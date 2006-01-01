  1. Россия
  2. Экскурсии

Евпатория - город 25-ти веков

5
2 отзыва
Александра
Александра – Гид из Евпатории
За долгую жизнь Евпатория не раз меняла название и переходила из рук в руки.

Керкинитида, Гёзлёв, а сейчас Евпатория когда-то принадлежала грекам, крымским татарам — на улочках города можно найти следы их пребывания.

Гуляя по старым районам города, вы увидите крепость, познакомитесь с национальной кухней караимов и насладитесь местным вином 🍷.

Со мной вы пройдете 25 веков из жизни Евпатории: от V века до н.

э.

до XXI века н.

э.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-17 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Евпатория - город 25-ти веков
Евпатория - город 25-ти веков

Что вы увидите

  • Программа экскурсии:
  • 1. Главный собор св. Николая
  • 2. Крепость-музей- кофейня"Одун-базар-хопусы" - музей с макетом древнего города + дегустация евпаторийского кофе и горного чая
  • 3. Текие дервишей-суфиев
  • 4. Армянская церковь Сурб-Никогайос
  • 5. Еврейская синагога Егия-Копай и еврейское кафе "Еськин кот"
  • 6. Караимские кеннасы и дегустация национальной кухни караимов
  • 6. Ханская мечеть Джума-Джами
  • 7. Храм греческой общины св. Ильи
  • 8. Дом-музе вина и дегустация крымских вин ( по желанию)
  • Свободное время и отдых на пляже(самый большой в Крыму песчаный пляж)
Евпатория - самый солнечный и самый многонациональный город 🏙️ Крыма. Это перекрёсток цивилизаций, посетить который стоит каждому, кто приезжает в Крым! Только здесь сохранилась многогранность национальных культур и традиций Крыма.
Евпатория-единственный город, где сохранилась караимская община (коренной народ Крыма) и единственные на планете самые старинные действующие караимские кеннасы(молитвенные дома). Прогуливаясь по узеньким улочкам древнего города, вы побываете в гостях у крымских армян, посетите еврейскую синагогу, пообщаетесь со служителями Хан-Джами (Ханской мечети), увидите уникальное место - текие Дервишей. Не зря старый город называют "Малый Иерусалим".
Еще один важный аспект-это климат... Черное море 🌊, солёные озера, лечебная грязь и степной воздух создают здесь особые условия как для отдыха, так и для лечения. Не даром Евпаторию в 2006 году внесли в полноправные члены европейской сети всемирной организации здравоохранения "Здоровые города".
Что входит
  • Услуги гида - пешеходная экскурсия по древнему городу с посещением всех объектов показа (ханская мечеть, текие дервишей, караимские кеннасы и музей крепость - обзорно)
Что не входит
  • транспортные услуги!!!
  • Дополнительно (по желанию клиента) оплачиваются входные билеты:
  • 1. музей крепостных ворот "Одун-базар къапусы"-150р (взр) и 100р (дет)
  • 2. Караимские кеннасы - 250 р и 200 р дет
  • 3. Текие дервишей - 200 р и 100 р дет
  • 4. Ханская мечеть Джума-джами -150 р и 75 р дет
  • Комплексные обеды - от 250 р
Начало
🚩 Евпатория, автовокзал
Место завершения
🏁 Евпатория, Театральная площадь
Евпатория - город 25-ти веков
Евпатория - город 25-ти веков
Евпатория - город 25-ти веков
Евпатория - город 25-ти веков
Евпатория - город 25-ти веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра
Александра
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Прогулка по вечерней Евпатории
650
1.5 часа
Прогулка по вечерней Евпатории
11 отзывов
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
3 500
4 часа
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
3 отзыва
Удивительная Евпатория
725
2 часа
Удивительная Евпатория
2 отзыва
Малый Иерусалим - манящее созвездие исторических объектов!
3 500
2 часа
Малый Иерусалим - манящее созвездие исторических объектов!
2 отзыва
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
1 800
2 часа
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе
10 000
2 часа
Экскурсия по Евпатории на двухэтажном автобусе