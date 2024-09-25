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набегали уже после нас. Транспорт комфортный, размещение на базе - супер, бассейн плюс красавица-Катунь с удобным спуском в двух шагах. Питание на базе - просто, но вкусно, все ресторанчики, в которых мы питались во время экскурсий - тоже неплохие. Сплав - это вообще то, что нельзя пропустить, куча эмоций и в то же время безопасность на высоте. Обязательно вернемся за более продолжительной экскурсией.