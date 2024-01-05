Район Толстого Мыса – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Толстого Мыса» в Геленджике, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Геленджик и винодельня Шато де Талю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
1 авг в 09:00
6 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Геленджик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
24 июля в 10:00
29 июля в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Покорить необычный водный транспорт, проплыть вдоль живописных скал и получить классные фото
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Геленджик
    Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
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    нас провезли практически по всему городу. Были учтены все наши интересы и предоставлены ответы на все интересующие вопросы. Очень благодарны Светлане за потрясающий вечер

  • П
    Павел
    8 сентября 2022
    Геленджик и винодельня Шато де Талю
    Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.
  • С
    Светлана
    5 сентября 2021
    Геленджик и винодельня Шато де Талю
    Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась в день радости и положительных эмоций.
    Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратиласьЗамечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратиласьЗамечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо
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    ориентироваться и не потеряли лишнее время и силы на поиск интересных для нас мест. Светлана интересно и структурировано рассказывает. Экскурсия прошла частично пешком, частично в комфортабельном микроавтобусе. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с ее экскурсии.

  • Е
    Елена
    16 мая 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Спасибо Светлане. Интересно, содержательно и комфортно провели время. После экскурсии хочется ещё неоднократно приехать в Геленджик. При чем мы узнали
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    не только о достопримечательностях и красивых местах города, но и о людях, которые здесь жили, живут и с любовью относятся к своему городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Район Толстого Мыса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Геленджик и винодельня Шато де Талю
  2. Добро пожаловать в Геленджик
  3. Индивидуальная сап-прогулка в Геленджике
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Шато де Талю
  4. Грозовые ворота
  5. Пшадские водопады
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Район Толстого Мыса" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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