Доберёмся до настоящего Алтая: к чистому горному озеру Ару-Кем и пещере, в урочище Соору и к Башадарским курганам. Каждый
Описание тура
Организационные детали
При приобретении билетов на самолёт выбирайте те рейсы, которые прилетают в аэропорт Горно-Алтайска до 10:00. Советуем прибывать заранее для лучшей акклиматизации.
Баня будет каждый день по программе.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных или других объективных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Программа тура по дням
По Чуйскому тракту: Семинский перевал, памятник Суслику, музей в селе Кулада
Прибываем на базу до 10:00 и завтракаем. Дожидаемся группу и переезжаем на кордон Ару-кем, где будем жить ближайшие 5 дней. Этот увлекательный путь с остановками занимает не менее 7 часов.
Переезд до кордона Ару-Кем проходит по знаменитому Чуйскому тракту под рассказы о его достопримечательностях. По дороге остановимся на Семинском перевале, у памятника Суслику, посетим музей в с. Кулада. Также будут технические остановки (магазин, заправка, туалет).
К вечеру прибываем на кордон. Ужинаем в кафе, идём в баню, знакомимся и отдыхаем.
Пещера Арукемская, озеро Ару-Кем и национальная игра «Камчи»
Встаём в 8:00 и завтракаем в 9:00 в кафе.
Познакомимся с алтайскими лошадьми. Путь пройдёт по грунтовой дороге среди смешанного леса. Свернув с неё на поляну, оставим на время коней. Поднимемся к пещере, из которой открывается вид на долину реки Арыгем.
Дальше отправимся к чистому горному озеру Ару-Кем. Здесь уставших ждёт отдых, голодных — обед, желающих — купание.
По прибытии вас ожидают ужин в кафе, баня и мастер-класс. Сегодня это национальная игра «Камчи» — сбивание плёткой деревянных болванок.
Перевал Кара-Таш: сакральные традиции, конная прогулка и мастер-класс по сладостям
Сядем на уже знакомых лошадей и начнём маршрут. По хвойным лесам отправимся на высоту 2000 м. На священном перевале вы увидите ленты на деревьях. Узнаете про древний обряд и не только.
С перевала Кара-Таш открывается панорама Каракольской долины. Здесь вы познакомитесь с традициями установки Обо. Узнаете, для чего складывали эти религиозные столбы, а также поучаствуете в строительстве нового. При спуске с перевала покажется священная гора Уч-Энмек.
Укрывшись в ближайшем леске на берегу, приготовим чай на костре и обед в виде перекуса.
Вечером усталых путников ждёт ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс. На этот раз — по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.
Конная экскурсия в урочище Соору и к наскальным рисункам
Первой остановкой на конном маршруте будет урочище Соору — большая долина, в которой расположено более 450 археологических объектов. Среди них — стоянка древних людей, скифские курганы, тюркские балбалы. Здесь вас ждёт захватывающая экскурсия в прошлое.
После небольшого, но крутого перевала, устроим пикник у речки на поляне. Затем осмотрим наскальные рисунки: чтобы их увидеть, нужно подняться пешком на гриву хребта. Посетим обрядовые места поклонения духам.
Отправляемся на стоянку, где по уже сложившейся традиции нас ждут ужин и баня.
Конная экскурсия к Башадарским курганам
Сегодня идём по территории природного парка Уч-Энмек без подъёмов и спусков, изредка пересекая ручьи и речки — вброд или по мостам. Курганы расположены неподалёку от села Боочи, на левом берегу реки Каракол. Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа 6—3 вв. до н. э.).
Пообедаем на берегу реки и вернёмся на стоянку к бане и ужину.
Прощание с Алтаем
Выезжаем с территории кордона Ару-Кем до 8:00.
В этот день можно вылететь из аэропорта Горно-Алтайска после 17:00, а также уехать до городов Барнаул и Новосибирск вечером в 22:30 (за доплату).
Переночевать на территории экоотеля «Таёжник» в палаточном лагере вы сможете без доплаты. На территории отеля находится кафе.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|С палатками (за чел.)
|70 000 ₽
|В домике с печкой (за чел.)
|77 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в рамках тура + ночёвка в палаточном лагере после его окончания
- Питание
- Трансфер по маршруту, включая трансфер от и до аэропорта Горно-Алтайска
- Аренда коней и необходимого снаряжения, работа конюхов
- Входные билеты
- Рекреационные сборы
- Услуги гида
- Баня в 1-5 дни
- Страховка с покрытием 250 000 ₽ (мед. расходы), 50 000 ₽ (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Индивидуальный трансфер
- Повышение категории проживания - от 7000 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 4000-6000 ₽
- Страховка от клеща