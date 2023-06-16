Горная синева и могучий водопад Вы прокатитесь на гондольном подъёмнике, посетив обзорную площадку горы Синюха — место, вобравшее в себя всю красоту пестрой и разнообразной природы от цветущей зелени до гранитных скал. Отсюда открывается захватывающая панорама долины реки Катуни.

На левом берегу Катуни вы увидите живописный Камышлинский водопад, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 м. Чтобы к нему попасть, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через реку и подняться 2,5 км. по тропинке вверх по течению.

Важная информация• Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (за доплату от 500 руб. /чел. в одну сторону, оплата на месте; время на воде — 7 минут).