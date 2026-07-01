Кони проведут в священные места Алтая, даже если вы впервые в седле.Доберёмся до настоящего Алтая: к чистому горному озеру Ару-Кем и пещере, в урочище Соору и к Башадарским курганам. Каждый

вечер паримся в баньке, а дневной традицией станут пикники на берегах рек. Погрузимся в местные традиции и даже поучаствуем: построим Обо, приготовим сладости из талкана и сыграем в «Камчи». В этом путешествии вы увидите Алтай сердцем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

При приобретении билетов на самолёт выбирайте те рейсы, которые прилетают в аэропорт Горно-Алтайска до 10:00. Советуем прибывать заранее для лучшей акклиматизации.

Баня будет каждый день по программе.

График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных или других объективных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.