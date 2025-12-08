С утра, с 8:00 до 10:00, встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и начинаем знакомство с зимним Алтаем. Первым пунктом станет посёлок Чемал. Мы посетим знаменитый остров Патмос, где расположен храм Иоанна Богослова. К острову ведёт подвесной мост, раскачивающийся над стремительным потоком Катуни. Далее увидим место слияния рек Чемал и Катунь, а также природный комплекс Ворота Сартакпая, где, по традиции, загадывают желания.

Продолжим путешествие экскурсией к Голубым озёрам — они находятся у села Аскат, на левом берегу Катуни. Эти удивительные водоёмы появляются осенью, когда уровень воды в реке снижается, и остаются незамерзающими всю зиму благодаря тёплым подземным источникам. Желающие смогут встретить начало года, искупавшись в их бирюзовой воде.

Далее наш путь пролегает по знаменитому Чуйскому тракту. По дороге сделаем остановку в Зубровом заказнике, где живут 48 зубров — редких животных, занесённых в Красную книгу. Вы сможете увидеть этих могучих обитателей Алтая и угостить их яблоками.

Следующая остановка — Семинский перевал. Здесь можно посетить сувенирный рынок, попробовать свежие алтайские лепёшки с ароматным травяным чаем или просто прогуляться среди величественных кедров. Перевалы на Алтае считаются священными, поэтому местные жители традиционно загадывают здесь желания.

Вечером размещение в гостинице в селе Онгудай. Протяжённость маршрута за день — около 270 км.