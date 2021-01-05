25 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Этнические уголки Старого города

Сначала я проведу вас улочками средневекового Гёзлёва — так называлась Евпатория во времена Крымского ханства. Вы увидите ворота Одун-базар-капусы, сможете выпить 🍹 здесь ароматный кофе в этно-кофейне и по желанию посетить музей 🖼 ворот с макетом Гёзлёва. Прогуливаясь по Старому городу с одноэтажными строениями в восточном стиле, мы поговорим о специфике жизни средневекового Крымского ханства и побываем в культовых сооружениях разных народов, которые веками жили бок о бок в Гёзлёве: встретим православный храм, мусульманскую мечеть, еврейскую синагогу, а также комплекс караимских кенасс с ажурными воротами, где поговорим о самобытной культуре караимов. А для более глубокого знакомства с удивительным колоритом Евпатории я посоветую вам караимское и еврейское кафе с блюдами национальной кухни 🥧.

Курортная Евпатория эпохи модерна

Из Старого города мы отправимся в его современную часть, чтобы познакомиться с историей 📖 и архитектурой Евпатории начала 20 века. Я расскажу, как за несколько лет маленький татарский городок превратился в знаменитый семейный курорт. Мы дойдём (или доедем на трамвае) до Театральной площади и улицы Дувановской, которые вместе образуют своеобразный «заповедник модерна» с красивыми 🤩 особняками и живописными закоулками. А завершится прогулка 👣 на недавно реконструированной набережной им. Горького, которая сегодня считается главной визитной карточкой города.

Организационные детали

Дополнительные расходы (все опции — по желанию): входные билеты 🎫 в музей 🖼 Одун-базар-капусы — 150 рублей с человека (экскурсия ⛳ по музею для групп от 5 человек); вход в кенассы караимов — 250 руб. с человека, проезд на трамвае от Старого города до современного центра.