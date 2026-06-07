Таманский полуостров огромен, и его интересные места разбросаны по разным уголкам — без проводника увидеть и изучить их довольно непросто.
Я составлю для вас маршрут цельного путешествия: познакомлю с хозяйствами, виноградниками и людьми, которые создают вино. Вы прочувствуете атмосферу Русской Тосканы и откроете для себя смысл местного виноделия.
Я составлю для вас маршрут цельного путешествия: познакомлю с хозяйствами, виноградниками и людьми, которые создают вино. Вы прочувствуете атмосферу Русской Тосканы и откроете для себя смысл местного виноделия.
Описание экскурсии
Это путешествие проведёт вас по живописному маршруту из Геленджика на Тамань и обратно. За один день вы:
- познакомитесь с винодельческим наследием региона и пройдёте путь вина от лозы до бокала
- прогуляетесь по просторным виноградникам и насладитесь видами хозяйств
- выберете дополнительную остановку — улиточная ферма, сыроварня или конная прогулка
- увидите красочные горные и морские пейзажи
- проведёте время в красивых и атмосферных местах
Мы построим маршрут так, чтобы он подходил именно вам. Возможные варианты:
- посещение 2–3 виноделен на выбор: Кубань-Вино/Шато Тамань, Поместье Голубицкое, Фанагория
- остановка на улиточной ферме, дегустация сыров на локальной сыроварне или смотровая площадка с панорамой Азовского моря
- неспешные прогулки по самым приятным локациям региона
Организационные детали
- В стоимость входит путешествие на автомобиле гида, предварительная организация маршрута и путевые рассказы о регионе и посещаемых местах
- Отдельно оплачиваются экскурсии на самих винодельнях и фермах (проводятся только местными гидами), дегустации, катание на лошадях, питание в пути
- Строго 18+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Моя сфера интересов — сельский туризм в России и мире. За последнее время он трансформировался от простой потребности купить натуральные продукты к экологичным способам ведения сельского хозяйства. С 2025 года помогаю людям создавать индивидуальные маршруты и сама вожу небольшие группы по местам агротуризма в Краснодарском крае и Центральной России. Потому что сама получаю от таких поездок большое удовольствие.
Входит в следующие категории Геленджика
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