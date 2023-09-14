1 день

Чуйский тракт

Сбор группы – кто-то размещается на курорте Белокуриха, а кто-то прилетел в Горно-Алтайск и будет ждать нас в аэропорту.

Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11.00).

В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в очень интересное путешествие.

Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.

Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).

Чуйский тракт – древнейший путь из Сибири в Азию.

По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.

В российских источниках сведения о тракте прослеживаются во второй половины XVIII века.

В наше время начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягивается на расстояние в 968 километров.

Мы проедем примерно 400 км.

В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.

Проедем два горных перевала Семинский и Чике-Таманский.

Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус (оплачивается самостоятельно).

Удивительная природа восхитит каждого гостя и доставит удовольствие этот путь до туркомплекса.

Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.

Доезжаем до нашей комфортной гостиницы ужинаем и отдыхаем.