Дворянский Геленджик

Экскурсия ⛳ начинается у одной из самых красивых 🤩 смотровых площадок Геленджика, Толстый мыс, Круча. Оттуда вы пройдёте к началу набережной, кстати, одной из самых протяженных в мире. Познакомитесь с Южным бульваром и купальнями.

Вы не заметно дойдёте до Центральной площади и узнаете какая связь между Геленджиком и Белой Невесточкой, увидите белоснежную диву, рядом с морским причалом, откуда можно совершить морское путешествие. Узнаете историю 📖 создания музея и творческий путь известных людей. Пройдетесь под Аркой Любви среди пицундских сосен, полюбуетесь красотой геленджикской бухты. И познакомитесь с романтическим местом из «Сентиментального романа» Александра Куприна.

Ваш персональный гид

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация