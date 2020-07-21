2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Многоликая Евпатория

Вы посетите Армянскую апостольскую церковь ⛪ XIX века и услышите историю 📖 самого красивого православного храма Крыма — собора Святителя Николая Чудотворца. Заглянете в Текие дервишей XV столетия и поймете, какую роль играют дервиши в мусульманской культуре. А еще раскроете, как связаны синагога Егий-капай и стена Плача Малого Иерусалима, и узнаете интересные детали обряда посвящения в сан крымских ханов в мечети Хан-Джами.

Путешествие в мир караимов

Вы услышите, в чем самобытность этого малочисленного загадочного народа. А также узнаете интересные факты о его знаменитых представителях: балерине Анне Павловой, ученом Иосифе Григулевиче, композиторе Самуиле Майкапаре и создателях табачной фабрики Дукат. В завершение посетите караимский храм, экскурсию ⛳ по которому вам проведет настоящий караим, отведаете самые вкусные чебуреки в мире и раскроете секреты караимских хозяек.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Текие дервишей — 150 рублей, музей 🖼 Гезлевские ворота — 150 рублей, мечеть Хан-Джами — 150 рублей, синагога Егия-капай — 150 рублей, Караимские кенасы — 300 рублей.