1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Тайны пещерного города Мангуп

Погулять по живописному горному плато и исследовать руины столицы древнего княжества Феодоро

5
1 отзыв
Евгений
Евгений – Гид из Евпатории
Я расскажу историю 📖 средневекового города-крепости Мангуп — последнего осколка некогда огромной Византийской империи, поглощенного турками-османами.

Поделюсь преданиями о мужестве и малодушии, отчаянии и надежде, верности и предательстве и помогу раскрыть все грани этого необыкновенного места.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп

Что вас ожидает

Пещерные храмы, дворцы и башни
На пути к руинам древнего города вы увидите остатки караимского кладбища и живописное озеро, рассмотрите следы смертельной схватки жителей княжества Феодоро с беспощадными завоевателями. Следом я покажу все важнейшие места средневекового Мангупа: остатки крепостной стены и башен, дворец князя Алексея, руины Базилики, самого крупного христианского храма древнего города, и церкви Константина и Елены. Расскажу, что искали в Мангупе немецкие археологи в годы Великой Отечественной войны, и помогу найти Лагерную балку, где летом стоят палатки Мангупской археологической экспедиции.

Цитадель и шикарные виды на окрестности
На мысе Тешкли-бурун вы осмотрите руины главной башни цитадели Мангупа и оборонительные казематы, вырубленные в толще скалы. А с точки, где когда-то возвышалась сторожевая башня, насладитесь великолепным видом на окрестные горы ⛰️ и долины. Далее вас ждет прогулка 👣 по южному склону плато, где я покажу основания домов прямо в скальных массивах, подземные помещения, искусственные пещеры и резервуары для давления винограда. Завершится экскурсия ⛳ в деревне Ходжа-Сала, где, по желанию, можно пообедать в одном из местных кафе.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии 🧭. До Мангупа мы добираемся на вашем автомобиле 🚘 или на арендованном транспорте. На плато можно подняться пешком или на арендованном у подножия плато внедорожнике. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты 🎫 в цитадель не включены в стоимость — 100 рублей с человека
  • По желанию мы можем включить в экскурсию ⛳ посещение действующего Южного пещерного монастыря
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп
Тайны пещерного города Мангуп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я профессиональный экскурсовод, зарегистрированный Министерством курортов и туризма Республики Крым. Мой опыт работы насчитывает уже 20 лет. По образованию я историк, и мне действительно нравится рассказывать путешественникам о богатейшей истории города и людях, оставивших в ней свой след.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

5 сен 2020
Очень интересная, содержательная и познавательная экскурсия. Могу с уверенностью сказать, что от экскурсии получили значительно больше, чем ожидали. Особенно порадовало то, что помимо доступного изложения материала, гид очень подробно отвечал на все вопросы группы. Большое спасибо Евгению за отличные впечатления! Рекомендую данную экскурсию и гида.

Евгений проводит ещё 3 экскурсии

Старая Евпатория — «котел» народов
2 600
2.5 часа
Старая Евпатория — «котел» народов
22 отзыва
Посетить храмы разных религий и узнать их историю
Архитектурное наследие Евпатории
3 500
2.5 часа
Архитектурное наследие Евпатории
3 отзыва
Рассмотреть самые красивые старинные здания города и услышать связанные с ними истории
Древние храмы и крымские ханы
5 200
8 часов
Древние храмы и крымские ханы
Узнать историю Бахчисарая в ханском дворце, посетить пещерный монастырь и уникальный бисерный скит

Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
3 300
2 часа
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
76 отзывов
Разобраться в истории города и погрузиться в атмосферу этнических кварталов Малого Иерусалима
Узнать Евпаторию за 2 часа
3 300
2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
59 отзывов
Узнать и понять Евпаторию, научиться ориентироваться в ее архитектуре и культуре, кухне и традициях
Прогулка по вечерней Евпатории
скидка20%
850
680
2 часа
Прогулка по вечерней Евпатории
27 отзывов
Пройти по улочкам Старого города и услышать интересные рассказы о храмах разных религий
Евпатория — от Средневековья до XX века
3 000
2.5 часа
Евпатория — от Средневековья до XX века
25 отзывов
Увлекательная прогулка от этнического Гёзлёва до советских курортных улочек
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
6 500
5 часов
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
19 отзывов
Город 25 веков, «дом» белоснежных лебедей, солёное розовое озеро и грязевой Сакъ
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
850
2 часа
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
14 отзывов
Поразиться этнорелигиозной мозаике на прогулке по самобытным кварталам Старого города