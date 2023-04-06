Индивидуальная экскурсия по винодельням Краснодарского края из Геленджика
Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств.
Для вас я организую авторскую яркую программу по интересным винодельням Краснодарского, в которой вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, улиточной фермы и возможность попробовать вкусную местную гастрономию.
Для вас я организую авторскую яркую программу по интересным винодельням Краснодарского, в которой вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, улиточной фермы и возможность попробовать вкусную местную гастрономию.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Винодельня «Шато Пино»
- Винодельня «Мысхако»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Винный туризм все больше набирает популярность в России, на Черноморском побережье очень много виноделен, где действительно в производство вина вкладывают душу, от крупных до маленьких частных производств. Для вас я организую авторскую яркую программу по интересным винодельням Краснодарского, в которой вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, улиточной фермы и возможность попробовать вкусную местную гастрономию.
Винодельня «Шато Пино»(CHATEAU PINOT)
Агротуристический комплекс расположенный в южной части Новороссийска в который входят гравитационная винодельня, улиточная ферма и ресторан, в котором можно пообедать любуясь видами Черного моря. Вас ждет увлекательное знакомство с комплексом, дегустация вин и улиток с собственной улиточной фермы. Вы узнаете, что такое гравитационная винодельня, какие улитки съедобные и к какому вину их подают. Вас прокатят по виноградникам и Вы в воочию увидите разные сорта виноградной лозы.
Винодельня «Мысхако»
«Мысхако» — одно из старейших винодельческих предприятий страны, старше Абрау-Дюрсо. Более ста лет винодельня радует поклонников изысканных напитков прекрасным вином. С момента образования и до сегодняшнего дня «Мысхако» остается эталоном качества продукта. Вино Мысхако выбирают и для дорогих роскошных приемов, и для размеренных бесед за ужином. Вас ждет увлекательный рассказ о производстве вина от сбора винограда до цеха маркировки и выпуска готовой продукции, Вы узнаете как связана судьба Леонида Ильича Брежнева с винодельней и кто такой «колдун»
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Экскурсии на винодельню оплачивается отдельно:
- Мысхако — от 1000 рублей с человека
- Шато Пино — от 2100 рублей с человека
- Место начала и завершения?
- Место жительства клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 7.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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