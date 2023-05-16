фев
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до деревни Эдиган. Пробный выезд в горы
Встреча в Горно-Алтайске.
Переезд до деревни Эдиган.
По дороге обед в кафе.
И далее до базы (теплого дома), где будем ночевать.
Знакомство с техникой. Инструктаж по технике безопасности, объяснение нюансов езды в горах.
Пробный выезд в горы. Не очень далеко но уже очень интересно.
Вечером за ужином рассказ гида, как будет проходить маршрут, обмен впечатлениями.
Выезд в отроги Сумультинский хребта
Это уже полноценный экспедиционный день.
Выезд в отроги Сумультинский хребта.
Обзорные точки. Гольцы. Встреча с алтайским Батыром.
Ночевка в таежной избе.
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Переезд на хребет «Куминские Белки»
Переезд из отрогов Сумультинского хребта на хребет «Куминские Белки».
Посещение священного алтайского озера «Манас».
Обзорные точки на горе Кабарага и Таманьол.
Сегодня мы также прокатываем трассу к следующему дню – к перевалу Сайгонош.
Вариантов ночевки несколько, будет зависеть от нашего передвижения.
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Преодоление горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка
Сегодня самый длинный и сложный день.
Сегодня будет несколько серьезных горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка. Весь день будет пухлый снег – никаких компромиссов и чарыма в гольцах.
Сегодня же мы увидим самую высокую гору в восточном Алтае – Альбаган.
Ночевка в горном приюте «Саганы».
Возможна баня, если хватит сил.
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Радиальные выезды: урочища Сарызаз и Айрык, Каракокшинские пещеры, озеро Байоюк
Сегодня день радиальных выездов.
Выезд в урочище Сарызаз, урочище Айрык, посещение Каракокшинской пещеры и озера Байоюк.
Сегодня тоже только пухлый снег.
Ночуем в горном приюте «Саганы».
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Переезд от урочища Айрык к Каракольским озерам
Этот день тоже напряженный и тоже длинный.
Нам предстоит преодолеть горные перевалы. Хорошо, что в предыдущий день мы прокатим часть дороги и у нас будет тропа.
Маршрут: Урочище Айрык, урочище Аккая, перевал Аккая, замки горных духов, перевал Багаташ, Каракольские озера.
Ночевка на базе «Каракольские озера».
Баня.
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Переезд до села Урлу-Аспак. Остановка на плато Огой и перевале Караташ
Выезд с Каракольских озер до финиша нашего путешествия – села Урлу-Аспак.
По дороге заедем на озерный белок, остановимся на плато Огой и перевале Караташ, откуда, оглянувшись, сможем еще вдалеке увидеть красивый цирк Каракольских озер и Багаташ.
Нас встречает микроавтобус для переезда в гостиницу в Горно-Алтайске.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в приюте «Саганы».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
- 2 человека на снегоходе – 112 500 руб.;
- 1 человек на снегоходе – 151 200 руб.
Маршрут сложный и снежный, поэтому в приоритете одиночное размещение.
Двухместное размещение на снегоходе возможно только по одной заявке. Если вы едете один, необходимо выбирать размещение – 1 человек на снегоходе.
Варианты проживания
Приют «Саганы»
На таежных зимовьях в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
- Аренда снегохода и бензин
- Проживание на таежных базах
- Трехразовое питание (в день заезда ужин, на маршруте трехразовое, в день отъезда завтрак и обед обед часто будет перекусом с горячим чаем)
- Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
- Бытовое снаряжение для хоз. нужд
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой
- Медицинская страховка
- Услуги гидов
- Баня 2 раза на маршруте ("Каракольские озера" и горный приют "Саганы")
Что не входит в цену
- Дорога до г. Горно-Алтайск и обратно
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
- Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
- Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
- Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
- Термобелье, можно пару комплектов.
- Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
- Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
- Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
- Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
- Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
- Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
- Эластичные наколенники или эластичные бинты.
- Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
- Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
- Зажигалку или спички.
- Карманный складной нож.
- Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
- Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
- Термос для чая – желателен, но необязателен.
Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом. Уделите особое внимание:
- Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
- Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
- Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
- Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?
Маршрут требует опыта управления снегоходом.
Маршрут не требует специальной физической подготовки, но желательна хорошая физическая форма и определенный уровень психологической готовности к маршруту. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.
Гости до 18 лет на маршрут не допускаются.
Каковы особенности тура?
Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы!
Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!