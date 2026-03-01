Мои заказы

Экскурсии по фермам Геленджика

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Геленджике, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Винодельни и фермы: однодневное путешествие в окрестностях Новороссийска и Анапы
На машине
Конные прогулки
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Геленджика - к виноградникам, фермерским хозяйствам и местам активного отдыха
«гастрономическими открытиями: от сыроварни до улиточной фермы»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Однодневное путешествие по винодельням, фермам и красивым местам Тамани
На машине
Конные прогулки
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Маршрут между морем и горами с дегустациями и активными прогулками (из Геленджика)
«выберете дополнительную остановку — улиточная ферма, сыроварня или конная прогулка»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Геленджика - на винодельню и улиточную ферму «Шато Пино»
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с современным российским виноделием и попробовать интересные вина
«Экскурсия на улиточную ферму (с рассказом о разведении бургундских улиток»
9 мар в 10:00
10 мар в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Геленджику в марте 2026
Сейчас в Геленджике в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 000.
