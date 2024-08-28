Вы увидите красавицу Катунь, заглянете в древние пещеры и побродите в
Описание тура
Организационные детали
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске — пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете тур в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия
В случае задержки рейса группа дожидается опоздавших (не более 2 часов), при этом время встречи на точках, указанных в программе, будет меняться.
При задержках рейса более 2 часов менеджер поможет найти дополнительный трансфер к основной группе (оплачивается отдельно).
В местах проживания для сотовой связи оператор «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться.
Программа тура по дням
Чуйский тракт: реки и пещеры
Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. По пути остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.
После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла, заглянем в каменные туннели. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Николаю Рериху. Также осмотрим грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь.
Вечером приедем на базу и отдохнём. Всего за день проедем 400 км из Барнаула. Из Горно-Алтайска — 100 км.
Патмос, «Долина горных духов», Ороктойский мост, дегустация мёда
Сегодня мы увидим Зубы дракона — острые скальные образования, которые торчат прямо посреди Катуни. Побываем на сакральном острове Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов, и увидим храм в его честь. Пройдём «козьей тропой» вдоль реки до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. Сейчас она не действует, но выглядит очень эффектно.
Затем направимся к урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. С тюркского название ущелья переводится как «узкий», «тонюсенький», а нависающие скалы производят сильное впечатление!
Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни, я расскажу вам о нём увлекательную легенду. После обеда вас ждёт экскурсия по пасеке, где вы попробуете настоящий алтайский мёд.
Всего за день проедем 100 км.
Программа на выбор и «Лохматая ферма»
В этот день вы сами решите, какую из двух программ выбрать.
Сплав по Катуни. Опытные инструкторы помогут укротить водную стихию. Адреналин и восторг гарантированы!
Конный поход. Прогулка верхом на лошади в окружении гор, лесов и лугов подарит яркие эмоции. Не беспокойтесь, если ни разу не сидели в седле: для вас проведут обучение и подберут спокойных коней.
После заедем на «Лохматую ферму» и посмотрим на животных и птиц: маралов, альпак, енотов, верблюдов, кроликов, павлинов, австралийских страусов, уток и многих других. И даже сможем их покормить.
Прогулка до Камышлинского водопада, Манжерокские пороги, село Сростки
Сегодня сначала прогуляемся до Камышлинского водопада — будем идти по лесу вдоль Катуни около 40 минут. Я расскажу вам о происхождении названия водопада, который считался местом силы, — по поверьям, здесь можно было найти контакт с миром духов.
После посетим Манжерокские пороги: вы узнаете историю плотогонов на Алтае и полюбуетесь тем, как стремительные воды реки несутся между огромных камней, создавая опасные водовороты. А после бурного участка вода становится спокойной. Это место называют зеркалом Катуни, её глубина здесь достигает 30 метров!
Заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта.
Затем у вас будет возможность купить съедобные «сувениры»: травяные чаи, мёд, кедровые орешки. В аэропорт Горно-Алтайска мы приедем к 14:00, в Барнаул — к 19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком заключительного дня
- Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансферы на всех экскурсиях
- Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
- Все экскурсии по маршруту
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Одна из активностей на выбор: сплав или конная прогулка
- Дегустация мёда
- Посещение «Лохматой фермы»
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды - в среднем 600-900 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽ в сутки
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось от всей души окунуться в бескрайнее море лугов,холмов и ущелий,