  1. Россия
  2. Геленджик
  3. Экскурсии

Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Геленджика
Геленджик — это необыкновенно притягательное место, которое природа щедро одарила не только красотой, но и «врачующим» климатом.

Вы познакомитесь с его необычной историей 📖, узнаете об интересных событиях, которые повлияли на становление Геленджика и о людях, которые внесли свой вклад в создание особой атмосферы и уникальности местечка на берегах Геленджикской бухты.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 990 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды

Что вы увидите

  • Одна из самых красивых смотровых площадок Толстый мыс На Круче
  • Чеховской Дама с собачкой
  • Дача генерала Вишневецкого
  • Книга Ф. Щербины
  • Кафедральный собор
  • Центральный пирс
  • Белая Невеста
  • Историко-краеведческий музей
  • Памятник Лермонтову
  • Арка Любви
Дворянский Геленджик
Экскурсия ⛳ начинается у одной из самых красивых 🤩 смотровых площадок Геленджика, Толстый мыс, Круча. Оттуда вы пройдёте к началу набережной, кстати, одной из самых протяженных в мире. Познакомитесь с Южным бульваром и купальнями.
Вы не заметно дойдёте до Центральной площади и узнаете какая связь между Геленджиком и Белой Невесточкой, увидите белоснежную диву, рядом с морским причалом, откуда можно совершить морское путешествие. Узнаете историю 📖 создания музея и творческий путь известных людей. Пройдетесь под Аркой Любви среди пицундских сосен, полюбуетесь красотой геленджикской бухты. И познакомитесь с романтическим местом из «Сентиментального романа» Александра Куприна.
Ваш персональный гид
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Важная информация
  • Аудиоэкскурсия ⛳ проходит с помощью мобильного приложения WeGoTrip;
  • Вы получите СМС сообщение со ссылкой на приложение для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы. Вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории 📖 от местного жителя;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 ул. Южная, 4
Место завершения
🏁 ул. Садовая, 2
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

Вечерний променад по Геленджику
скидка30%
6525
4 568
3 часа
Вечерний променад по Геленджику
10 отзывов
Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
Добро пожаловать в Геленджик!
скидка15%
6525
5 547
3 часа
Добро пожаловать в Геленджик!
5 отзывов
Исследовать знаковые места курортного города на душевной авто-пешеходной экскурсии
Дайвинг в Черном море
2 600
3 часа
Дайвинг в Черном море
5 отзывов
Продводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам
Джиппинг по вершинам Геленджика
1 600
4.5 часов
Джиппинг по вершинам Геленджика
5 отзывов
Подняться к крепости «Грозовые ворота», отыскать дольмены и водопады и насладиться сказочными видами
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
4 000
35 часов
В Крым из Геленджика: Бахчисарай, Севастополь, Ялта
4 отзыва
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
10 000
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
3 отзыва
Водопады рек Жане и Пшада, целительные дольмены и оздоровительный парк Инь-Янь