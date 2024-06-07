1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:00
75006 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Спасибо!!! Приятно прогулялись!
- ССветлана7 мая 2024Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
- ППолина5 мая 2024Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
- ЕЕлена16 апреля 2024Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
- ИИрина7 января 2024Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
- ИИгорь5 января 2024Первый раз в Геленджике. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с этой экскурсии. Экскурсия очень понравилась! Николай - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции! Рекомендуем.
- ССергей29 октября 2023Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось!
- ЕЕлена25 сентября 2023Всем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! Николай сразу расположил и настроил
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Маяк на Толстом мысе»
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