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Навстречу алтайскому ветру: конный тур по сакральным местам с баней и мастер-классами (всё включено)

Увидеть озеро Ару-Кем, пещеру и петроглифы, прикоснуться к древним традициям и выпить чай у костра
Кони проведут в священные места Алтая, даже если вы впервые в седле.

Доберёмся до настоящего Алтая: к чистому горному озеру Ару-Кем и пещере, в урочище Соору и к Башадарским курганам. Каждый
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вечер паримся в баньке, а дневной традицией станут пикники на берегах рек.

Погрузимся в местные традиции и даже поучаствуем: построим Обо, приготовим сладости из талкана и сыграем в «Камчи». В этом путешествии вы увидите Алтай сердцем.

Навстречу алтайскому ветру: конный тур по сакральным местам с баней и мастер-классами (всё включено)
Навстречу алтайскому ветру: конный тур по сакральным местам с баней и мастер-классами (всё включено)
Навстречу алтайскому ветру: конный тур по сакральным местам с баней и мастер-классами (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

При приобретении билетов на самолёт выбирайте те рейсы, которые прилетают в аэропорт Горно-Алтайска до 10:00. Советуем прибывать заранее для лучшей акклиматизации.

Баня будет каждый день по программе.

График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных или других объективных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту: Семинский перевал, памятник Суслику, музей в селе Кулада

Прибываем на базу до 10:00 и завтракаем. Дожидаемся группу и переезжаем на кордон Ару-кем, где будем жить ближайшие 5 дней. Этот увлекательный путь с остановками занимает не менее 7 часов.

Переезд до кордона Ару-Кем проходит по знаменитому Чуйскому тракту под рассказы о его достопримечательностях. По дороге остановимся на Семинском перевале, у памятника Суслику, посетим музей в с. Кулада. Также будут технические остановки (магазин, заправка, туалет).

К вечеру прибываем на кордон. Ужинаем в кафе, идём в баню, знакомимся и отдыхаем.

По Чуйскому тракту: Семинский перевал, памятник Суслику, музей в селе КуладаПо Чуйскому тракту: Семинский перевал, памятник Суслику, музей в селе Кулада
2 день

Пещера Арукемская, озеро Ару-Кем и национальная игра «Камчи»

Встаём в 8:00 и завтракаем в 9:00 в кафе.

Познакомимся с алтайскими лошадьми. Путь пройдёт по грунтовой дороге среди смешанного леса. Свернув с неё на поляну, оставим на время коней. Поднимемся к пещере, из которой открывается вид на долину реки Арыгем.

Дальше отправимся к чистому горному озеру Ару-Кем. Здесь уставших ждёт отдых, голодных — обед, желающих — купание.

По прибытии вас ожидают ужин в кафе, баня и мастер-класс. Сегодня это национальная игра «Камчи» — сбивание плёткой деревянных болванок.

Пещера Арукемская, озеро Ару-Кем и национальная игра «Камчи»Пещера Арукемская, озеро Ару-Кем и национальная игра «Камчи»Пещера Арукемская, озеро Ару-Кем и национальная игра «Камчи»Пещера Арукемская, озеро Ару-Кем и национальная игра «Камчи»
3 день

Перевал Кара-Таш: сакральные традиции, конная прогулка и мастер-класс по сладостям

Сядем на уже знакомых лошадей и начнём маршрут. По хвойным лесам отправимся на высоту 2000 м. На священном перевале вы увидите ленты на деревьях. Узнаете про древний обряд и не только.

С перевала Кара-Таш открывается панорама Каракольской долины. Здесь вы познакомитесь с традициями установки Обо. Узнаете, для чего складывали эти религиозные столбы, а также поучаствуете в строительстве нового. При спуске с перевала покажется священная гора Уч-Энмек.

Укрывшись в ближайшем леске на берегу, приготовим чай на костре и обед в виде перекуса.

Вечером усталых путников ждёт ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс. На этот раз — по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.

Перевал Кара-Таш: сакральные традиции, конная прогулка и мастер-класс по сладостямПеревал Кара-Таш: сакральные традиции, конная прогулка и мастер-класс по сладостямПеревал Кара-Таш: сакральные традиции, конная прогулка и мастер-класс по сладостямПеревал Кара-Таш: сакральные традиции, конная прогулка и мастер-класс по сладостям
4 день

Конная экскурсия в урочище Соору и к наскальным рисункам

Первой остановкой на конном маршруте будет урочище Соору — большая долина, в которой расположено более 450 археологических объектов. Среди них — стоянка древних людей, скифские курганы, тюркские балбалы. Здесь вас ждёт захватывающая экскурсия в прошлое.

После небольшого, но крутого перевала, устроим пикник у речки на поляне. Затем осмотрим наскальные рисунки: чтобы их увидеть, нужно подняться пешком на гриву хребта. Посетим обрядовые места поклонения духам.

Отправляемся на стоянку, где по уже сложившейся традиции нас ждут ужин и баня.

Конная экскурсия в урочище Соору и к наскальным рисункамКонная экскурсия в урочище Соору и к наскальным рисункамКонная экскурсия в урочище Соору и к наскальным рисункам
5 день

Конная экскурсия к Башадарским курганам

Сегодня идём по территории природного парка Уч-Энмек без подъёмов и спусков, изредка пересекая ручьи и речки — вброд или по мостам. Курганы расположены неподалёку от села Боочи, на левом берегу реки Каракол. Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа 6—3 вв. до н. э.).

Пообедаем на берегу реки и вернёмся на стоянку к бане и ужину.

Конная экскурсия к Башадарским курганамКонная экскурсия к Башадарским курганамКонная экскурсия к Башадарским курганамКонная экскурсия к Башадарским курганам
6 день

Прощание с Алтаем

Выезжаем с территории кордона Ару-Кем до 8:00.

В этот день можно вылететь из аэропорта Горно-Алтайска после 17:00, а также уехать до городов Барнаул и Новосибирск вечером в 22:30 (за доплату).

Переночевать на территории экоотеля «Таёжник» в палаточном лагере вы сможете без доплаты. На территории отеля находится кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
С палатками (за чел.)70 000 ₽
В домике с печкой (за чел.)77 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в рамках тура + ночёвка в палаточном лагере после его окончания
  • Питание
  • Трансфер по маршруту, включая трансфер от и до аэропорта Горно-Алтайска
  • Аренда коней и необходимого снаряжения, работа конюхов
  • Входные билеты
  • Рекреационные сборы
  • Услуги гида
  • Баня в 1-5 дни
  • Страховка с покрытием 250 000 ₽ (мед. расходы), 50 000 ₽ (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Индивидуальный трансфер
  • Повышение категории проживания - от 7000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 4000-6000 ₽
  • Страховка от клеща
Где начинаем и завершаем?
Начало: Турбаза «Таёжник» около села Манжерок, 9:00. Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска
Завершение: Турбаза «Таёжник», выезд в 8:00. Отвезём в аэропорт Горно-Алтайска, рейсы лучше брать после 17:00. За доплату отвезём в Барнаул и Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в Горном Алтае, вот уже более 20 лет составляю программы в горах Алтая, а команда гидов их проводит. Мой девиз — дарить радость
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от путешествий гостям региона. Ведь путешествие — это маленькая жизнь и прожить её надо в приятной компании с профессионалами своего дела, которые не только запомнятся в одном путешествии, но и заразят желанием продолжить познавать наш удивительный край. Помимо стандартных программ, разрабатываю любые под ваш запрос.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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