Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Средневековый монастырь

В Бахчисарае христианство и ислам мирно соседствуют уже многие века. Вы прогуляетесь 👣 меж высеченных в скалах пещер и гротов заброшенного монастыря Качи-Кальон, наслаждаясь тишиной и гармонией. Далее мы навестим необычный Бисерный скит св. Анастасии Узорешительницы. Потолок скита украшают бисерные Вифлеемская звезда и византийский крест, здесь находятся вышитые бисером десять Заповедей и 65 лампад с бисерными подвесками, среди которых ни одной одинаковой! Я перескажу фрагменты бытия великомученицы и вспомню старинную легенду о появлении святого источника. В завершение вас ждет живописный вид на всю Качинскую долину с лучшей смотровой площадки Качи-Кальон.

Ханский дворец

В Бахчисарае мы зайдем в гости к хану. Вы осмотрите изящные парадные и жилые залы, заглянете в гаремные покои и познакомитесь с бытом и культурой крымских татар, а после прогуляетесь 👣 по душистому Персидскому саду. Я проведу вас к знаменитому «Фонтану ⛲ слез», воспетому Пушкиным, покажу портал Алевиза и другие достопримечательности.

Старый город 🏙️

Староселье — исчезнувшее село, откуда прежде начинался Бахчисарай. Вы услышите об истории 📖 города от основания до настоящего времени, посетите действущий Успенский пещерный монастырь и зайдете в «Зинджирлы медресе», первое мусульманское учебное заведение в Крыму. После насыщенной прогулки пообедаем в лучшем кафе Восточной кухни в Бахчисарае, где вы оцените колорит крымско-татарских блюд.

Организационные детали