22 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Текие дервишей, армянская церковь ⛪ и караимские кенасы

Наше путешествие начнется с Текие дервишей — уникального монастыря бродячих мусульманских монахов, сохранившемся практически в первозданном виде со времен Средневековья. Я расскажу, кто такие «кружащиеся дервиши» и в чем особенности их жизни и культуры. Следом мы посетим армянскую церковь ⛪ Сурб Никогайос, построенную в начале XIX века. Вы узнаете, почему именно она стала духовным центром армянской слободы средневекового Гезлева, ныне известного как Евпатория. Узенькими улочками, планировка которых не менялась веками, мы выйдем к караимским кенасам. Вы услышите интересные факты о небольшом, но очень интересном народе — караимах. При желании, посетите кафе местной кухни 🥧 — «Караман».

Синагога, мечеть и «греческая» церковь ⛪

От караимских кенас мы пройдем к ныне действующей синагоге Егие капай. Вы увидите местную «стену плача» и узнаете о жизни и истории 📖 еврейской общины Евпатории. Через средневековые турецкие бани мы направимся к мечети Хан Джами — крупнейшей из сохранившихся средневековых мечетей Крыма. Я расскажу о ее создании и роли в жизни Крымского ханства. Буквально в паре сотен метров от мечети возвышается величественный Свято-Никольский собор. Вы услышите историю 📖 его строительства и впечатлитесь изящным внутренним убранством. Экскурсия ⛳ завершится у стен церкви Ильи Пророка, расположенной на берегу моря 🌊. Я расскажу о бурных событиях прошлого века, оставивших следы на ее стенах, и поясню, почему среди старшего поколения евпаторийцев она известна как «греческая» церковь ⛪.

Организационные детали