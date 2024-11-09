читать дальше задолго до начала экскурсий. Забрали вовремя, рассказывали интересно, времени хватало и на осмотр и на фото, скидку за ранее бронирование предоставили, все договоренности исполнили, оперативно отвечали на вопросы. Мне все понравилось. Спасибо.

С Эдельвейсом была на двух экскурсиях, и поехала бы еще, но погода подкачала и времени не хватило. Оплату производила картой