Вас ждут горы и заснеженные долины, священные перевалы и прозрачные водоёмы, не замерзающие даже в мороз.
Вы посетите остров Патмос и
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Патмос, Голубые озёра и Семинский перевал
С утра, с 8:00 до 10:00, встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и начинаем знакомство с зимним Алтаем. Первым пунктом станет посёлок Чемал. Мы посетим знаменитый остров Патмос, где расположен храм Иоанна Богослова. К острову ведёт подвесной мост, раскачивающийся над стремительным потоком Катуни. Далее увидим место слияния рек Чемал и Катунь, а также природный комплекс Ворота Сартакпая, где, по традиции, загадывают желания.
Продолжим путешествие экскурсией к Голубым озёрам — они находятся у села Аскат, на левом берегу Катуни. Эти удивительные водоёмы появляются осенью, когда уровень воды в реке снижается, и остаются незамерзающими всю зиму благодаря тёплым подземным источникам. Желающие смогут встретить начало года, искупавшись в их бирюзовой воде.
Далее наш путь пролегает по знаменитому Чуйскому тракту. По дороге сделаем остановку в Зубровом заказнике, где живут 48 зубров — редких животных, занесённых в Красную книгу. Вы сможете увидеть этих могучих обитателей Алтая и угостить их яблоками.
Следующая остановка — Семинский перевал. Здесь можно посетить сувенирный рынок, попробовать свежие алтайские лепёшки с ароматным травяным чаем или просто прогуляться среди величественных кедров. Перевалы на Алтае считаются священными, поэтому местные жители традиционно загадывают здесь желания.
Вечером размещение в гостинице в селе Онгудай. Протяжённость маршрута за день — около 270 км.
Гейзерное озеро
Сегодня продолжаем путь по Чуйскому тракту — живописной дороге, проходящей через сердце Горного Алтая. Мы увидим великолепные виды заснеженных гор и глубокие долины с изумрудной водой рек, покрытых голубым льдом. Этот день подарит атмосферу покоя и восхищения природой.
По маршруту преодолеем знаменитый перевал Чике-Таман, откуда открываются впечатляющие панорамы, и увидим слияние рек Катуни и Чуи — одно из самых живописных мест Алтая.
Завершением дня станет посещение Гейзерного озера — природного чуда с ярко-голубой водой, которое не замерзает даже зимой. На его поверхности видны причудливые узоры, создаваемые подводными источниками.
Хаски, Камышлинский водопад и традиции Алтая
Сегодня начинаем обратный путь по Чуйскому тракту. По дороге заедем в питомник хаски, где можно пообщаться с дружелюбными собаками и покататься на упряжке.
Далее нас ждёт прогулка к Камышлинскому водопаду. По подвесному мосту через Катунь и по заснеженному лесу пройдём к ледяному каскаду, сверкающему на солнце — настоящему «ледопаду» Алтая.
После возвращения отправимся в гостеприимный аил, где у очага познакомимся с древними алтайскими традициями, услышим горловое пение и попробуем блюда национальной кухни на ужине.
Размещение в гостинице в Горно-Алтайске.
Лебединое озеро и прощание с Алтаем
В этот день состоится экскурсия на Лебединое озеро (около 120 км). На незамерзающем озере Светлое каждую зиму останавливаются сотни лебедей-кликунов. Эти грациозные птицы остаются здесь до весны, и только зимой можно увидеть это завораживающее зрелище — белоснежные стаи на фоне прозрачной воды и запорошенных берегов.
Возвращение в Горно-Алтайск запланировано около 14:00. Для тех, кто вылетает из Барнаула, возможен трансфер за дополнительную плату.
Если ваш вылет из Горно-Алтайска запланирован на следующее утро, рекомендуется заранее забронировать гостиницу. По желанию можно включить в программу дополнительный трансфер на горнолыжный курорт «Манжерок».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-метсное, за одного
|52 000 ₽
|Дети до 14 лет
|48 700 ₽
|2-местное, за одного (заезд с 06.01)
|49 700 ₽
|1-местное
|60 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/до аэропорта Горно-Алтайска
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 8500 ₽
- Трансфер до Барнаула - от 2000 ₽ с человека
- Дополнительный трансфер на ГЛК «Манжерок» (по запросу)