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Знакомство с Евпаторией за 2 часа

Эрика Д.
Эрика Д. – Гид из Евпатории
Я познакомлю вас городом, которому больше 25 веков за 2 часа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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Знакомство с Евпаторией за 2 часа
Знакомство с Евпаторией за 2 часа

Что вы увидите

  • Пантеон основателей города
  • Вечный огонь
  • Герб Евпатории
  • театр им Пушкина
  • Памятник С. Э. Дувану
  • Светомузыкальный фонтан
  • храм Св. Ильи
  • набережная Терешковой
  • мечеть Джума-Джами
  • собор Св Николая
  • дом Дувана
  • гостиница «Бо-Риваж»
  • Гезлевские ворота
  • Синагоги
  • Караимские кенасы
  • Турецкие бани
Что вас ожидает:• Расскажу, какую роль в жизни города занимал Дуван;
  • Кто был первым курортником Евпатории и почему город 🏙️ получил такое название;
  • Мы прокатимся на ретро-трамвае, ведь Евпатория это единственный город в Крыму, где есть этот вид транспорта;
  • Попробуем самые вкусные чебуреки в городе и узнаем, какой на вкус квас «Буза».

Организационные детали:

  • Мы будем посещать храм, поэтому с собой нужно взять платок (в любом случае при входе в храм они есть);
  • Синагога в субботу закрыта т. к. у евреев Шабат;
  • С собой на экскурсию ⛳ возьмите солнцезащитные очки, головной убор, воду и наличку т. к. карты на везде принимают.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортные услуги
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 Театр им Пушкина, Евпатория
Место завершения
🏁 Турецкие бани, Евпатория
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
Знакомство с Евпаторией за 2 часа
Знакомство с Евпаторией за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эрика Д.
Эрика Д.
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