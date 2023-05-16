Большое снегоходное путешествие по Алтаю

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Экспедиция по маршруту от озера Манас до Каракольских озер. С кучей снега, без проторенных трасс, где легче встретить охотника промысловика, чем туриста. Но здесь фантастически красиво! И такое же фантастическое катание на снегоходе!
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Ближайшие даты:
20
фев
28
фев
7
мар
14
мар

Что вас ожидает:

Горные перевалы и озёра
Горные перевалы и озёра
Настоящий Алтай — это бесконечные горные хребты и кристально чистые озёра. Обязательно везде побываем!
Отдых от цивилизации
Отдых от цивилизации
Ночевать будем в настоящем таёжном зимовье, а днём наслаждаться безмолвием сёл и урочищ
Только снегоходы!
Только снегоходы!
Будем все маршруты совершать на снегоходах – море снега и драйва!

Программа тура по дням

1 день

Переезд до деревни Эдиган. Пробный выезд в горы

Встреча в Горно-Алтайске.

Переезд до деревни Эдиган.

По дороге обед в кафе.

И далее до базы (теплого дома), где будем ночевать.

Знакомство с техникой. Инструктаж по технике безопасности, объяснение нюансов езды в горах.

Пробный выезд в горы. Не очень далеко но уже очень интересно.

Вечером за ужином рассказ гида, как будет проходить маршрут, обмен впечатлениями.

Переезд до деревни Эдиган. Пробный выезд в горыПереезд до деревни Эдиган. Пробный выезд в горыПереезд до деревни Эдиган. Пробный выезд в горы
2 день

Выезд в отроги Сумультинский хребта

Это уже полноценный экспедиционный день.

Выезд в отроги Сумультинский хребта.

Обзорные точки. Гольцы. Встреча с алтайским Батыром.

Ночевка в таежной избе.

Питание включено: завтрак и ужин горячие, обед перекус.

Выезд в отроги Сумультинский хребтаВыезд в отроги Сумультинский хребтаВыезд в отроги Сумультинский хребта
3 день

Переезд на хребет «Куминские Белки»

Переезд из отрогов Сумультинского хребта на хребет «Куминские Белки».

Посещение священного алтайского озера «Манас».

Обзорные точки на горе Кабарага и Таманьол.

Сегодня мы также прокатываем трассу к следующему дню – к перевалу Сайгонош.

Вариантов ночевки несколько, будет зависеть от нашего передвижения.

Питание включено: завтрак и ужин горячие, обед перекус.

Переезд на хребет «Куминские Белки»Переезд на хребет «Куминские Белки»Переезд на хребет «Куминские Белки»
4 день

Преодоление горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка

Сегодня самый длинный и сложный день.

Сегодня будет несколько серьезных горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка. Весь день будет пухлый снег – никаких компромиссов и чарыма в гольцах.

Сегодня же мы увидим самую высокую гору в восточном АлтаеАльбаган.

Ночевка в горном приюте «Саганы».

Возможна баня, если хватит сил.

Питание включено: завтрак и ужин горячие, обед перекус.

Преодоление горных перевалов: Сайгонош, Южеме, ЩелкаПреодоление горных перевалов: Сайгонош, Южеме, ЩелкаПреодоление горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка
5 день

Радиальные выезды: урочища Сарызаз и Айрык, Каракокшинские пещеры, озеро Байоюк

Сегодня день радиальных выездов.

Выезд в урочище Сарызаз, урочище Айрык, посещение Каракокшинской пещеры и озера Байоюк.

Сегодня тоже только пухлый снег.

Ночуем в горном приюте «Саганы».

Питание включено: завтрак и ужин горячие, обед перекус.

Радиальные выезды: урочища Сарызаз и Айрык, Каракокшинские пещеры, озеро БайоюкРадиальные выезды: урочища Сарызаз и Айрык, Каракокшинские пещеры, озеро БайоюкРадиальные выезды: урочища Сарызаз и Айрык, Каракокшинские пещеры, озеро Байоюк
6 день

Переезд от урочища Айрык к Каракольским озерам

Этот день тоже напряженный и тоже длинный.

Нам предстоит преодолеть горные перевалы. Хорошо, что в предыдущий день мы прокатим часть дороги и у нас будет тропа.

Маршрут: Урочище Айрык, урочище Аккая, перевал Аккая, замки горных духов, перевал Багаташ, Каракольские озера.

Ночевка на базе «Каракольские озера».

Баня.

Питание включено: завтрак и ужин горячие, обед перекус.

Переезд от урочища Айрык к Каракольским озерамПереезд от урочища Айрык к Каракольским озерамПереезд от урочища Айрык к Каракольским озерам
7 день

Переезд до села Урлу-Аспак. Остановка на плато Огой и перевале Караташ

Выезд с Каракольских озер до финиша нашего путешествия села Урлу-Аспак.

По дороге заедем на озерный белок, остановимся на плато Огой и перевале Караташ, откуда, оглянувшись, сможем еще вдалеке увидеть красивый цирк Каракольских озер и Багаташ.

Нас встречает микроавтобус для переезда в гостиницу в Горно-Алтайске.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в приюте «Саганы».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:

  • 2 человека на снегоходе – 112 500 руб.;
  • 1 человек на снегоходе 151 200 руб.

Маршрут сложный и снежный, поэтому в приоритете одиночное размещение.

Двухместное размещение на снегоходе возможно только по одной заявке. Если вы едете один, необходимо выбирать размещение – 1 человек на снегоходе.

Варианты проживания

Приют «Саганы»

6 ночей

На таежных зимовьях в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.

Приют «Саганы»Приют «Саганы»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
  • Аренда снегохода и бензин
  • Проживание на таежных базах
  • Трехразовое питание (в день заезда ужин, на маршруте трехразовое, в день отъезда завтрак и обед обед часто будет перекусом с горячим чаем)
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
  • Бытовое снаряжение для хоз. нужд
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой
  • Медицинская страховка
  • Услуги гидов
  • Баня 2 раза на маршруте ("Каракольские озера" и горный приют "Саганы")
Что не входит в цену
  • Дорога до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
  2. Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
  3. Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
  4. Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
  5. Термобелье, можно пару комплектов.
  6. Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
  7. Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
  8. Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
  9. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
  10. Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
  11. Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
  12. Эластичные наколенники или эластичные бинты.
  13. Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
  14. Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
  15. Зажигалку или спички.
  16. Карманный складной нож.
  17. Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
  18. Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
  19. Термос для чая – желателен, но необязателен.

Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом. Уделите особое внимание:

  • Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
  • Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
  • Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
  • Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут требует опыта управления снегоходом.

Маршрут не требует специальной физической подготовки, но желательна хорошая физическая форма и определенный уровень психологической готовности к маршруту. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.

Гости до 18 лет на маршрут не допускаются.

Каковы особенности тура?

Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 мая 2023
все своевременно рассказали, показали, всегда отвечали на вопросы. Все комфортно
Н
1 авг 2022
Организовано все было очень хорошо
А
13 июля 2022
Поскольку со связью проблемы, надо туристов четко предупреждать об отсутствии или наличии только МТС и тд (наш гид так и делал)
Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы!
Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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