1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
1 авг в 09:00
6 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
24 июля в 10:00
29 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Покорить необычный водный транспорт, проплыть вдоль живописных скал и получить классные фото
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 января 2024Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
- ППавел8 сентября 2022Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.
- ССветлана5 сентября 2021Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась в день радости и положительных эмоций.
- ЮЮлия14 июля 2021Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо
- ЕЕлена16 мая 2021Спасибо Светлане. Интересно, содержательно и комфортно провели время. После экскурсии хочется ещё неоднократно приехать в Геленджик. При чем мы узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Район Толстого Мыса»
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