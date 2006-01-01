Евпатория - самый солнечный и самый многонациональный город 🏙️ Крыма. Это перекрёсток цивилизаций, посетить который стоит каждому, кто приезжает в Крым! Только здесь сохранилась многогранность национальных культур и традиций Крыма.

Евпатория-единственный город, где сохранилась караимская община (коренной народ Крыма) и единственные на планете самые старинные действующие караимские кеннасы(молитвенные дома). Прогуливаясь по узеньким улочкам древнего города, вы побываете в гостях у крымских армян, посетите еврейскую синагогу, пообщаетесь со служителями Хан-Джами (Ханской мечети), увидите уникальное место - текие Дервишей. Не зря старый город называют "Малый Иерусалим".

Еще один важный аспект-это климат... Черное море 🌊, солёные озера, лечебная грязь и степной воздух создают здесь особые условия как для отдыха, так и для лечения. Не даром Евпаторию в 2006 году внесли в полноправные члены европейской сети всемирной организации здравоохранения "Здоровые города".