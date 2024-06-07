Маяк на Толстом мысе – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Маяк на Толстом мысе» в Геленджике, цены от 4 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Город мечты Геленджик
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:00
75006 750 за всё до 4 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Спасибо!!! Приятно прогулялись!
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
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    добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа.

    Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы
  • П
    Полина
    5 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
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    и его окрестностях. Даже слегка пасмурная погода не смогла испортить прекрасное впечатление от увиденного и услышанного. Спасибо. Оценка отлично. Рекомендуем к посещению.

    Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
    Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
  • И
    Игорь
    5 января 2024
    Город мечты Геленджик
    Первый раз в Геленджике. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с этой экскурсии. Экскурсия очень понравилась! Николай - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции! Рекомендуем.
  • С
    Сергей
    29 октября 2023
    Город мечты Геленджик
    Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось!
    Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось!
  • Е
    Елена
    25 сентября 2023
    Город мечты Геленджик
    Всем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! Николай сразу расположил и настроил
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    на приятную экскурсию. Встретил нас на автовокзале, что вдвойне приятно! Без заученыых фраз он с любовью рассказал нам о своём городе. Экскурсия проходила на комфортной машине, посмотрели город со всех сторон. Сделали много красивых фоточек) Спасибо, Николай за проведенную экскурсию!

    Всем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! НиколайВсем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! Николай

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Маяк на Толстом мысе»

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  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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