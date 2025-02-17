Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике

Искупаться под открытым небом среди тайги и горных вершин, поймать хариуса и покататься на снегоходе
Приглашаем насладиться зимней сказкой и нетронутой природой. Мы будем купаться в источнике «Горячий ключ» прямо на свежем воздухе. Зарядимся энергией и драйвом от езды на «железных конях» в окружении белоснежных гор. Порыбачим на хариуса, отдохнём от цивилизации и суеты, вы послушаете легенды о Горном Алтае. А сопровождать вас будет опытный гид-инструктор.
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике
Снегоходный тур по Хакасии и Горному Алтаю с рыбалкой и купанием в горячем источнике

Описание тура

Организационные детали

Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.

Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).

При выборе этой программы, учитывайте, что:
1. Тёплые дома — это избушки и удобств там нет. Есть только кровати, нары, печка.
2. Никакого сопровождения, кроме снегоходов, не будет. Все вещи, бензин, снаряжение будем везти в специальных санях.

Вы должны быть готовы к зимнему путешествию, не бояться походных и погодных условий.
Дети до 16 лет, без родителей, на маршрут не допускаются. Наличие тёплой одежды и обуви обязательно.

Проживание. В гостевых домиках турбаз, 2-, 3-, 4-местные номера. Удобств нет, есть кровати, нары, печка.

Питание. В стоимость включено питание, начиная с ужина первого дня по завтрак последнего дня. Утром и вечером — горячее, в обед — перекус с чаем.

Уровень сложности. Маршрут несложный, путешествуем на микроавтобусе и снегоходах с осмотром достопримечательностей.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдых

Встречаемся и выезжаем из Барнаула в 08:00. С 12:00 до 13:00 заберём часть группы из аэропорта Горно-Алтайска и едем до села Турочак, куда прибудем ориентировочно к 19:00. По приезде разместимся на турбазе, поужинаем, пообщаемся и отдохнём после дороги.

Встреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдыхВстреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдыхВстреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдыхВстреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдых
2 день

Путь на снегоходах до горячего источника, купание в ваннах

Сегодня встанем пораньше, позавтракаем и доедем до села Бийка, откуда начнётся наш снегоходный маршрут. Упакуем вещи в сани, инструктор расскажет о технике безопасности, и стартуем! Сначала будем ехать по лесовозной дороге, по тайге поднимемся к вершинам Абаканского хребта. Затем спустимся к реке Абакан, где начинается территория Хакасского национального парка.

По дороге пофотографируем, сделаем паузу на обед-перекус. После, следуя вверх по реке, доберёмся до Бедуйского источника «Горячий ключ». Температура воды источника круглогодично составляет +38°C. Вода чистая, прозрачная и пресная без вкуса и запаха. Разместимся на базе «Бедуй» в тёплых и светлых избах и погреемся и расслабимся в горячих ваннах.

Путь на снегоходах до горячего источника, купание в ваннахПуть на снегоходах до горячего источника, купание в ваннахПуть на снегоходах до горячего источника, купание в ваннахПуть на снегоходах до горячего источника, купание в ваннах
3 день

Купание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариуса

Утром снова погреемся в горячих ваннах под открытым небом и позавтракаем. Затем «седлаем» снегоходы и едем до реки Абакан, где порыбачим на хариуса (снасти предоставляются). Насладимся тишиной и умиротворением, нетронутой природой и невероятными зимними пейзажами. К вечеру вернёмся на базу, искупаемся в источнике и вкусно поужинаем.

Купание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариусаКупание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариуса
4 день

Купание, рыбалка, катание на снегоходах

Сегодня снова искупаемся, доедем на снегоходах до реки и порыбачим. По возвращении на базу погреемся в ваннах и поужинаем.

Купание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходахКупание, рыбалка, катание на снегоходах
5 день

Обратный путь

После раннего подъёма и завтрака выезжаем с базы на снегоходах. По дороге в уже знакомое село Бийка сделаем остановки в живописных местах, чтобы перекусить и пофотографировать. В Бийке разместимся микроавтобусе и продолжим путь. Вылетающих из Горно-Алтайска высадим в районе аэропорта или в городе. В Барнаул прибудем около 23:00, вылет стоит планировать на следующее утро.

Обратный путьОбратный путьОбратный путь

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и на ж. - д. вокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска
  • Трансфер на тёплом микроавтобусе класса «гранд-старекс» до 8 мест
  • Размещение в тёплых домиках
  • Питание
  • Услуги гида-инструктора
  • Путешествие на снегоходах с опытным водителем
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
  • Проведение тура возможно при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту и на ж. - д. вокзале Барнаула до 08:00, в аэропорту Горно-Алтайска с 12:00 до 13:00
Завершение: Горно-Алтайск, около 20:00. Барнаул, около 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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