Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельни и фермы: однодневное путешествие в окрестностях Новороссийска и Анапы
Из Геленджика - к виноградникам, фермерским хозяйствам и местам активного отдыха
«гастрономическими открытиями: от сыроварни до улиточной фермы»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Однодневное путешествие по винодельням, фермам и красивым местам Тамани
Маршрут между морем и горами с дегустациями и активными прогулками (из Геленджика)
«выберете дополнительную остановку — улиточная ферма, сыроварня или конная прогулка»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Геленджика - на винодельню и улиточную ферму «Шато Пино»
Познакомиться с современным российским виноделием и попробовать интересные вина
«Экскурсия на улиточную ферму (с рассказом о разведении бургундских улиток»
9 мар в 10:00
10 мар в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
