Мы отправимся на популярный курорт Горного Алтая — «Манжерок».
Отсюда на гондольном подъемнике вы переместитесь на обзорную площадку горы Синюха — идеальная локация, откуда открывается вид на реку Катунь.
А пройдя по мосту вы очутитесь у переливающихся каскадов Камышлинского водопада — завораживающее зрелище!
Отсюда на гондольном подъемнике вы переместитесь на обзорную площадку горы Синюха — идеальная локация, откуда открывается вид на реку Катунь.
А пройдя по мосту вы очутитесь у переливающихся каскадов Камышлинского водопада — завораживающее зрелище!
Ближайшие даты:
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Камышлинский водопад
- Гора Синюха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Горная синева и могучий водопад Вы прокатитесь на гондольном подъёмнике, посетив обзорную площадку горы Синюха — место, вобравшее в себя всю красоту пестрой и разнообразной природы от цветущей зелени до гранитных скал. Отсюда открывается захватывающая панорама долины реки Катуни.
На левом берегу Катуни вы увидите живописный Камышлинский водопад, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 м. Чтобы к нему попасть, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через реку и подняться 2,5 км. по тропинке вверх по течению.
Важная информация• Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (за доплату от 500 руб. /чел. в одну сторону, оплата на месте; время на воде — 7 минут).
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
- Способ передвижения: авто — 100 км, пешком — 6 км.
- Продолжительность: 6-7 часов.
По пятницам в 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты в места по маршруту
- Что не входит
- Питание
- Моторафтинг (за доплату от 500 руб. /чел. в одну сторону, оплата на месте время на воде — 7 минут)
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам в 14:00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании