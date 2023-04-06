Об экскурсии

Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств. Для вас я организую авторскую яркую программу по интересным винодельням Краснодарского, в которой вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, улиточной фермы и возможность попробовать вкусную местную гастрономию.

Винодельня «Шато Пино»(CHATEAU PINOT)

Агротуристический комплекс расположенный в южной части Новороссийска в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан, в котором можно пообедать любуясь видами Черного моря. Вас ждет увлекательное знакомство с комплексом, дегустация вин и улиток с собственной улиточной фермы. Вы узнаете, что такое гравитационная винодельня, какие улитки съедобные и к какому вину их подают. Вас прокатят по виноградникам и Вы в воочию увидите разные сорта виноградной лозы.

Винодельня «Мысхако»

«Мысхако» — одно из старейших винодельческих предприятий страны, старше Абрау-Дюрсо. Более ста лет винодельня радует поклонников изысканных напитков прекрасным вином. С момента образования и до сегодняшнего дня «Мысхако» остается эталоном качества продукта. Вино Мысхако выбирают и для дорогих роскошных приемов, и для размеренных бесед за ужином. Вас ждет увлекательный рассказ о производстве вина от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции, Вы узнаете как связана судьба Леонида Ильича Брежнева с винодельней и кто такой «колдун»