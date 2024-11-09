Вас ждёт красивый город с историей и большими планами на будущее.
В нашем маршруте два мыса, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где можно поплавать при желании.
За 3 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.
В нашем маршруте два мыса, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где можно поплавать при желании.
За 3 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание водной прогулки
Проехать и погулять по Геленджику и окрестностям:
- Тонкий Мыс с первозданными ландшафтами и живописным спуском к морю. Вы увидите район, где было историческое поселение Торик. В начале прошлого века узкая и длинная коса притягивала множество рыбаков. Известно, что ловились здесь кефаль, сельдь, скумбрия, камбала и хамса: каждый вид рыбы в разное время года.
- Толстый мыс, чтобы сфотографировать большой Геленджикский маяк, увидеть открытое море. Сегодня здесь находится новый район города. На его территории построены современные коттеджи, уютные дома, мини-отели.
- Дача Мадам Фирсовой и бывшая честная винодельня, основанная в 1869 году. В настоящее время можно посетить фирменный магазин.
- Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами. В храме вы увидите частички мощей апостола Андрея Первозванного.
- Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы погуляем, сделаем потрясающие фото, зайдём в фирменный магазин.
Геленджик без заученных фраз
Легко и увлекательно я расскажу о прошлом города-курорта: о том, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвёл при советской власти. Я покажу вам фотографии старого Геленджика, и вы проникнетесь атмосферой того времени, когда зарождалась южная интеллигенция. Поговорим и о современной жизни города и его активном развитии, а еще я посоветую вам заведения, где можно вкусно поужинать или выпить бокал игристого.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость
- Я подстраиваюсь под любую компанию путешественников, поэтому маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
- Если вы хотите искупаться в море, возьмите с собой купальные принадлежности; если любите фотографироваться — советую надевать что-то летящее!
Дополнительные расходы:
- Личные расходы на сувениры, перекусы, чай/кофе
- Экскурсию также можно начать и закончить в Кабардинке (доплата в этом случае — 700 руб.)
- За всю поездку мы посетим два фирменных магазина при заводах Геленджика, где вы сможете приобрести вино, а так же продегустировать продукцию
в субботу в 10:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 906 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием вЗадать вопрос
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