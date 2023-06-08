Не упустите возможность отправиться в это захватывающее путешествие, которое оставит незабываемые впечатления и запомнится на всю жизнь.
Откройте для себя магию природы и истории великолепного Геленджика и окружающих его уникальных мест.
Откройте для себя магию природы и истории великолепного Геленджика и окружающих его уникальных мест.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ.
- Наше путешествие начнется с посещения дольмена Здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, обладающее особой энергетикой и загадкой. Вы сможете ощутить дух прошлого, стоя рядом с этими каменными монументами, и почувствовать связь с древней историей.
- Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет потрясающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад является идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды.
- После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы окунетесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы Черного моря. Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан. Вас ждут величественные виды и красота природы вокруг.
- Следующей остановкой будет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена величественными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом.
- Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и воспоминаний.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 8:00,13:00,15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00,13:00,15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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