Найдено 3 экскурсии в категории « На ферму » в Геленджике, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Винодельни и фермы: однодневное путешествие в окрестностях Новороссийска и Анапы Из Геленджика - к виноградникам, фермерским хозяйствам и местам активного отдыха «гастрономическими открытиями: от сыроварни до улиточной фермы» 12 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине Конные прогулки 12 часов Индивидуальная до 3 чел. Однодневное путешествие по винодельням, фермам и красивым местам Тамани Маршрут между морем и горами с дегустациями и активными прогулками (из Геленджика) «выберете дополнительную остановку — улиточная ферма, сыроварня или конная прогулка» 15 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Геленджика - на винодельню и улиточную ферму «Шато Пино» Познакомиться с современным российским виноделием и попробовать интересные вина «Экскурсия на улиточную ферму (с рассказом о разведении бургундских улиток» 10 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Геленджика

Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2026 год на ферму, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май