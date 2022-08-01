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Авторский тур
10 дней
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья1 августа 2022тур интересный, но непростой. Нам не очень повезло с погодой, дожди и холодные ночи, поэтому ночевки в палатке стали для
- ДДолгополов14 августа 2021Тур понравился очень. Удачно сочетались переезды с пешими переходами. Выбранный нами автотур с палатками позволил увидеть значительно больше всего интересного. Впечатлений очень много и все приятные. Спасибо за доставленное удовольствие.
- ААлександра10 августа 2021Тур отличный. Многое охватывает. Для первого знакомства с Алтаем - то, что нужно!
Хотите поехать половить рыбу в Горно-Алтайске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024