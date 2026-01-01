Описание тура
Организационные детали
Проживание. Будем жить в отеле «Релакс Телецкое» или шале «Поляна», отеле «Вдох» или аналогичных глэмпингах, «Шавло» или «Речные земли», «Этника», «Алтайское кочевье» или аналогичных.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.
Питание. В стоимость включены все завтраки, 1 обед-пикник и все ужины. Если у вас есть ограничения по питанию, то обязательно сообщите нам заранее, мы обо всём позаботимся.
Транспорт. Комфортабельные минивэны.
Уровень сложности. Лёгкий. В туре вас ждёт катание на квадроциклах и моторафтинг, а также небольшая прогулка верхом. Специальные навыки и особая физическая подготовка не понадобятся.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение, отдых в банном чане и первые фотографии
Встретим вас в аэропорту и начнём путешествие. По пути остановимся в традиционном алтайском жилище — аиле, где нам не только расскажут о культуре местных, но и угостят закусками. А ещё здесь можно будет сфотографироваться в национальных костюмах. Через 3 часа сделаем ещё одну остановку в ресторане и пообедаем.
Прибудем к Телецкому озеру и разместимся в шале на берегу. Вечером устроим релакс: окунёмся в банный чан с травами, фруктами и елью. Создадим идеальную атмосферу для фото- и видеосъёмки: у вас будут уютные халаты, бокал вина, рядом будет потрескивать костёр, а на фоне — гореть гирлянда.
Эстетичный завтрак, катание на катере и квадроциклах
Завтрак устроим прямо на берегу Телецкого озера для самых эстетичных кадров. А затем прогуляемся по водоёму на катерах и сделаем классные снимки в движении. Дальше программа зависит от погодных условий и вашего желания: можем поплавать на сапах или по канатной дороге подняться в горы и пофотографироваться там.
Вечером покатаемся на квадроциклах по тайге.
Моторафтинг и переезд в Чемальский район
Переедем от Телецкого озера в Чемальский район. По пути устроим моторафтинг по Катуни, а наше приключение снимем на дрон. К вечеру прибудем в купольный глэмпинг. На закате устроим съёмку на фоне скалы Зубы Дракона и в отеле.
Фотосессия на ранчо, конная прогулка, Ороктойский мост и обед-пикник
Новый день — новый красивый завтрак для ваших фотографий. Заснимем и утреннюю рутину: в кадр попадут белоснежные одеяла, терраса, чашка кофе и невероятные виды. Подготовим образы в стиле old money или вестерна и отправимся на ранчо, где устроим фотосессию с лошадьми. А ещё вас ждёт небольшая конная прогулка в окрестностях.
Дальше переедем к Ороктойскому мосту и пофотографируемся на лавообразных камнях, на фоне Катуни и её порогов. А пока вы будете создавать фото- и видеоконтент, мы подготовим для вас обед-пикник.
К вечеру вернёмся в отель, поужинаем и посетим банный комплекс.
Переезд по Чуйскому тракту, петроглифы, песочные грибы и море фотографий
Вновь отправляемся в путь по Чуйскому тракту. Будем делать много остановок, поэтому готовьте несколько образов. Увидим слияние рек, осмотрим петроглифы — наскальные рисунки, песочные грибы. А ещё поснимаем крутые видео прямо из окна автомобиля — получатся драйвовые видео.
Вечером прибудем в село Акташ и заселимся в отель.
Марс-2, Гейзерное озеро и Чуйский тракт
Сегодня побываем в самых эффектных локациях: на алтайском Марсе, Гейзерном озере и живописном участке Чуйского тракта, где не только сфотографируемся, но и прокатимся на лонгбордах. Варианты того, как провести съёмку наиболее креативно, будем обсуждать.
Вечером вкусно поужинаем и отдохнём в отеле.
По бездорожью к живописным озёрам
Мы уже побывали в главных местах Алтая, а сегодня поедем туда, куда редко добираются другие путешественники. После завтрака займём места в «Буханке» и отправимся на озеро, в котором отражаются белоснежные вершины. По водоёму покатаемся на сапах. А пока вы наслаждаетесь природой и создаёте контент, мы подготовим для вас пикник. Поедим и поедем дальше по бездорожью — нас ждут другие озёра и горы.
Вернёмся в отель и поужинаем. Желающие смогут попариться в бане.
Примечание: если день будет дождливым или пасмурным, то мы поедем в сторону перевала Кату-Ярык. Там тоже много прекрасных локаций, которые не так сильно заденет погода.
Возвращение в Горно-Алтайск
Начинаем обратный путь. Снова проедем по Чуйскому тракту, будем останавливаться в красивых местах, устроим эстетичный пикник и доснимем живописные локации.
Вечером заселимся в отель вблизи Горно-Алтайска.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт ко времени вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|250 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 пикник-обед и все ужины, а также алкоголь
- Трансфер по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Фото - и видеосъёмка на всех локациях, все исходники, много лайф-контента
- Реквизит для съёмок: цветной дым, файеры
- Все активности по программе
- Помощь с реквизитом, возможность заранее отправить часть вещей через СДЭК (при необходимости)
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды