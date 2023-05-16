1 день

Переезд до деревни Эдиган. Пробный выезд в горы

Встреча в Горно-Алтайске.

Переезд до деревни Эдиган.

По дороге обед в кафе.

И далее до базы (теплого дома), где будем ночевать.

Знакомство с техникой. Инструктаж по технике безопасности, объяснение нюансов езды в горах.

Пробный выезд в горы. Не очень далеко но уже очень интересно.

Вечером за ужином рассказ гида, как будет проходить маршрут, обмен впечатлениями.