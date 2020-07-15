9 отзывов оставили туристы

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Трекинг по Большому каньону Крыма

Оказаться в одном из красивейших уголков полуострова и искупаться в Ванне молодости

5
9 отзывов
Оксана
Оксана – Гид из Евпатории
Чтобы почувствовать, как бьется сердце Крымских гор ⛰️, нужно обязательно отправиться к Большому каньону.

Именно это место станет целью нашего путешествия: мы пройдем по горной тропе вдоль русла реки Аузун-Узень, на каждом шагу встречая чудеса крымской природы.

Вы отыщете легендарную Ванну молодости, полюбуетесь гладью Голубого озера, узнаете об истории 📖 Бельбекской долины и познакомитесь с реликтовыми растениями Крыма.

И, конечно, насладитесь единением с заповедной природой в стороне от туристических троп.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма

Что вас ожидает

Природа и истории 📖 Бельбекской долины
По дороге к каньону вы полюбуетесь степями и предгорьями Крыма и осмотрите величественные гряды Крымских гор ⛰️. Проезжая по заповедной Бельбекской долине, мы поговорим о том, кем были первые жители этих мест и менялся облик Крымского полуострова на протяжении миллионов лет. Вы встретите причудливые горы ⛰️ Крокодил и Черепаха, увидите Сюреньскую башню и охотничий домик князей Юсуповых. А еще я расскажу, откуда взялись необычные названия сел долины — Аромат и Голубой глаз.

Живописные тропы Большого каньона
Вступив на горную тропу, мы пройдем через буковый лес 🌳 к панорамной площадке, откуда вам откроется вид на цель нашего путешествия — грандиозный Большой каньон, одно из красивейших мест горного Крыма. Не спеша мы спустимся к Яблоневому броду, где вы узнаете, что такое крымские чаиры. Затем дорога выведет нас к самому каньону: вы прогуляетесь 👣 вдоль русла реки Аузун-Узень, выпьете чистейшей родниковой воды из источника Пания и увидите, как «вода камень точит».

Искупаться в Ванне молодости
Еще одной интереснейшей точкой маршрута станет легендарная Ванна молодости. Я расскажу вам историю 📖 об этом месте и человеческой жадности. Самые отважные смогут нырнуть в прохладные воды Ванны, которые даже в летний зной не прогреваются выше 8-11 градусов. А наш обратный путь к цивилизации скрасят живописное Голубое озеро, каскады небольших водопадов и реликтовые растения.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ авто-пешеходная. До каньона мы добираемся на вашем автомобиле 🚘 или на арендованном транспорте (не входит в стоимость — оплачивается отдельно).
  • Мы можем стартовать из Евпатории, Саки или Симферополя.
  • Нам предстоит пройти 3 — 4 км по горнолесной тропе, поэтому обязательна удобная спортивная обувь.
  • Также можно взять купальники, если вы хотите окунуться в Ванну молодости, и ёмкости для воды из источника Пания.
Начало и место завершения
🚩 Трамвайное кольцо
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма
Трекинг по Большому каньону Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я профессиональный экскурсовод, аттестованный Министерством курортов и туризма Крыма. В Евпатории живу уже 15 лет. Я хочу, чтобы туристы, приезжающие в Евпаторию, видели в ней не только курорт, но и узнавали богатое и интересное прошлое города. Если же сама Евпатория вам уже знакома, я помогу организовать экскурсии в другие города Крыма или в красивые природные уголки полуострова.
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9 отзывов оставили туристы

15 июл 2020
Отличная экскурсия, для людей "готовых сойти с "асфальта""- шутка. Красивейшие места и "подкованный экскурсовод"! Образованная, контактная, грамотная женщина - в состоянии полемизировать на исторические темы!;-) Расскажет не только о маршруте, истории Края, но и о флоре местных растений! Лёгкая увлекательная прогулка по оборудованным местам: перила, ступеньки (кто-то заморочился и сделал это на суперлайтовом маршруте), по пути баки для мусора и кабинки для переодевания, и, даже есть лёгкий перекус;-); по пути мусорные баки. ЧИСТЕЙШАЯ Вода (которую можно пить) для купания 10-12 градусов (мальчики-мужчины будьте готовы (всё не просто съёживается - он (и они) просто втягивается;---)).. НО не повторяйте моей ошибки: "Большой Каньон" - это маленький каньон... ... если вам нужна нагрузка/экстрим - это НЕ для вас - Вам нужно на "экскурсию" на Чёрную речку (Севастополь). Экскурсии туда не водят, нужно искать, кто согласится провести!
5 июл 2020
Прекрасная экскурсия! Особенно для тех кто немного устал от жары и суеты больших городов. Оборудованные тропинки в лесу, отличные виды, горная река, чистый прохладный воздух! Дети с удовольствием прыгали по руслу реки, разглядывая причудливые формы, промытые водой в камне. Отдельно стоит отметить купание в Источнике молодости и Голубом озере. Заряд бодрости вам обеспечен! И всё это происходит на фоне интересного рассказа экскурсовода об истории этих мест, притчах и т. д. Однозначно рекомендуем ! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Оксане!
19 июн 2020
Очень приятная девушка,. Оксана даже сама организовала водителя что отвезет нас на Каньон. Сам поход был оптимальным по нагрузке, интересные места и впечатления)) Был момент возможности начала ливня, что создало какую-то общую атмосферу сплочения. Вообщем впечатления на одной волне)) Искупались, пофотались, поели возле ванны и довольные отправились домой!
29 мар 2020
Друзья, хотим рассказать вам о чудесной горной прогулке, которую совершили с гидом Оксаной в марте 2020 года. Мы семья из троих человек, дочери почти 11 лет. При изучении достопримечательностей региона Ялты решили обязательно посетить Большой каньон. На сайте предварительно договорились с гидом Оксаной встретиться на Южнобережном шоссе поскольку остановились в Поляне Сказок. Оксана любезно согласилась проделать не ближний путь из Евпатории через Симферополь в Ялту, чтобы провести экскурсию. По дороге на Большой каньон Оксана рассказала много интересных фактов о создании Бахчисарайского шоссе, так же факты из истории данного региона Крыма, ответила на все вопросы, возникавшие по ходу движения. По дороге на экскурсию по нашей просьбе мы посетили смотровую площадку Ай-Петри, насладились видом головокружительного склона и зубцами. Буковый лес, серпантины, интересные рассказы ждали нас по дороге к Большому каньону. И вот мы на тропе. Наша прогулка началась с короткого инструктажа. Мы начали подьем, периодически останавливались и Оксана рассказывала что-то интересное о конкретном месте, истории, растениях и первых весенних цветах, встречающихся на пути. Мы прошли протяжённый и интересный маршрут, подошли к ванне молодости. Оксана рассказала красивую легенду о дровосеке и его жене, в которой говорится о чудодейственных свойствах вод горной реки. По нашей просьбе мы прошли чуть дальше ванны молодости. Были не простые участки, но под руководством знающего гида - прошли благополучно. В начале знакомства и в течение всего экскурсионного дня мы словно давние друзья с большим интересом общались. В любой момент могли остановиться, чтобы насладиться моментом, услышать интересное про конкретное место от Оксаны. Гид построила маршрут таким образом, чтобы оптимально качественно и информативно охватить значимые точки, увидеть каньон и сверху и с низу и буквально походить по руслу реки. Наша экскурсия проходила с 11 и до 17 часов. Мы смогли неспешно насладиться пробуждающейся природой, послушать журчание воды и пение птиц, почувствовать свежесть воздуха, кристально-чистой воды и растений. Мы были уверенны и спокойны с надежным проводником, услышали много интересного от знающего и любящего данный край человека. Наша экскурсия оказалась наполненной знания, красотой этих мест, вдохновения и отличным солнечным настроением, благодаря гиду Оксане. Она и сама как часть этой вечной, могучей и прекрасной природы, которая рядом с нами и которая придаёт столько сил и вдохновения, только почувствуй, прикоснись...
30 июн 2019
Ездили втроём с ребёнком 10 лет. По дороге Оксана очень интересно рассказывала об истории и географии Крыма. В самом каньоне показывала интересные и опасные растения, немного рассказала об истории открытия каньона. Само место очень красивое, но совершенно необходима спортивная обувь, особенно подчеркну, что не скользкая! Но Оксана об этом также предупреждает В общем, от экскурсии самые хорошие впечатления.
26 июн 2019
23 июня я, моя мама и 3 сына отправились на экскурсию к Большому Каньону из Евпатории. По пути гид Оксана очень интересно рассказывала про Крым, про населённые пункты, которые проезжали, про историю каждого поселения, каждой горы и каждой равнины. Все слушали рассказы, как сказку-так вкусно это рассказывалось. Потом путешествие по Большому Каньону прошло на одном дыхании-3, 5 часа. И нафотографировались, и из источника выпили вкуснейший воды, и искупались в бодрящем источнике Молодости. А в конце путешествия нас ждал вкусный травяной чай и дегустация местного меда. Самый младший сын 5 лет от роду, привыкший ездить больше на машине, легко преодолел этот маршрут, и Оксана молодец-подстраивалась под наш темп. Спасибо огромное за эскурсию.
8 июн 2019
Добрый день! 7 июня 2019 года мы осуществили свою мечту и увидели Крым изнутри: его первозданную природу. Мы посетили с экскурсоводом Оксаной Большой каньон Крыма. Путешествовали мы на личном автомобиле, Оксана не умолкала всю дорогу, притом она отвечала даже на те вопросы, которые у нас возникали в течение дороги, думаю, даже не по теме экскурсии. В дороге нас застал проливной дождь, мы, конечно, опасались, что дождь станет самым главным препятствием в нашем путешествии. Однако, когда мы добрались до тропы, дождь постепенно прекратился, и на Яблоневой переправе (так называется местечко на маршруте) мы сняли свои дождевики. Далее нас ничего не отвлекало от крымских красот, мы полной грудью вдыхали свежий воздух, наслаждались пением птиц и шумом воды в реке. Великолепная экскурсия, рекомендуем.
3 июн 2019
Оксана - коренная крымчанка, которая знает историю каждой речки и посёлка по пути на Большой крымский каньон. Сам каньон - это сочетание горных рек, источников, ванн, причудливых камней. Фотографии получаются очень яркими и красивыми. Сам трекинг несложный, но с Оксаной однозначно интереснее. Оксана - отличный гид, всегда поможет, поддержит и подаст руку. Мы благодарны Вам за экскурсию, в следующий раз увидимся в Евпатории!
25 мая 2019
Экскурсия понравилась. Чёткая организация, очень приятный гид Оксана, доброжелательна, отвечает на все вопросы, по маршруту не торопит. При купании в "ванне молодости" и в "голубом озере" попросили поснимать нас на её телефон и сразу же по возвращению Оксана прислала фотографии. Было бы время, с удовольствием поехали бы с Оксаной еще раз. Группа 3 человека из Москвы.

Оксана проводит ещё 4 экскурсии

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