Найдено 4 тура в категории « Рыбалка » в Горно-Алтайске, цены от 106 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Авторский тур 10 дней 3 отзыва Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками Начало: г. Горно-Алтайск 106 900 ₽ за человека Все туры Горно-Алтайска Последние отзывы на туры Н Наталья Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками читать дальше нас испытанием. Отдельная благодарность гиду Андрею, он показал все самые интересные места, готовил, водил машину по сложным дорогам и заботился о нас. Увидели много, природа потрясающая. Для этого тура нужна хорошая физическая форма, пожилым людям и маленьким детям будет трудно, подросткам должно понравиться. тур интересный, но непростой. Нам не очень повезло с погодой, дожди и холодные ночи, поэтому ночевки в палатке стали для

Д Долгополов Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками Тур понравился очень. Удачно сочетались переезды с пешими переходами. Выбранный нами автотур с палатками позволил увидеть значительно больше всего интересного. Впечатлений очень много и все приятные. Спасибо за доставленное удовольствие.

А Александра Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками Тур отличный. Многое охватывает. Для первого знакомства с Алтаем - то, что нужно!

Хотите поехать половить рыбу в Горно-Алтайске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024