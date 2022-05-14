Снегоходный тур на Абакан и Бедуй

Это путешествие подарит вам возможность промчаться на снегоходах по диким таежным местам и горным перевалам

4.4
3 отзыва
Это путешествие подарит вам возможность промчаться на снегоходах по диким таежным местам и горным перевалам.

На определенных участках маршрута вы станете первопроходцами, так как там скорее встретится дикий зверь, чем заплутавший охотник и тем более турист. Вы совместите незабываемые приключения со спокойным отдыхом на горном курорте.
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Снегоходный тур на Абакан и Бедуй
Ближайшие даты:
08
фев

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • промчимся по нетронутым снегам горных Саян;
  • искупаемся в горячих лечебных радоновых источниках;
  • увидим бесконечное звездное небо и первозданную природу.

Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 4-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Зимнее Телецкое озеро

Встреча в Горно-Алтайске.

Сегодня мы будем смотреть на красоты Алтая из окна автобуса и слушать рассказы экскурсовода, т.к. нам нужен весь световой день для переезда на Абакан и на Бедуй.

Посещение жемчужины Алтая – зимнего Телецкого озера.

Размещение на турбазе.

Рассказ гида, как будет проходить маршрут, инструктаж.

Ранний отбой.

2 день
Начало снегоходного маршрута на Абакан: по реке Абакан на Бедуйский источник

Очень ранний подъем. 

Завтрак и переезд до места начала снегоходного маршрута на Абакан

Упаковка вещей в сани. Инструктаж по технике безопасности движения в снегоходном.

Сначала будем двигаться по лесовозной дороге, затем начнется подъем по кедровому лесу к вершинам Абаканского хребта.

Перевалив Абаканский хребет, вернее поднявшись и двигаясь по самым его вершинам, мы спускаемся уже в сторону реки Абакан.

Здесь мы уже на территории Хакасского национального парка.

Обед-перекус с чаем.

По реке Абакан двигаемся вверх, на Бедуйский источник.

Купание в источнике.

Ужин.

Ночевка на турбазе «Бедуй» в теплых и светлых избах (на турбазе по вечерам дают свет).

3 день
Снегоходный выезд на реку Абакан

День отдыха и релакса.

Утром и вечером купание в источнике.

Днем снегоходный выезд на реку Абакан.

Выезд с осмотром долины реки Абакан.

Ночевка на турбазе «Бедуй».

4 день
Прогулка на Окуневое озеро

Небольшие выезды по долине реки Абакан. Посещение Окуневого озера. 

Дружная лепка пельменей на ужин.

Ночевка на турбазе «Бедуй».

5 день
Возвращение через хребет Абакан в цивилизацию. Отъезд

Возвращение домой через 100 км снежно-таежного безмолвия, хребет Абакан.

Вечером на автобусе вернемся в цивилизацию и в гостиницу в г. Горно-Алтайск (за доп. плату).

Отъезд.

Проживание

В туре предусмотрено проживание на турбазе «Бедуй» в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
  • 1 человек на снегоходе – 66 500 руб.;
  • 2 человека на снегоходе – 87 500 руб.
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
  • Аренда снегохода и бензин
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
  • Трехразовое питание (утром и вечером горячее, в обед перекус с чаем)
  • Услуги гидов
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой (спальники, коврики, посуда и т. д.)
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Баня
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
  2. Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
  3. Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
  4. Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
  5. Термобелье, можно пару комплектов.
  6. Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
  7. Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
  8. Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
  9. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
  10. Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
  11. Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
  12. Эластичные наколенники или эластичные бинты.
  13. Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
  14. Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
  15. Зажигалку или спички.
  16. Карманный складной нож.
  17. Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
  18. Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
  19. Термос для чая – желателен, но необязателен.

Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:

  • Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
  • Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
  • Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
  • Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Каковы требования к подготовке участников тура?

Маршрут требует опыта управления снегоходом.

Маршрут не требует специальной физической подготовки, но требует определенного уровня психологической. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы особенности тура?

Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.

Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.

Возможна ли подледная рыбалка на маршруте?

Нет, на 2020 год введен мораторий на рыбалку в верховьях Абакана.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
14 мая 2022
Джип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.
Д
14 авг 2021
Организовано всё очень хорошо. Обращу внимание на слаженные действия организаторов тура на разных участках путешествия. Хочется отметить хорошую работу гида-инструктора. Он легко и непринуждённо сплотил наш разношёрстный коллектив. Вместе с похвалой примите, пожалуйста, маленькое пожелание. В самом начале тура (как в театре) выдайте участникам карту маршрута. Пусть это будет простая копия карты, а маркером на ней нарисован маршрут. Расстояния для одного путешествия огромные и немного трудно осознать масштаб происходящего. Или второй вариант. По окончании маршрута все участники вместе с гидом обсудят, оценят маршрут и нарисуют его себе для приятных воспоминаний.
А
10 авг 2021
Все хорошо.
Пожелание: в машине или у инструктора неплохо бы иметь аптечку первой помощи.

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