Тур на Алтай с фотографом: эстетичные кадры, съёмки с реквизитом, глэмпинги и топовые места

Устроить фотосессию на ранчо, прокатиться на катере и искупаться в чане с фруктами и травами
Приглашаем в путешествие блогеров, контентмейкеров и всех, кто хочет привезти из отпуска не только впечатления и эмоции, но и море фотографий и видео. Мы подобрали лучшие локации: как самые известные
места Алтая, так и необычные уголки региона.

Мы заранее создадим образы, поделимся крутыми идеями для ваших снимков и предложим реквизит: цветной дым, файеры.

Профессиональный фотограф будет снимать на дрон и камеру, а мы сделаем много лайф-контента на телефоны. Вас ждут эстетичные пикники, фотосессии в банном чане и на ранчо, катание на квадроциклах и катере. А ещё роскошные глэмпинги с белоснежными простынями и, конечно, природные красоты. В тур мы отправляемся осенью — когда всё вокруг горит золотом.

Описание тура

Организационные детали

Проживание. Будем жить в отеле «Релакс Телецкое» или шале «Поляна», отеле «Вдох» или аналогичных глэмпингах, «Шавло» или «Речные земли», «Этника», «Алтайское кочевье» или аналогичных.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В стоимость включены все завтраки, 1 обед-пикник и все ужины. Если у вас есть ограничения по питанию, то обязательно сообщите нам заранее, мы обо всём позаботимся.

Транспорт. Комфортабельные минивэны.

Уровень сложности. Лёгкий. В туре вас ждёт катание на квадроциклах и моторафтинг, а также небольшая прогулка верхом. Специальные навыки и особая физическая подготовка не понадобятся.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение, отдых в банном чане и первые фотографии

Встретим вас в аэропорту и начнём путешествие. По пути остановимся в традиционном алтайском жилище — аиле, где нам не только расскажут о культуре местных, но и угостят закусками. А ещё здесь можно будет сфотографироваться в национальных костюмах. Через 3 часа сделаем ещё одну остановку в ресторане и пообедаем.

Прибудем к Телецкому озеру и разместимся в шале на берегу. Вечером устроим релакс: окунёмся в банный чан с травами, фруктами и елью. Создадим идеальную атмосферу для фото- и видеосъёмки: у вас будут уютные халаты, бокал вина, рядом будет потрескивать костёр, а на фоне — гореть гирлянда.

2 день

Эстетичный завтрак, катание на катере и квадроциклах

Завтрак устроим прямо на берегу Телецкого озера для самых эстетичных кадров. А затем прогуляемся по водоёму на катерах и сделаем классные снимки в движении. Дальше программа зависит от погодных условий и вашего желания: можем поплавать на сапах или по канатной дороге подняться в горы и пофотографироваться там.

Вечером покатаемся на квадроциклах по тайге.

3 день

Моторафтинг и переезд в Чемальский район

Переедем от Телецкого озера в Чемальский район. По пути устроим моторафтинг по Катуни, а наше приключение снимем на дрон. К вечеру прибудем в купольный глэмпинг. На закате устроим съёмку на фоне скалы Зубы Дракона и в отеле.

4 день

Фотосессия на ранчо, конная прогулка, Ороктойский мост и обед-пикник

Новый день — новый красивый завтрак для ваших фотографий. Заснимем и утреннюю рутину: в кадр попадут белоснежные одеяла, терраса, чашка кофе и невероятные виды. Подготовим образы в стиле old money или вестерна и отправимся на ранчо, где устроим фотосессию с лошадьми. А ещё вас ждёт небольшая конная прогулка в окрестностях.

Дальше переедем к Ороктойскому мосту и пофотографируемся на лавообразных камнях, на фоне Катуни и её порогов. А пока вы будете создавать фото- и видеоконтент, мы подготовим для вас обед-пикник.

К вечеру вернёмся в отель, поужинаем и посетим банный комплекс.

5 день

Переезд по Чуйскому тракту, петроглифы, песочные грибы и море фотографий

Вновь отправляемся в путь по Чуйскому тракту. Будем делать много остановок, поэтому готовьте несколько образов. Увидим слияние рек, осмотрим петроглифы — наскальные рисунки, песочные грибы. А ещё поснимаем крутые видео прямо из окна автомобиля — получатся драйвовые видео.

Вечером прибудем в село Акташ и заселимся в отель.

6 день

Марс-2, Гейзерное озеро и Чуйский тракт

Сегодня побываем в самых эффектных локациях: на алтайском Марсе, Гейзерном озере и живописном участке Чуйского тракта, где не только сфотографируемся, но и прокатимся на лонгбордах. Варианты того, как провести съёмку наиболее креативно, будем обсуждать.

Вечером вкусно поужинаем и отдохнём в отеле.

7 день

По бездорожью к живописным озёрам

Мы уже побывали в главных местах Алтая, а сегодня поедем туда, куда редко добираются другие путешественники. После завтрака займём места в «Буханке» и отправимся на озеро, в котором отражаются белоснежные вершины. По водоёму покатаемся на сапах. А пока вы наслаждаетесь природой и создаёте контент, мы подготовим для вас пикник. Поедим и поедем дальше по бездорожью — нас ждут другие озёра и горы.

Вернёмся в отель и поужинаем. Желающие смогут попариться в бане.

Примечание: если день будет дождливым или пасмурным, то мы поедем в сторону перевала Кату-Ярык. Там тоже много прекрасных локаций, которые не так сильно заденет погода.

8 день

Возвращение в Горно-Алтайск

Начинаем обратный путь. Снова проедем по Чуйскому тракту, будем останавливаться в красивых местах, устроим эстетичный пикник и доснимем живописные локации.

Вечером заселимся в отель вблизи Горно-Алтайска.

9 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт ко времени вылета.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник250 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 пикник-обед и все ужины, а также алкоголь
  • Трансфер по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Фото - и видеосъёмка на всех локациях, все исходники, много лайф-контента
  • Реквизит для съёмок: цветной дым, файеры
  • Все активности по программе
  • Помощь с реквизитом, возможность заранее отправить часть вещей через СДЭК (при необходимости)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 28 туристов
Наша молодая и амбициозная компания занимается организацией отдыха на Алтае с 2017 года. За это время у нас накопился внушительный багаж экскурсий, крутых походов, отличное знание местности, а также известный
на всю Россию детский конный и туристический лагерь. Всем сердцем любим Алтай и горы. Благодаря частым поездкам по всему свету мы точно знаем, что такое качественный сервис, и в своих турах всегда держим планку на высоте. Сочетание душевности, теплоты и комфорта считаем лучшей комбинацией. Сделать самое лучшее из того, что есть — такой у нас девиз!

