Экспедиция на Алтайский Марс
Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Сбор группы – кто-то размещается на курорте Белокуриха, а кто-то прилетел в Горно-Алтайск и будет ждать нас в аэропорту.
Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.
Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11.00).
В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в очень интересное путешествие.
Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.
Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).
Чуйский тракт – древнейший путь из Сибири в Азию.
По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.
В российских источниках сведения о тракте прослеживаются во второй половины XVIII века.
В наше время начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягивается на расстояние в 968 километров.
Мы проедем примерно 400 км.
В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.
Проедем два горных перевала Семинский и Чике-Таманский.
Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус (оплачивается самостоятельно).
Удивительная природа восхитит каждого гостя и доставит удовольствие этот путь до туркомплекса.
Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.
Доезжаем до нашей комфортной гостиницы ужинаем и отдыхаем.
Марсианские горы
Этот день внесет яркость!
Именно яркость, т. к. поедем на цветные горы под названием Марс.
Завтракаем и в путь.
Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.
Это очень красиво!
Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.
Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.
Это уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».
Каждый слой формировался в определенный период.
От времени зависит какой цвет приобрела порода.
Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад.
И когда то здесь было древнее море.
Исследование породы показали, что вода в нём была солёной!
То есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!
После оледенения возникали пресные озера.
Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.
К этому же периоду относятся и зеленые тона.
Порода состоят из глины с примесью песчаника и известняка.
Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.
Это путешествие обычно завершаем пикником и делимся впечатлениями у костра (по желанию, своими силами).
Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.
В пути примерно 170 км в этот день.
Гейзеровое озеро
Этот день также не менее насыщен.
После завтрака экскурсия на Гейзеровое озеро – пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России.
Вода в озере не замерзает круглый год, но и летом для купания оно не предназначено.
Спуски к воде отсутствуют, а дно покрывают глинистый ил и водоросли.
Температура воды в Гейзеровом озере не поднимается выше +10 градусов даже в самую жаркую погоду.
Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры.
Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят озеро предсказывает, если правильно прочить то, что оно нарисовало).
Затем познакомимся с Красными воротами – скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога как будто прорезает их узкой лентой.
Эти горные врата всегда притягивают к себе гостей Алтая.
Фотографируемся и отправляемся опять через перевалы в обратный путь.
Расстояние примерно 360 км.
Прибытие в г. Горно-Алтайск примерно к 18:00.
Те, у кого вылет утром на следующий день, нужно попросить менеджера, чтобы сделали дополнительную бронь в отель г. Горно-Алтайска.
Проживание
Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае. Размещение не привязано к определенному отелю, т. к предлагается альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия. Номера с удобствами.
Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.
Стоимость тура при одноместном размещении 31 600 рублей.
Дополнительное место 22 200 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Расул» или аналогичная в Горном Алтае
В отеле уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.
В каждом из номеров имеется чайник, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание - 2 завтрака, 1 ужин в первый день
- Размещение в комфортном отеле
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Трансфер по программе
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска/Бийска и обратно
- Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
- Питание вне программы
- Оплата за вход на Марс и Гейзеровое озеро (примерно 500 руб.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
- удобная обувь;
- головной убор, очки;
- одежда спортивного стиля;
- купальные принадлежности, сланцы (на Расуле есть небольшой спа-комплекс, бассейн);
- личные гигиенические и медицинские средства;
- зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата
- позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы- МТС, Билайн, Мегафон. Но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет.);
- документы: паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении (для детей), нотариальное согласие от законных представителей (если ребенок путешествует без законных представителей),
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.