Что вас ожидает

Запад — юг, Евпатория — Севастополь

По дороге через виноградники и персиковые сады Бахчисарайского района мы отправимся в Севастополь. Будем останавливаться для фотографий на фоне дивных пейзажей. Я расскажу об этих местах, по которым следовали вражеские войска в Крымскую войну 1853-1856 годов.

Город-герой: достопримечательности и история

Знакомство с Севастополем начнется с Северной стороны: мы поднимемся на смотровую площадку, увидим памятник воинам 2-й гв. армии, Михайловскую, Константиновскую и 115-ую береговую батареи, а также храм-пирамиду.

Затем вас ждет Инкерман — пещерный монастырь и крепость Каламита под рассказы о средневековом княжестве Феодоро.

Посетив Малахов курган, погуляем по центру Севастополя: здесь в программе Графская пристань, памятник затопленным кораблям, Приморский бульвар и церковь Четырех адмиралов.

Античные раскопки и природные красоты

Из времен двух войн Севастополя вы перенесетесь в эллинистическую эпоху — в музее-заповеднике Херсонес Таврический. Исследуете руины полиса, увидите «туманный колокол» и Владидимирский собор.

После обеда приготовьтесь к живописной завершающей части путешествия. Мыс Фиолент, пляж Баунти, грот Дианы, беседка Пушкина — перед вами откроются одни из самых идиллических видов Крыма.

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