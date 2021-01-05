25 отзывов оставили туристы

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Евпатория — от Средневековья до XX века

Увлекательная прогулка от этнического Гёзлёва до советских курортных улочек

4.9
25 отзывов
Оксана
Оксана – Гид из Евпатории
За несколько веков Евпатория прошла путь от «ворот Крымского ханства» до ухоженного семейного курорта, что нашло отражение и в архитектуре города, и в его пестром колорите.

Я проведу вас по средневековому Старому городу с его аутентичными кафе и восточными сооружениями, расскажу о культуре караимов и соседстве нескольких религий в стенах древнего Гёзлёва.

А после мы отправимся в современный центр города, чтобы полюбоваться особняками начала 20 века в стиле модерн.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века

Что вас ожидает

Этнические уголки Старого города
Сначала я проведу вас улочками средневекового Гёзлёва — так называлась Евпатория во времена Крымского ханства. Вы увидите ворота Одун-базар-капусы, сможете выпить 🍹 здесь ароматный кофе в этно-кофейне и по желанию посетить музей 🖼 ворот с макетом Гёзлёва. Прогуливаясь по Старому городу с одноэтажными строениями в восточном стиле, мы поговорим о специфике жизни средневекового Крымского ханства и побываем в культовых сооружениях разных народов, которые веками жили бок о бок в Гёзлёве: встретим православный храм, мусульманскую мечеть, еврейскую синагогу, а также комплекс караимских кенасс с ажурными воротами, где поговорим о самобытной культуре караимов. А для более глубокого знакомства с удивительным колоритом Евпатории я посоветую вам караимское и еврейское кафе с блюдами национальной кухни 🥧.

Курортная Евпатория эпохи модерна
Из Старого города мы отправимся в его современную часть, чтобы познакомиться с историей 📖 и архитектурой Евпатории начала 20 века. Я расскажу, как за несколько лет маленький татарский городок превратился в знаменитый семейный курорт. Мы дойдём (или доедем на трамвае) до Театральной площади и улицы Дувановской, которые вместе образуют своеобразный «заповедник модерна» с красивыми 🤩 особняками и живописными закоулками. А завершится прогулка 👣 на недавно реконструированной набережной им. Горького, которая сегодня считается главной визитной карточкой города.

Организационные детали

Дополнительные расходы (все опции — по желанию): входные билеты 🎫 в музей 🖼 Одун-базар-капусы — 150 рублей с человека (экскурсия ⛳ по музею для групп от 5 человек); вход в кенассы караимов — 250 руб. с человека, проезд на трамвае от Старого города до современного центра.

Начало и место завершения
🚩 Гёзлёвские ворота
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века
Евпатория — от Средневековья до XX века

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я профессиональный экскурсовод, аттестованный Министерством курортов и туризма Крыма. В Евпатории живу уже 15 лет. Я хочу, чтобы туристы, приезжающие в Евпаторию, видели в ней не только курорт, но и узнавали богатое и интересное прошлое города. Если же сама Евпатория вам уже знакома, я помогу организовать экскурсии в другие города Крыма или в красивые природные уголки полуострова.
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25 отзывов оставили туристы

5 янв 2021
До начала экскурсии мы были уверены, что Евпатория это детская здравница, курортный город с отличными пляжами. Этим наши знания и ограничивались. Однако гид Оксана полностью перевернула наши представления об этом месте. За три часа, которые мы провели вместе с экскурсоводом, мы узнали, насколько богатой и интересной была история этого замечательного города. Оксана - прекрасный рассказчик, маршрут продуман до мелочей, на все интересующие нас вопросы получены исчерпывающие ответы. Что сказать - мы в восторге от экскурсии и с удовольствием рекомендуем ее всем любознательным туристам. Приятным дополнением была чашка отличного кофе в кофейне рядом с городскими воротами, откуда началась наша экскурсия. Благодарим Оксану за великолепный тур по Евпатории!
1 ноя 2020
Оксана, замечательно владеет темой. Получилось составить представление о г. Евпатория. Огромное спасибо за очень интересные и эмоциональные рассказы. Понравилось всем и взрослым, и детворе.
16 сен 2020
Оксана порадовала отличным маршрутом по старому и более современному городу, знаниями его истории и общей эрудицией.
29 авг 2020
Отличная, очень познавательная экскурсия
7 авг 2020
Экскурсия подойдет тем, кто интересуется историей. Подробно рассказано об истории старого города. Действительно окунаешься в мир Средневекового города. Спасибо
21 июл 2020
В Евпатории первый раз, гида слушали с удовольствием, информация преподнесена доступно и интересно и взрослым, и подростку. Оксана приятный и доброжелательный человек и хороший рассказчик.
12 авг 2019
Невероятная экскурсия! Оксана- профессионал, эрудит и просто замечательный собеседник! Программа была насыщенной- сам маршрут, новые знания о городе, но несмотря на это- время пролетело очень быстро! Оксана настолько заинтересовывает повествованием, что по окончании прогулки хочется зайти в интернет и восполнить пробелы. Оксана подаёт информацию живым и доступным языком, переплетая историю и современность! Знала что будет отлично и теперь горячо рекомендуем каждому гостю Евпатории побывать на прогулке с Оксаной. Спасибо, Оксана!
25 июл 2019
Здесь оставляю не отзыв, а слова большой благодарности гиду Оксане. Очень хотелось пройти именно по ее маршруту, выходящему за рамки старого города, получилось- прокатиться в машине времени: рассказ Оксаны такой живой, улицы Евпатории такие самобытные и вот, стоит обернуться- вырастает древний город, кипит торговля, пахнет пряностями, торговцы, темпераментно торгуясь продают свежайшие морепродукты и диковинные штучки. Почувствовали ? Гезлев на вкус.. это не моя бурная фантазия- это тёплые впечатления от общения с гидом, она динамичная, с очень красивым русским языком и глубокими знаниями- из которых вы получите самое вкусное, о городе повествует с большой любовью, коренные жители Евпатории (в нашей компании) тоже под впечатлением, узнали много интересных фактов о городе, казалось бы Евпатория вся на виду... Пока вы наблюдаете, у нас проучилось окунуться. Спасибо Оксана!
Наталья
15 июл 2019
Оксана удивительный гид. Явно влюблена в свою профессию! Доброжелательная, общительная, обладает обширными знаниями по истории Евпатории и в целом всего Крымского полуострова. Нет такого вопроса, на который она не сможет дать развернутый ответ. Хоть мы в городе уже далеко не первый раз и специально для родственников организовали эту прогулку по старому городу- были приятно удивлены тому, сколько нового мы всего узнали и увидели. Оксана провела нас тайными тропами и рассказала о вещах и событиях, о существовании которых мы даже не подозревали. Большое спасибо за это! Экскурсия нам очень понравилась и сама Оксана тоже. Вернемся к ней еще не раз,
11 июл 2019
Оксана отличный рассказчик и интересный собеседник! Экскурсия прошла на одном дыхании, сами мы бы столько точно не посмотрели! Экскурсия была интересна даже детям младшего школьного возраста. Кроме того были места в которых они могли отвлечься и не мешать взрослым слушать.
2 дек 2018
Экскурсия нам понравилась! Т. к. мы были с детьми на колясках, то все было адаптировано для нас: и маршрут и продолжительность экскурсии. Экскурсовод во всем помогала нам. Спасибо!
22 окт 2018
Экскурсия с Оксаной была запланирована у нас в конце нашего пребывания в Евпатории. К этому времени мы посетили все экскурсии по маршруту «Малый Иерусалим». Шли на встречу с гидом, надеясь, что она нас чем-нибудь удивит, и не ошиблись. Легкая, изящная, стремительная Оксана провела нас по улицам старого города, а затем по Евпатории 19 и начала 20 века, поведала интересные истории. Оксана отлично владеет материалом, рассказывает очень живо и убедительно.
20 сен 2018
Спасибо большое за увлекательный рассказ о прекрасной Евпатории. Маршрут тщательно продуман, время пролетело незаметно. Замечательный гид помог окунуться в атмосферу города с древнейших времён до современности.
15 сен 2018
Экскурсия понравилась. За два часа с небольшим узнали очень много и не успели устать). Оксана - хороший собеседник и знающий экскурсовод. Рекомендуем всем!
2 сен 2018
Всё отлично, для любой аудитории, даже с детьми!
Ещё 10 отзывов

Оксана проводит ещё 4 экскурсии

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