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Алтай бесконечен в своей красоте. Однако мы постараемся увидеть как можно больше его природных чудес. Проедем по Чемальскому тракту и пройдём живописной Козьей тропой.



Найдём самое глубокое место Катуни, заглянем в Долину духов, увидим водопад Бельтертуюк и Ороктойский мост. И даже заедем к эксперту по травам, который угостит вас чаем и научит собирать целебные букеты.