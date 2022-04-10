в воскресенье в 07:00

Что вас ожидает

Балаклава. Вы пройдете по уютной набережной и покатаетесь на катере вдоль бухты. Если повезет, увидите стаи дельфинов.

Центр Севастополя. Мы покажем знаковые места города: Графскую пристань, монумент «Затопленным кораблям», памятники Нахимову и Казарскому. Кроме того, у вас будет свободное время для прогулки и фото на Приморском бульваре.

Малахов курган. Вы услышите о событиях, происходивших здесь во время Крымской войны.

Морская прогулка. Мы прокатимся по бухтам Севастополя, полюбуемся панорамой города с моря, боевыми кораблями и подводными лодками.

Херсонес Таврический — место, где оставили след греческая, византийская и европейская цивилизации. Вы увидите артефакты разных эпох и по желанию посетите знаменитый Владимирский собор.

Организационные детали