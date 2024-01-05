Ассоль и Алые паруса – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Ассоль и Алые паруса» в Геленджике, цены от 6 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город мечты Геленджик
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:00
75006 750 за всё до 4 чел.
Вечерний променад по Геленджику
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Геленджик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    5 января 2024
    Город мечты Геленджик
    Первый раз в Геленджике. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с этой экскурсии. Экскурсия очень понравилась! Николай - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции! Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Геленджик
    Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
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    нас провезли практически по всему городу. Были учтены все наши интересы и предоставлены ответы на все интересующие вопросы. Очень благодарны Светлане за потрясающий вечер

  • С
    Сергей
    29 октября 2023
    Город мечты Геленджик
    Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось!
    Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось!
  • Е
    Елена
    25 сентября 2023
    Город мечты Геленджик
    Всем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! Николай сразу расположил и настроил
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    на приятную экскурсию. Встретил нас на автовокзале, что вдвойне приятно! Без заученыых фраз он с любовью рассказал нам о своём городе. Экскурсия проходила на комфортной машине, посмотрели город со всех сторон. Сделали много красивых фоточек) Спасибо, Николай за проведенную экскурсию!

    Всем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! Николай
  • В
    Виталий
    17 сентября 2023
    Вечерний променад по Геленджику
    Отличная экскурсия, всем рекомендуем
  • М
    Мария
    21 апреля 2023
    Вечерний променад по Геленджику
    Замечательная экскурсия: Светлана очень интересный рассказчик, знающий гид и просто приятный собеседник, - время пролетело незаметно. Выбор мест для прогулки
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    и тем для обсуждения тоже отличный. Мы были вдвоем с мамой, и нам обеим было очень интересно. Рекомендую всем знакомиться с Геленджиком со Светланой!

  • О
    Оксана
    14 сентября 2022
    Вечерний променад по Геленджику
    Светлане огромное спасибо!! Очень интересно, познавательно! Отличный гид!
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо
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    ориентироваться и не потеряли лишнее время и силы на поиск интересных для нас мест. Светлана интересно и структурировано рассказывает. Экскурсия прошла частично пешком, частично в комфортабельном микроавтобусе. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с ее экскурсии.

  • Е
    Елена
    16 мая 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Спасибо Светлане. Интересно, содержательно и комфортно провели время. После экскурсии хочется ещё неоднократно приехать в Геленджик. При чем мы узнали
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    не только о достопримечательностях и красивых местах города, но и о людях, которые здесь жили, живут и с любовью относятся к своему городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Ассоль и Алые паруса»

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  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
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  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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