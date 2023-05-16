На определенных участках маршрута вы станете первопроходцами, так как там скорее встретится дикий зверь, чем заплутавший охотник и тем более турист. Вы совместите незабываемые приключения со спокойным отдыхом на горном курорте. Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 4-х человек.
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Зимнее Телецкое озеро
Встреча в Горно-Алтайске.
Сегодня мы будем смотреть на красоты Алтая из окна автобуса и слушать рассказы экскурсовода, т. к. нам нужен весь световой день для переезда на Абакан и на Бедуй.
Посещение жемчужины Алтая – зимнего Телецкого озера.
Размещение на турбазе.
Рассказ гида, как будет проходить маршрут, инструктаж.
Ранний отбой.
Начало снегоходного маршрута на Абакан: по реке Абакан на Бедуйский источник
Очень ранний подъем.
Завтрак и переезд до места начала снегоходного маршрута на Абакан.
Упаковка вещей в сани. Инструктаж по технике безопасности движения в снегоходном.
Сначала будем двигаться по лесовозной дороге, затем начнется подъем по кедровому лесу к вершинам Абаканского хребта.
Перевалив Абаканский хребет, вернее поднявшись и двигаясь по самым его вершинам, мы спускаемся уже в сторону реки Абакан.
Здесь мы уже на территории Хакасского национального парка.
Обед-перекус с чаем.
По реке Абакан двигаемся вверх, на Бедуйский источник.
Купание в источнике.
Ужин.
Ночевка на турбазе «Бедуй» в теплых и светлых избах (на турбазе по вечерам дают свет).
Снегоходный выезд на реку Абакан
День отдыха и релакса.
Утром и вечером купание в источнике.
Днем снегоходный выезд на реку Абакан.
Выезд с осмотром долины реки Абакан.
Ночевка на турбазе «Бедуй».
Прогулка на Окуневое озеро
Небольшие выезды по долине реки Абакан. Посещение Окуневого озера.
Дружная лепка пельменей на ужин.
Ночевка на турбазе «Бедуй».
Возвращение через хребет Абакан в цивилизацию. Отъезд
Возвращение домой через 100 км снежно-таежного безмолвия, хребет Абакан.
Вечером на автобусе вернемся в цивилизацию и в гостиницу в г. Горно-Алтайск (за доп. плату).
Отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
В туре предусмотрено проживание на турбазе «Бедуй».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
- 1 человек на снегоходе – 135 000 руб.;
- 2 человека на снегоходе – 111 900 руб.
Двухместное размещение на снегоходе возможно только по одной заявке. Если вы едете один, необходимо выбирать размещение – 1 человек на снегоходе.
Варианты проживания
Турбаза «Бедуй»
Дома без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
- Аренда снегохода и бензин
- Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
- Трехразовое питание (утром и вечером горячее, в обед перекус с чаем)
- Услуги гидов
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой (спальники, коврики, посуда и т. д.)
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Баня
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
- Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
- Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
- Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
- Термобелье, можно пару комплектов.
- Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
- Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
- Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
- Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
- Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
- Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
- Эластичные наколенники или эластичные бинты.
- Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
- Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
- Зажигалку или спички.
- Карманный складной нож.
- Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
- Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
- Термос для чая – желателен, но необязателен.
Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом. Уделите особое внимание:
- Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
- Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
- Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
- Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Каковы требования к подготовке участников тура?
Маршрут требует опыта управления снегоходом.
Маршрут не требует специальной физической подготовки, но требует определенного уровня психологической. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы особенности тура?
Дети до 16 лет на маршрут без родителей не допускаются.
Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы!
Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!