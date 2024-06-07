Е Екатерина От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Спасибо!!! Приятно прогулялись!

С Светлана От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком читать дальше добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа. Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не

П Полина От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.

Е Елена Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.

Е Екатерина Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно читать дальше и его окрестностях. Даже слегка пасмурная погода не смогла испортить прекрасное впечатление от увиденного и услышанного. Спасибо. Оценка отлично. Рекомендуем к посещению. Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе

И Ирина Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом

И Игорь Город мечты Геленджик Первый раз в Геленджике. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с этой экскурсии. Экскурсия очень понравилась! Николай - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции! Рекомендуем.

С Сергей Город мечты Геленджик Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось!