Описание тура
Организационные детали
Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Гид определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховки: медицинскую и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия по объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов).
При выборе этой программы, учитывайте, что:
1. Тёплые дома — это избушки и удобств там нет. Есть только кровати, нары, печка.
2. Никакого сопровождения, кроме снегоходов, не будет. Все вещи, бензин, снаряжение будем везти в специальных санях.
Вы должны быть готовы к зимнему путешествию, не бояться походных и погодных условий.
Дети до 16 лет, без родителей, на маршрут не допускаются. Наличие тёплой одежды и обуви обязательно.
Проживание. В гостевых домиках турбаз, 2-, 3-, 4-местные номера. Удобств нет, есть кровати, нары, печка.
Питание. В стоимость включено питание, начиная с ужина первого дня по завтрак последнего дня. Утром и вечером — горячее, в обед — перекус с чаем.
Уровень сложности. Маршрут несложный, путешествуем на микроавтобусе и снегоходах с осмотром достопримечательностей.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд до турбазы в селе Турочак, ужин, отдых
Встречаемся и выезжаем из Барнаула в 08:00. С 12:00 до 13:00 заберём часть группы из аэропорта Горно-Алтайска и едем до села Турочак, куда прибудем ориентировочно к 19:00. По приезде разместимся на турбазе, поужинаем, пообщаемся и отдохнём после дороги.
Путь на снегоходах до горячего источника, купание в ваннах
Сегодня встанем пораньше, позавтракаем и доедем до села Бийка, откуда начнётся наш снегоходный маршрут. Упакуем вещи в сани, инструктор расскажет о технике безопасности, и стартуем! Сначала будем ехать по лесовозной дороге, по тайге поднимемся к вершинам Абаканского хребта. Затем спустимся к реке Абакан, где начинается территория Хакасского национального парка.
По дороге пофотографируем, сделаем паузу на обед-перекус. После, следуя вверх по реке, доберёмся до Бедуйского источника «Горячий ключ». Температура воды источника круглогодично составляет +38°C. Вода чистая, прозрачная и пресная без вкуса и запаха. Разместимся на базе «Бедуй» в тёплых и светлых избах и погреемся и расслабимся в горячих ваннах.
Купание в горячих ваннах, снегоходная прогулка и рыбалка на хариуса
Утром снова погреемся в горячих ваннах под открытым небом и позавтракаем. Затем «седлаем» снегоходы и едем до реки Абакан, где порыбачим на хариуса (снасти предоставляются). Насладимся тишиной и умиротворением, нетронутой природой и невероятными зимними пейзажами. К вечеру вернёмся на базу, искупаемся в источнике и вкусно поужинаем.
Купание, рыбалка, катание на снегоходах
Сегодня снова искупаемся, доедем на снегоходах до реки и порыбачим. По возвращении на базу погреемся в ваннах и поужинаем.
Обратный путь
После раннего подъёма и завтрака выезжаем с базы на снегоходах. По дороге в уже знакомое село Бийка сделаем остановки в живописных местах, чтобы перекусить и пофотографировать. В Бийке разместимся микроавтобусе и продолжим путь. Вылетающих из Горно-Алтайска высадим в районе аэропорта или в городе. В Барнаул прибудем около 23:00, вылет стоит планировать на следующее утро.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и на ж. - д. вокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска
- Трансфер на тёплом микроавтобусе класса «гранд-старекс» до 8 мест
- Размещение в тёплых домиках
- Питание
- Услуги гида-инструктора
- Путешествие на снегоходах с опытным водителем
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
- Проведение тура возможно при наборе группы от 2 человек