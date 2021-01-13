59 отзывов оставили туристы

Старый город 🏙️ Мы с вами начнем экскурсию ⛳ в старой части Евпатории. Здесь расположился еврейский, армянский, татарский, греческий, караимский кварталы. Во время прогулки я расскажу об особенностях средневековой застройки и архитектуре 19 века. О традициях, обрядах, приметах и кухнях разных народов. А кое-что вы сможете даже попробовать! Я расскажу:
Что такое чир-чир и янтыкъ и с чем их едят
Какой халвой караимы угощают всех гостей, а какую вы никогда не сможете купить
Когда крымско-татарская невеста может просить у своего жениха все, о чем мечтает
Что получали в подарок караимские девушки по окончании ремесленного училища
Кому караимы завещали состояние, а кому дом
Какие дороги в Евпатории были платными и для кого
Какой ширины должно было быть крыльцо дома по городскому стандарту.
Как попасть в Рай и остаться в нем подольше
После экскурсии 🧭 вы будете знать все о музеях 🖼 города и сами сможете составить план дальнейшего отдыха. А если вы в Евпатории проездом на один день, я помогу вам увидеть все самое интересное в городе!
Организационные детали
На маршруте, по вашему желанию, мы можем посетить Караимские кенасы. Со мной вам нужно будет просто купить входной билет 🎫, а я проведу экскурсию ⛳. Стоимость входного билета – 250 руб. /взрослый, 150 руб. /детский. Может понадобиться шарф или парео для посещения храмов. В рамах есть и юбки и косынки, но лучше захватить с собой. Внимание! Караимская кенасы и синагога не работают в субботу.
Сладости и кофе – по вашему желанию: — Караимская халва — 200 рублей (6 конфет) — Кофе Гёзлёвских воротах — 150 рублей (чашка)
Удобная обувь и головные уборы от солнца — обязательны
Если с вами путешествуют дети или родители пожилого возраста – сообщите мне об этом. И я построю маршрут самым удобным образом!
Начало и место завершения
🚩 на улице Тучина 2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Провожу экскурсии по Евпатории и Сакам. Я расскажу о городе, улицах, домах и людях, которые здесь жили, любили, зарабатывали состояния. И через мой рассказ каждый из вас может вписать свою страницу в историю наших крымских городов.
Благодарю за интересную и не утомительную экскурсию! Ольга - отличный гид! Всегда была на связи, внимательная и пунктуальная. Предварительно обсудили маршрут и пожелания по экскурсии. Сама экскурсия познавательная, за 2 часа прошлись по старому городу, без погружений в бесконечные даты и события, легко и интересно! Рекомендую Ольгу и выражаю свою благодарность!
Надежда
10 янв 2021
Ольга подарила нам чудесное время на улочках Евпатории. Отличный экскурсовод. Отличная экскурсия.
Инна
21 окт 2020
Мы много путешествуем и посещали много экскурсий, но такого гида как Ольга ещё не встречали. Она влюблена в свой город и знает его историю. Мы узнали очень много нового, и об истории города и о его современной жизни. Ольга показала нам дворы Евпатории, это очень интересно!!! Я никогда не видела гида, который носит с собой толстую папку с материалами для экскурсии!!! Ольга подсказала нам, что посетить в городе самим. Маршрут экскурсии не утомительный.
Ольга
14 окт 2020
Спасибо Ольге за очень познавательную и интересную экскурсию! Будем рекомендовать Ольгу как классного гида всем знакомым, которые соберутся посетить Евпаторию))
Natalia
11 окт 2020
Ольга - очень хороший экскурсовод. Заранее посмотрела погоду и написала, как лучше одеться. Заранее назначенного времени уже ждала нас у условного места встречи. Экскурсия была интересная и познавательная. Два часа пролетели очень быстро, не смотря на то что у нас маленькие дети 5 и 8 лет, но дети слушали с интересом, спасибо!
Ольга
2 окт 2020
Ольга, супер гид! Давно не получала от экскурсии такого удовольствия! Речь, подача информации, обьем информации. Всем очень рекомендую!
Юлия
26 авг 2020
Мы в Евпатории далеко не первый раз отдыхали, но только в этом году сподобились взять экскурсию для прогулок по Старому городу. И ни разу не пожалели! Как же было интересно! Ольга так здорово рассказывает, что не хотелось расставаться с ней))) Потрясающий рассказчик и собеседник! Столько интересных улочек, мест и фактов! Мы полюбили этот город по-новому! Спасибо Вам огромное! Вся наша большая компания осталась в восторге, даже дети! Берите экскурсию у Ольги, ни капли не пожалеете!
Мария
25 авг 2020
Были на экскурсии 23 августа с дочкой 9 лет. Ольга прекрасный рассказчик. 2 часа просто пролетели незаметно. Хотелось продолжать с ней общаться)))) Отвечала на все наши вопросы, а дочка задавала их очень много. Огромное спасибо. Теперь мы хотим вернуться в Евпаторию еще раз. Без Ольги мы бы не почувствовали этот город.
Наталья
23 авг 2020
Интересная, познавательная экскурсия, всем рекомендую! Наш гид Ольга неспешно провела нас по улочкам старого города, заботливо вибирая места для остановки в тени. Чувствуюется, профессионализм, знание истории Крыма. Всем рекомендую!
Galina
21 авг 2020
Мы приехали в Евпаторию всего на один день и поэтому хотелось за одну экскурсию получить представление о городе. Ольга исключительно доброжелательный и приятный человек и мы узнали много интересного. Посмотрели старый город и даже оставили записки на «стене плача» Но Скажу честно - 2 часа - это очень мало!! Также, поскольку мы приехали в день когда температура была 40-42, мы передвигалось перебежками из тенька в тенек но надо отдать должное Ольга максимально старалась сделать нашу экскурсию комфортной. Вывод: надо ещё раз приехать!
Наталия
15 авг 2020
Огромное спасибо! Все очень понравилось!
Ольга
12 авг 2020
Огромное спасибо Ольге за прекрасную экскурсиюпо старому городу! Евпатория открылась нам загадочной и волшебеой! Город полюбился с первых минут! Благодаря Ольге, хочется возвращаться в этот город! Огромное спасибо, Олечка!!!!
Венера
5 авг 2020
Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой по Евпатории, и девочкам 12 лет и нам взрослым.
Карина
2 авг 2020
2 часа и Евпатория заиграла новыми красками!) Ольга спасибо, что так хорошо рассказали, отвечали на все вопросы, а главное заботились о нашем удобстве! Всем рекомендуем!
Тамара
2 авг 2020
Были на экскурсии с подругой 15 июля. От экскурсии остались очень хорошие впечатления. Ольга прекрасный рассказчик, дает много материала, видно, что любит свой город и может рассказывать о нем часами. Ольга также посоветовала посетить кое-какие объекты, что мы и сделали на следующий день.. С ней очень приятно и просто в общении. Очень рекомендую всем эту экскурсию