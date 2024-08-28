Сакральные места Алтая и день с программой на выбор

Побывать на острове Патмос, полюбоваться водопадами и покататься верхом или сплавиться по реке
4 дня на Алтае — это маленькая жизнь! Я покажу вам места силы, почитаемые коренными жителями, и расскажу увлекательные легенды.

Вы увидите красавицу Катунь, заглянете в древние пещеры и побродите в
узком ущелье Че-Чкыш меж впечатляющих скал. Пройдёмся по Ороктойскому мосту и заглянем на пасеку, где вы попробуете настоящий алтайский мёд.

А в один из дней вы сможете выбрать занятие по душе: обуздать водную стихию на сплаве или прокатиться на лошадях.

3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске — пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете тур в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия
В случае задержки рейса группа дожидается опоздавших (не более 2 часов), при этом время встречи на точках, указанных в программе, будет меняться.
При задержках рейса более 2 часов менеджер поможет найти дополнительный трансфер к основной группе (оплачивается отдельно).
В местах проживания для сотовой связи оператор «МТС» предпочтительнее. На экскурсиях во время пути связь может теряться.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт: реки и пещеры

Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. По пути остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.

После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла, заглянем в каменные туннели. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Николаю Рериху. Также осмотрим грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь.

Вечером приедем на базу и отдохнём. Всего за день проедем 400 км из Барнаула. Из Горно-Алтайска — 100 км.

2 день

Патмос, «Долина горных духов», Ороктойский мост, дегустация мёда

Сегодня мы увидим Зубы дракона — острые скальные образования, которые торчат прямо посреди Катуни. Побываем на сакральном острове Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов, и увидим храм в его честь. Пройдём «козьей тропой» вдоль реки до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. Сейчас она не действует, но выглядит очень эффектно.

Затем направимся к урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. С тюркского название ущелья переводится как «узкий», «тонюсенький», а нависающие скалы производят сильное впечатление!

Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни, я расскажу вам о нём увлекательную легенду. После обеда вас ждёт экскурсия по пасеке, где вы попробуете настоящий алтайский мёд.

Всего за день проедем 100 км.

3 день

Программа на выбор и «Лохматая ферма»

В этот день вы сами решите, какую из двух программ выбрать.

Сплав по Катуни. Опытные инструкторы помогут укротить водную стихию. Адреналин и восторг гарантированы!

Конный поход. Прогулка верхом на лошади в окружении гор, лесов и лугов подарит яркие эмоции. Не беспокойтесь, если ни разу не сидели в седле: для вас проведут обучение и подберут спокойных коней.

После заедем на «Лохматую ферму» и посмотрим на животных и птиц: маралов, альпак, енотов, верблюдов, кроликов, павлинов, австралийских страусов, уток и многих других. И даже сможем их покормить.

4 день

Прогулка до Камышлинского водопада, Манжерокские пороги, село Сростки

Сегодня сначала прогуляемся до Камышлинского водопада — будем идти по лесу вдоль Катуни около 40 минут. Я расскажу вам о происхождении названия водопада, который считался местом силы, — по поверьям, здесь можно было найти контакт с миром духов.

После посетим Манжерокские пороги: вы узнаете историю плотогонов на Алтае и полюбуетесь тем, как стремительные воды реки несутся между огромных камней, создавая опасные водовороты. А после бурного участка вода становится спокойной. Это место называют зеркалом Катуни, её глубина здесь достигает 30 метров!

Заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта.

Затем у вас будет возможность купить съедобные «сувениры»: травяные чаи, мёд, кедровые орешки. В аэропорт Горно-Алтайска мы приедем к 14:00, в Барнаул — к 19:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком заключительного дня
  • Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансферы на всех экскурсиях
  • Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
  • Все экскурсии по маршруту
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
  • Одна из активностей на выбор: сплав или конная прогулка
  • Дегустация мёда
  • Посещение «Лохматой фермы»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды - в среднем 600-900 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽ в сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/д вокзале Барнаула; в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б); в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсию на стелы республики Алтай)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 14:00; Барнаул, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей
Андрей — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1014 туристов
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. Работаю с такими же
увлеченными гидам, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Все наши туры гарантированы, отмен не бывает! У нас нет скрытых платежей, дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения). В туры всё включено, не нужно будет платить за входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе. Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии! Всего нас 10 человек.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Всё было замечательно, интересно, удобно. Гид, Аркадий - просто чудо, обо всех заботился, и мы были первыми на всех достопримечательностях,"толпы" набегали уже после нас. Транспорт комфортный, размещение на базе -
супер, бассейн плюс красавица-Катунь с удобным спуском в двух шагах. Питание на базе - просто, но вкусно, все ресторанчики, в которых мы питались во время экскурсий - тоже неплохие. Сплав - это вообще то, что нельзя пропустить, куча эмоций и в то же время безопасность на высоте. Обязательно вернемся за более продолжительной экскурсией.

Наталья
Первое путешествие на Алтай но точно не последнее. Впечатлений очень много, словами не передать. Величие и мощь нашей природы! Отлично организовано, ребята вы молодцы! Отдельная благодарность гиду Артёму! Внимательный, старался чтобы всей группе было максимально комфортно и безопасно. Я увожу в своём сердце частичку Алтая и обязательно вернусь.
Татьяна
Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море!
Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось от всей души окунуться в бескрайнее море лугов,холмов и ущелий,
погода радовала солнечностью и замечательными грозами, смотровые площадки - зрелищностью, теплая компания - уютом.
Спасибо огромное Инне, нашему отличному гиду, за ее внимательность, гибкость, дружелюбие, готовность услышать наши просьбы и помочь в нужную минуту. Было очень приятно ездить по маршруту на минивэне в маленькой общительной компании. Поездка прошла гладко, мирно и тепло.

