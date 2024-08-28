Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. По пути остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.

После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла, заглянем в каменные туннели. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Николаю Рериху. Также осмотрим грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь.

Вечером приедем на базу и отдохнём. Всего за день проедем 400 км из Барнаула. Из Горно-Алтайска — 100 км.