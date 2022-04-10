в воскресенье в 07:00

Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь

Центр города-героя, Малахов курган, Херсонес Таврический и морская прогулка за 1 день

Групповая
Севастополь — один из самых интересных городов Крыма.

Вы отправитесь его исследовать в группе до 50 человек.

Оцените памятники военной истории, посетите легендарный Малахов курган и прокатитесь на катере по бухтам.

А еще по пути мы заедем в Балаклаву и греческое городище Херсонес Таврический.
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Балаклава. Вы пройдете по уютной набережной и покатаетесь на катере вдоль бухты. Если повезет, увидите стаи дельфинов.

Центр Севастополя. Мы покажем знаковые места города: Графскую пристань, монумент «Затопленным кораблям», памятники Нахимову и Казарскому. Кроме того, у вас будет свободное время для прогулки и фото на Приморском бульваре.

Малахов курган. Вы услышите о событиях, происходивших здесь во время Крымской войны.

Морская прогулка. Мы прокатимся по бухтам Севастополя, полюбуемся панорамой города с моря, боевыми кораблями и подводными лодками.

Херсонес Таврический — место, где оставили след греческая, византийская и европейская цивилизации. Вы увидите артефакты разных эпох и по желанию посетите знаменитый Владимирский собор.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
  • Входные билеты не включены в стоимость: Малахов курган — 100 р., Херсонес — 400 р. взр, 200 р. дети, катер в Балаклаве — 400 р., катер в Севастополе — 500 р. взр, 400 р, дети 4-12 лет
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Шевченко
Когда и сколько длится
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в воскресенье в 07:00

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