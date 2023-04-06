Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края

Индивидуальная экскурсия по винодельням Краснодарского края из Геленджика

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств.

Для вас я организую авторскую яркую программу по интересным винодельням Краснодарского, в которой вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, улиточной фермы и возможность попробовать вкусную местную гастрономию.
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Русская Тоскана - Лучшие вина Краснодарского края
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
14
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Винодельня «Шато Пино»
  • Винодельня «Мысхако»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств. Для вас я организую авторскую яркую программу по интересным винодельням Краснодарского, в которой вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, улиточной фермы и возможность попробовать вкусную местную гастрономию.

Винодельня «Шато Пино»(CHATEAU PINOT)

Агротуристический комплекс расположенный в южной части Новороссийска в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан, в котором можно пообедать любуясь видами Черного моря. Вас ждет увлекательное знакомство с комплексом, дегустация вин и улиток с собственной улиточной фермы. Вы узнаете, что такое гравитационная винодельня, какие улитки съедобные и к какому вину их подают. Вас прокатят по виноградникам и Вы в воочию увидите разные сорта виноградной лозы.

Винодельня «Мысхако»

«Мысхако» — одно из старейших винодельческих предприятий страны, старше Абрау-Дюрсо. Более ста лет винодельня радует поклонников изысканных напитков прекрасным вином. С момента образования и до сегодняшнего дня «Мысхако» остается эталоном качества продукта. Вино Мысхако выбирают и для дорогих роскошных приемов, и для размеренных бесед за ужином. Вас ждет увлекательный рассказ о производстве вина от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции, Вы узнаете как связана судьба Леонида Ильича Брежнева с винодельней и кто такой «колдун»

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсии на винодельню оплачивается отдельно:
  • Мысхако — от 1000 рублей с человека
  • Шато Пино — от 2100 рублей с человека
Место начала и завершения?
Место жительства клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Индивидуальные
Выездные
На весь день
Винодельни

Похожие туры из Геленджика

Геленджик и винодельня Шато де Талю
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ульяна
Ульяна
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю
Проехать по главным достопримечательностям города и продегустировать вкуснейшее вино
6 000 за всё до 4 чел.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алик
Алик
9 отзывов
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
Раскрыть секреты местного виноделия, попробовать свежие улитки и вкуснейшие вина
6 апр
7 апр
8 апр
9 апр
9 900 за всё до 4 чел.
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
8 отзывов
В «Абрау-Дюрсо» из Геленджика
Познакомиться с историей русского винного дома и продегустировать игристое шампанское
у вашего отеля
4 апр
5 апр
6 апр
7 апр
7 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Геленджике
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ