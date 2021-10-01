Большое путешествие из Евпатории в Севастополь

Знакомство с городом-героем, античный Херсонес, мыс Фиолент, а также история и видовые фотосессии

5
2 отзыва
Круглый год Севастополь и его окрестности впечатляют путешественников — героической хроникой, памятниками и пейзажами.

Вы погрузитесь в историю двух войн города, Крымской и Великой Отечественной.

Погуляете по набережной и уютным бульварам.

Представите античные времена в Херсонесе Таврическом.

А в завершение насладитесь видами с мыса Фиолент.
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь
Большое путешествие из Евпатории в Севастополь

Что вас ожидает

Запад — юг, Евпатория — Севастополь

По дороге через виноградники и персиковые сады Бахчисарайского района мы отправимся в Севастополь. Будем останавливаться для фотографий на фоне дивных пейзажей. Я расскажу об этих местах, по которым следовали вражеские войска в Крымскую войну 1853-1856 годов.

Город-герой: достопримечательности и история

Знакомство с Севастополем начнется с Северной стороны: мы поднимемся на смотровую площадку, увидим памятник воинам 2-й гв. армии, Михайловскую, Константиновскую и 115-ую береговую батареи, а также храм-пирамиду.
Затем вас ждет Инкерман — пещерный монастырь и крепость Каламита под рассказы о средневековом княжестве Феодоро.
Посетив Малахов курган, погуляем по центру Севастополя: здесь в программе Графская пристань, памятник затопленным кораблям, Приморский бульвар и церковь Четырех адмиралов.

Античные раскопки и природные красоты

Из времен двух войн Севастополя вы перенесетесь в эллинистическую эпоху — в музее-заповеднике Херсонес Таврический. Исследуете руины полиса, увидите «туманный колокол» и Владидимирский собор.
После обеда приготовьтесь к живописной завершающей части путешествия. Мыс Фиолент, пляж Баунти, грот Дианы, беседка Пушкина — перед вами откроются одни из самых идиллических видов Крыма.

Организационные детали

  • Стоимость указана за экскурсию на вашем транспорте. Если вы путешествуете без автомобиля, то дополнительно оплачивается аренда нашего транспорта (6000 руб. ; 4 взрослых места и 2 детских)
  • Посещение музеев по желанию, входные билеты оплачиваются дополнительно
  • После экскурсии вы получите электронную версию мини-альбома с вашими фотографиями на память
  • При необходимости мы можем продлить экскурсию: доплата за продление — 1000 руб. /час

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у места вашего проживания в Евпатории, Саках или окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Очень важно, чтобы места, которые вы видите впервые, вам показал знающий человек. С нами на экскурсиях вас ждут нераскрученые локации, тщательно проработанный маршрут, разнообразие объектов и событий. Мы раскроем малоизвестные или забытые факты о Крыме и поделимся разными точками зрения. Вы убедитесь, что Западный Крым — одно из лучших мест для пляжного отдыха и лечения. И узнаете, за что стоит полюбить этот край.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
1 окт 2021
Сергей влюбил нас в западный Крым окончательно и бесповоротно! После таких экскурсий хочется объездить весь прекрасный Крым. Но только с Сергеем!
Н
29 сен 2021
В прошлом году ездили на экскурсию с Сергеем, поэтому в этом году даже не задумывались о выборе экскурсовода. Очень довольны экскурсией. Сергей - прекрасный гид, много знает, интересно слушать и узнавать неизвестные для себя факты истории. Контактный, общительный. Провели с Сергеем целый день, но экскурсия не показалась утомительной. Крымский ландшафт, природа, история- это была насыщенная, познавательная и интересная экскурсия. Спасибо Сергею. До новых встреч!

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