Что вы увидите
- Пантеон основателей города
- Вечный огонь
- Герб Евпатории
- театр им Пушкина
- Памятник С. Э. Дувану
- Светомузыкальный фонтан
- храм Св. Ильи
- набережная Терешковой
- мечеть Джума-Джами
- собор Св Николая
- дом Дувана
- гостиница «Бо-Риваж»
- Гезлевские ворота
- Синагоги
- Караимские кенасы
- Турецкие бани
Что вас ожидает:• Расскажу, какую роль в жизни города занимал Дуван;
- Кто был первым курортником Евпатории и почему город 🏙️ получил такое название;
- Мы прокатимся на ретро-трамвае, ведь Евпатория это единственный город в Крыму, где есть этот вид транспорта;
- Попробуем самые вкусные чебуреки в городе и узнаем, какой на вкус квас «Буза».
Организационные детали:
- Мы будем посещать храм, поэтому с собой нужно взять платок (в любом случае при входе в храм они есть);
- Синагога в субботу закрыта т. к. у евреев Шабат;
- С собой на экскурсию ⛳ возьмите солнцезащитные очки, головной убор, воду и наличку т. к. карты на везде принимают.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Транспортные услуги
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 Театр им Пушкина, Евпатория
Место завершения
🏁 Турецкие бани, Евпатория
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эрика Д.
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