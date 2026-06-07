Таманский полуостров огромен, и его интересные места разбросаны по разным уголкам — без проводника увидеть и изучить их довольно непросто. Я составлю для вас маршрут цельного путешествия: познакомлю с хозяйствами, виноградниками и людьми, которые создают вино. Вы прочувствуете атмосферу Русской Тосканы и откроете для себя смысл местного виноделия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Это путешествие проведёт вас по живописному маршруту из Геленджика на Тамань и обратно. За один день вы:

познакомитесь с винодельческим наследием региона и пройдёте путь вина от лозы до бокала

прогуляетесь по просторным виноградникам и насладитесь видами хозяйств

выберете дополнительную остановку — улиточная ферма, сыроварня или конная прогулка

увидите красочные горные и морские пейзажи

проведёте время в красивых и атмосферных местах

Мы построим маршрут так, чтобы он подходил именно вам. Возможные варианты:

посещение 2–3 виноделен на выбор: Кубань-Вино/Шато Тамань, Поместье Голубицкое, Фанагория

остановка на улиточной ферме, дегустация сыров на локальной сыроварне или смотровая площадка с панорамой Азовского моря

неспешные прогулки по самым приятным локациям региона

Организационные детали