1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Пещерные храмы, дворцы и башни

На пути к руинам древнего города вы увидите остатки караимского кладбища и живописное озеро, рассмотрите следы смертельной схватки жителей княжества Феодоро с беспощадными завоевателями. Следом я покажу все важнейшие места средневекового Мангупа: остатки крепостной стены и башен, дворец князя Алексея, руины Базилики, самого крупного христианского храма древнего города, и церкви Константина и Елены. Расскажу, что искали в Мангупе немецкие археологи в годы Великой Отечественной войны, и помогу найти Лагерную балку, где летом стоят палатки Мангупской археологической экспедиции.

Цитадель и шикарные виды на окрестности

На мысе Тешкли-бурун вы осмотрите руины главной башни цитадели Мангупа и оборонительные казематы, вырубленные в толще скалы. А с точки, где когда-то возвышалась сторожевая башня, насладитесь великолепным видом на окрестные горы ⛰️ и долины. Далее вас ждет прогулка 👣 по южному склону плато, где я покажу основания домов прямо в скальных массивах, подземные помещения, искусственные пещеры и резервуары для давления винограда. Завершится экскурсия ⛳ в деревне Ходжа-Сала, где, по желанию, можно пообедать в одном из местных кафе.

Организационные детали