Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Озеро Донузлав и пляж 🏖️ Беляус Донузлав — самое большое озеро Крыма. Вы насладитесь его панорамами и узнаете, как оно образовалось и какое отношение к нему имеет Древняя Скифия. Посетите раскопки античного городища и услышите, как люди жили в нем 2500 лет назад. А также отдохнете на чудесном пляже с белоснежным песком, который называют «Крымские Мальдивы»,
Малый и Большой Атлеш Мы сделаем привал с пикником в потрясающе красивом месте и искупаемся на уединенном пляже. Далее отправимся к древним урочищам. На Малом Атлеше вы увидите сквозной грот и знаменитую чашу Любви, на Большом — погуляете по рыбацкой артели и рассмотрите старинную арку. Раскроете, какие известные советские фильмы 🎥 снимали в этих местах и какие методы ловли кефали дошли до нас с древнегреческих времен.
Организационные детали
Транспорт не включен в стоимость. По маршруту можно проехать только на внедорожнике. Мы можем провести экскурсию ⛳ на вашем авто или на своем Toyota Land Cruiser Prado. Во втором случае доплата составит 6500 рублей.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Нас зовут Никита и Ксения. Мы — команда крымских автопутешественников. Исследуем мир на своем внедорожнике, а гостям нашего полуострова с радостью показываем самые красивые точки, дикие места и нетривиальные достопримечательности. В каждом авторском маршруте есть частичка нашей души — и мы счастливы делиться ею с вами.