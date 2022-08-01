Рыбалка в Горно-Алтайске

Найдено 4 тура в категории «Рыбалка» в Горно-Алтайске, цены от 106 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    1 августа 2022
    Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
    тур интересный, но непростой. Нам не очень повезло с погодой, дожди и холодные ночи, поэтому ночевки в палатке стали для
    читать дальше

    нас испытанием. Отдельная благодарность гиду Андрею, он показал все самые интересные места, готовил, водил машину по сложным дорогам и заботился о нас. Увидели много, природа потрясающая. Для этого тура нужна хорошая физическая форма, пожилым людям и маленьким детям будет трудно, подросткам должно понравиться.

  • Д
    Долгополов
    14 августа 2021
    Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
    Тур понравился очень. Удачно сочетались переезды с пешими переходами. Выбранный нами автотур с палатками позволил увидеть значительно больше всего интересного. Впечатлений очень много и все приятные. Спасибо за доставленное удовольствие.
  • А
    Александра
    10 августа 2021
    Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
    Тур отличный. Многое охватывает. Для первого знакомства с Алтаем - то, что нужно!
Хотите поехать половить рыбу в Горно-Алтайске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам