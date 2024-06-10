Алтай бесконечен в своей красоте. Однако мы постараемся увидеть как можно больше его природных чудес. Проедем по Чемальскому тракту и пройдём живописной Козьей тропой.
Найдём самое глубокое место Катуни, заглянем в Долину духов, увидим водопад Бельтертуюк и Ороктойский мост. И даже заедем к эксперту по травам, который угостит вас чаем и научит собирать целебные букеты.
Найдём самое глубокое место Катуни, заглянем в Долину духов, увидим водопад Бельтертуюк и Ороктойский мост. И даже заедем к эксперту по травам, который угостит вас чаем и научит собирать целебные букеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Храм Иоанна Богослова на острове Патмос — святое место, где вы сможете ощутить особую атмосферу духовности и умиротворения.
- Чемальская ГЭС и пешеходная Козья тропа — насладимся видом впечатляющего творения рук человеческих и нерукотворной красотой природы.
- Ущелье Че-Чкыш (Долина духов) — место, обладающее особым энергетическим зарядом.
- Еландинские штольни — исторический объект и одновременно памятник трудовой советской деятельности.
- Ороктойский мост и самое глубокое место реки Катуни — насладимся невероятной красотой окружающих пейзажей.
- Петроглифы в гроте Куюс помогут вспомнить историю людей, живших в этих местах множество веков назад.
- Водопад Бельтертуюк — природное чудо и крайняя точка Чемальского тракта.
- Чайная церемония. Мы заедем в удивительное место, где погрузимся в тайны алтайских трав. Местный эксперт по флоре региона расскажет о разнообразии растений, их медицинских и культурных свойствах. Подскажет, из каких трав составить целебный букет и угостит ароматным чаем.
Организационные детали
- В стоимость включены: услуги гида-водителя, трансфер на комфортабельном автомобиле KIA Sorento от места вашего проживания.
- Дополнительно оплачивается обед в кафе по дороге, чайная церемония — 1000 руб. /чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий. Я и наша команда гидов-экскурсоводов рады приветствовать вас и организовать незабываемый отдых в горах Алтая. Наша страсть — путешествия с региональным колоритом и комфортом. Приглашаем вас на увлекательные экскурсии, чтобы познакомиться с интересными местами, услышать захватывающие истории, попробовать местную кухню и насладиться горловым пением. Гарантируем красивые фото и незабываемые впечатления. Будем рады встрече на Алтае!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.