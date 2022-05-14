Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 4-х человек.
Встреча в Горно-Алтайске.
Сегодня мы будем смотреть на красоты Алтая из окна автобуса и слушать рассказы экскурсовода, т.к. нам нужен весь световой день для переезда на Абакан и на Бедуй.
Посещение жемчужины Алтая – зимнего Телецкого озера.
Размещение на турбазе.
Рассказ гида, как будет проходить маршрут, инструктаж.
Ранний отбой.
Очень ранний подъем.
Завтрак и переезд до места начала снегоходного маршрута на Абакан.
Упаковка вещей в сани. Инструктаж по технике безопасности движения в снегоходном.
Сначала будем двигаться по лесовозной дороге, затем начнется подъем по кедровому лесу к вершинам Абаканского хребта.
Перевалив Абаканский хребет, вернее поднявшись и двигаясь по самым его вершинам, мы спускаемся уже в сторону реки Абакан.
Здесь мы уже на территории Хакасского национального парка.
Обед-перекус с чаем.
По реке Абакан двигаемся вверх, на Бедуйский источник.
Купание в источнике.
Ужин.
Ночевка на турбазе «Бедуй» в теплых и светлых избах (на турбазе по вечерам дают свет).
День отдыха и релакса.
Утром и вечером купание в источнике.
Днем снегоходный выезд на реку Абакан.
Выезд с осмотром долины реки Абакан.
Ночевка на турбазе «Бедуй».
Небольшие выезды по долине реки Абакан. Посещение Окуневого озера.
Дружная лепка пельменей на ужин.
Ночевка на турбазе «Бедуй».
Возвращение домой через 100 км снежно-таежного безмолвия, хребет Абакан.
Вечером на автобусе вернемся в цивилизацию и в гостиницу в г. Горно-Алтайск (за доп. плату).
Отъезд.
В туре предусмотрено проживание на турбазе «Бедуй» в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:
Маршрут требует опыта управления снегоходом.
Маршрут не требует специальной физической подготовки, но требует определенного уровня психологической. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.
Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.
Нет, на 2020 год введен мораторий на рыбалку в верховьях Абакана.