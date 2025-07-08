Автомобильная обзорная экскурсия по Геленджику: знакомство с городом

Описание экскурсииВас ждет знакомство со старинным городом Геленджик. Вы узнаете его историю, легенды и о том, как город развивался как курорт общегосударственного значения. Мы осмотрим город с обзорной площадки, прогуляемся по Черноморской набережной, находящейся на высоте 25 метров над уровнем моря, увидим большой маяк и красивый парк, находящийся на высокой кручи.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Голубая бездна (расстояние до площадки 1.5 км)
- Сосновый бор
- Винодельня Шато де Талю
- Кафедральный собор Андрея Первозванного
- Маяк
- Черноморская набережная
- Толстый и Тонкий мысы
- Андреевский парк
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Место жительства клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия. Очень познавательная. Без спешки. Экскурсовод Алик показал очень красивые места города. Комфортно и с пользой провели время. Спасибо большое.
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Н
Интересная экскурсия. Отличный гид. Посетили главные достопримечательности, насладились красивой природой и видами на город.
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S
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П
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О
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