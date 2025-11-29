Мы поедем на одну из самых красивых и современных виноделен России.
Отличительная её особенность — неординарные маркетинговые решения, которые надолго закрепили за ней статус самой хулиганской в нашей стране. Вы познакомитесь с особенностями производства, побываете на виноградниках. И конечно, продегустируете несколько сортов вина!
Описание экскурсии
По дороге обсудим, почему местность рядом с Новороссийском считается одним из древнейших винодельческих центров в стране — археологи нашли здесь амфоры и винные чаши, которым больше двух тысяч лет.
А на винодельне нас ждёт насыщенная программа:
- Прогулка по виноградникам с видом на гору Колдун
- Экскурсия на улиточную ферму (с рассказом о разведении бургундских улиток!)
- Визит в кузницу, где создаются элементы декора для бутылок и интерьеров
- Конечно же, дегустация вин. А сопроводить вино можно настоящим деликатесом — эскарго (по желанию)
«Шато Пино» называют хулиганами отечественного виноделия — и не зря. Их вина носят такие названия, как «Шары Колдуна», «Тройничок» и «#Дичь», а этикетки могут вызвать улыбку или споры. Но за провокационным маркетингом стоит серьёзное отношение к качеству — обо всём этом мы подробно поговорим.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Geely Atlas Pro
- Билеты на винодельню оплачиваются отдельно: 900–1900 ₽ с чел. без дегустации вин, 2100–3000 ₽ с чел. с дегустацией (в дегустацию входит сет с улитками)
- Я буду сопровождать вас на винодельне, билет для меня не нужен. Экскурсию по улиточной ферме проводит местный гид
- Время в пути — около 1-1,5 часов в одну сторону
- Программу можно дополнить поездкой на винодельню Мысхако. Подробности уточняйте у организатора.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Геленджике
Провёл экскурсии для 40 туристов
Привет, меня зовут Андрей! Я дипломированный винный гид, влюблённый в виноделие юга России. Организую уникальные маршруты по лучшим винодельням региона. Помогу понять и полюбить российские вина: от классики до современных экспериментов.
