +50 °С»
Расписание: По договоренности
Завтра в 06:00
12 мар в 06:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Язык тролля - Голубое озеро - замок Шато-Эркен - Аушигер из Ессентуков
Начало: Ваше место проживания
«Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
12 мар в 07:00
23 550 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана9 ноября 2024Поездка вышла очень познавательной и позитивной. Группа была не большой, поэтому нигде не растягивались. Познакомились с местными красотами, попробовали национальные блюда,
- ЕЕлена10 ноября 2019С Эдельвейсом была на двух экскурсиях, и поехала бы еще, но погода подкачала и времени не хватило. Оплату производила картой
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Аушигер»
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Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в марте 2025
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