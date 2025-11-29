Мы поедем на одну из самых красивых и современных виноделен России. Отличительная её особенность — неординарные маркетинговые решения, которые надолго закрепили за ней статус самой хулиганской в нашей стране. Вы познакомитесь с особенностями производства, побываете на виноградниках. И конечно, продегустируете несколько сортов вина!

По дороге обсудим, почему местность рядом с Новороссийском считается одним из древнейших винодельческих центров в стране — археологи нашли здесь амфоры и винные чаши, которым больше двух тысяч лет.

А на винодельне нас ждёт насыщенная программа:

Прогулка по виноградникам с видом на гору Колдун

Экскурсия на улиточную ферму (с рассказом о разведении бургундских улиток!)

Визит в кузницу, где создаются элементы декора для бутылок и интерьеров

Конечно же, дегустация вин. А сопроводить вино можно настоящим деликатесом — эскарго (по желанию)

«Шато Пино» называют хулиганами отечественного виноделия — и не зря. Их вина носят такие названия, как «Шары Колдуна», «Тройничок» и «#Дичь», а этикетки могут вызвать улыбку или споры. Но за провокационным маркетингом стоит серьёзное отношение к качеству — обо всём этом мы подробно поговорим.

