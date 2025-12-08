Мои заказы

Ловим праздничное настроение на Алтае: природа, культура и знаковые локации края

Побывать на Гейзерном озере, заглянуть в питомник хаски и познакомиться с традициями алтайцев в аиле
Вы отправитесь в тур по зимнему Алтаю — земле удивительных контрастов.

Вас ждут горы и заснеженные долины, священные перевалы и прозрачные водоёмы, не замерзающие даже в мороз.

Вы посетите остров Патмос и
храм Иоанна Богослова, пройдёте по подвесному мосту над бурной Катунью и увидите слияние двух рек.

На Чуйском тракте откроются виды на перевалы Семинский и Чике-Таман, а ярко-голубое Гейзерное озеро станет украшением маршрута. Вы встретитесь с зубрами, прокатитесь на хаски и увидите сверкающий на солнце Камышлинский водопад.

В уютном аиле у очага вас ждёт ужин из блюд алтайской кухни и горловое пение, а завершит путешествие визит к белоснежными лебедями на озере Светлом.

Описание тура

Организационные детали

Если ваш вылет из Горно-Алтайска запланирован на следующее утро, рекомендуется заранее забронировать гостиницу. По желанию можно включить в программу дополнительный трансфер на горнолыжный курорт «Манжерок».

Программа тура по дням

1 день

Патмос, Голубые озёра и Семинский перевал

С утра, с 8:00 до 10:00, встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и начинаем знакомство с зимним Алтаем. Первым пунктом станет посёлок Чемал. Мы посетим знаменитый остров Патмос, где расположен храм Иоанна Богослова. К острову ведёт подвесной мост, раскачивающийся над стремительным потоком Катуни. Далее увидим место слияния рек Чемал и Катунь, а также природный комплекс Ворота Сартакпая, где, по традиции, загадывают желания.

Продолжим путешествие экскурсией к Голубым озёрам — они находятся у села Аскат, на левом берегу Катуни. Эти удивительные водоёмы появляются осенью, когда уровень воды в реке снижается, и остаются незамерзающими всю зиму благодаря тёплым подземным источникам. Желающие смогут встретить начало года, искупавшись в их бирюзовой воде.

Далее наш путь пролегает по знаменитому Чуйскому тракту. По дороге сделаем остановку в Зубровом заказнике, где живут 48 зубров — редких животных, занесённых в Красную книгу. Вы сможете увидеть этих могучих обитателей Алтая и угостить их яблоками.

Следующая остановка — Семинский перевал. Здесь можно посетить сувенирный рынок, попробовать свежие алтайские лепёшки с ароматным травяным чаем или просто прогуляться среди величественных кедров. Перевалы на Алтае считаются священными, поэтому местные жители традиционно загадывают здесь желания.

Вечером размещение в гостинице в селе Онгудай. Протяжённость маршрута за день — около 270 км.

2 день

Гейзерное озеро

Сегодня продолжаем путь по Чуйскому тракту — живописной дороге, проходящей через сердце Горного Алтая. Мы увидим великолепные виды заснеженных гор и глубокие долины с изумрудной водой рек, покрытых голубым льдом. Этот день подарит атмосферу покоя и восхищения природой.

По маршруту преодолеем знаменитый перевал Чике-Таман, откуда открываются впечатляющие панорамы, и увидим слияние рек Катуни и Чуи — одно из самых живописных мест Алтая.

Завершением дня станет посещение Гейзерного озера — природного чуда с ярко-голубой водой, которое не замерзает даже зимой. На его поверхности видны причудливые узоры, создаваемые подводными источниками.

3 день

Хаски, Камышлинский водопад и традиции Алтая

Сегодня начинаем обратный путь по Чуйскому тракту. По дороге заедем в питомник хаски, где можно пообщаться с дружелюбными собаками и покататься на упряжке.

Далее нас ждёт прогулка к Камышлинскому водопаду. По подвесному мосту через Катунь и по заснеженному лесу пройдём к ледяному каскаду, сверкающему на солнце — настоящему «ледопаду» Алтая.

После возвращения отправимся в гостеприимный аил, где у очага познакомимся с древними алтайскими традициями, услышим горловое пение и попробуем блюда национальной кухни на ужине.

Размещение в гостинице в Горно-Алтайске.

4 день

Лебединое озеро и прощание с Алтаем

В этот день состоится экскурсия на Лебединое озеро (около 120 км). На незамерзающем озере Светлое каждую зиму останавливаются сотни лебедей-кликунов. Эти грациозные птицы остаются здесь до весны, и только зимой можно увидеть это завораживающее зрелище — белоснежные стаи на фоне прозрачной воды и запорошенных берегов.

Возвращение в Горно-Алтайск запланировано около 14:00. Для тех, кто вылетает из Барнаула, возможен трансфер за дополнительную плату.

Если ваш вылет из Горно-Алтайска запланирован на следующее утро, рекомендуется заранее забронировать гостиницу. По желанию можно включить в программу дополнительный трансфер на горнолыжный курорт «Манжерок».

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-метсное, за одного52 000 ₽
Дети до 14 лет48 700 ₽
2-местное, за одного (заезд с 06.01)49 700 ₽
1-местное60 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта Горно-Алтайска
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 8500 ₽
  • Трансфер до Барнаула - от 2000 ₽ с человека
  • Дополнительный трансфер на ГЛК «Манжерок» (по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00 до 10:00 (местное время, +4 часа к московскому). Возможна дополнительная встреча на автовокзале и в гостиницах города до 9:00
Завершение: Горно-Алтайск, ориентировочно в 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет! Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на
конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

