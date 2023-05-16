2 день

Начало снегоходного маршрута на Абакан: по реке Абакан на Бедуйский источник

Очень ранний подъем.

Завтрак и переезд до места начала снегоходного маршрута на Абакан.

Упаковка вещей в сани. Инструктаж по технике безопасности движения в снегоходном.

Сначала будем двигаться по лесовозной дороге, затем начнется подъем по кедровому лесу к вершинам Абаканского хребта.

Перевалив Абаканский хребет, вернее поднявшись и двигаясь по самым его вершинам, мы спускаемся уже в сторону реки Абакан.

Здесь мы уже на территории Хакасского национального парка.

Обед-перекус с чаем.

По реке Абакан двигаемся вверх, на Бедуйский источник.

Купание в источнике.

Ужин.

Ночевка на турбазе «Бедуй» в теплых и светлых избах (на турбазе по вечерам дают свет).