Мои заказы

В зимние праздники по Алтаю верхом. Тур «всё включено» для новичков с проживанием в тёплых домиках

Научиться сидеть в седле, проехать по снежной тайге и увидеть Голубые озёра и старинный маяк
Дружная компания, насыщенная программа, невероятные виды, отдых вдали от городов, суеты и шума и верный четвероногий спутник с густой гривой — рецепт идеальных зимних праздников прост.

Новый год, январские выходные, 23
читать дальше

февраля и 8 марта — неважно, что вы отмечаете, наш тур подойдёт под любой повод.

Мы подберём для каждого лошадь, проведём инструктаж и научим держаться в седле, даже если до этого вы никогда не ездили верхом. Будем гулять по заснеженному лесу, любоваться горными водоёмами и вершинами. Прокатимся на авто по Чуйскому тракту, увидим слияние Чуи и Катуни и Гейзерное озеро. А ещё вас ждёт праздничный вечер: будет весело, вкусно и уютно.

В зимние праздники по Алтаю верхом. Тур «всё включено» для новичков с проживанием в тёплых домиках
В зимние праздники по Алтаю верхом. Тур «всё включено» для новичков с проживанием в тёплых домиках
В зимние праздники по Алтаю верхом. Тур «всё включено» для новичков с проживанием в тёплых домиках
Ближайшие даты:
25
дек30
дек5
янв14
янв21
янв28
янв4
фев
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание:
- Мы готовы провести тур в любые даты для организованных групп от 4-х человек.
- Маршрут может быть изменён из-за погодных условий и обстоятельств непреодолимой силы.
- На базе проживают пушистые котики.

На маршруте в составе группы всадники передвигаются исключительно шагом.

При подборе и бронировании тура, мы обязательно уточним из какого города вы будете добираться и проработаем индивидуально для вас удобный вариант дороги. Вам останется только приобрести билеты по предложенным нами вариантам.

Если вы прибываете в Барнаул / Новосибирск: самостоятельно на автобусе (Новосибирск/Барнаул — Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал). Необходимо выйти на остановке «У заправки Ника» или заказать у нас трансфер из города прибытия до с. Элекмонар.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхом

Встретим вас в аэропорту или на автовокзале в Горно-Алтайске в 10:00 и отправимся в село Элекмонар. Дорога займёт около 1 часа. По прибытии разместимся на базе, позавтракаем и выйдем на поляну, где нас уже ждут заседланные лошадки для инструктажа. Устроим первый ознакомительный выезд верхом: сначала пройдём вдоль села, а затем уйдём вглубь гор и доберёмся до смотровой площадки. Нам откроется вид на хребты, плато Барантал, устье реки Элекмонар и извилистую Катунь.

Устроим чаепитие у костра, а затем у вас будет время, чтобы пофотографироваться. Специально для наших гостей мы сделали фотозону с качелями прямо на фоне гор. Вернёмся на базу. После ужина заглянем в национальное алтайское жилище — аил, где познакомимся и проведём национальный алтайский обряд Чёй-Чёй.

Прибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхомПрибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхомПрибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхом
2 день

Киндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маяк

После завтрака оседлаем лошадей и отправимся к Киндерлинской пещере. Путь наш пройдёт по мосту через Катунь, а ещё мы увидим Зубы дракона — гряду острых скал, торчащих из-под воды. Дальше свернём в поле и уйдём в горы по лесной тропе. Постепенно будем набирать высоту, к самой пещере доехать на лошади не получится. Поэтому оставим наших спутников и последние 300 метров преодолеем пешком.

Полюбуемся впечатляющей своими размерами пещерой, а ещё поднимемся к старинному маяку и восхитимся зимними пейзажами. Затем вновь сядем на лошадей и поедем обратно. На базе нас уже ждёт затопленная банька. А инструктор расскажет увлекательные истории про таёжную жизнь.

Протяжённость маршрута верхом: 20 км. Продолжительность: 6-7 часов.

Киндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маяк
3 день

Голубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифам

Встанем в 8:00, позавтракаем и поскорее выйдем на маршрут — нам важно добраться до Голубых озёр в момент, когда солнечные лучи будут освещать водную гладь и придавать ей необыкновенный цвет. Обед устроим прямо на берегу, уютно расположившись у костра. Желающие смогут окунуться в бодрящую воду — чем холоднее на улице, тем теплее купаться. Говорят, что именно в это время года вода обладает особенной чудодейственной силой.

Если нам не повезёт с погодой, мы на автомобиле поедем к водопаду Бельтыр-Туюк (50 км от села Элекмонар). По дороге осмотрим урочище Чечкыш и дойдём до смотровой площадки и водопада. Пересечём Ороктойский мост, построенный над самым узким местом реки Катунь. А ещё отыщем петроглифы — наскальные рисунки древних людей.

Вечером снова попаримся в баньке после насыщенного дня.

Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 6-7 часов.

Голубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифамГолубые озёра или поездка к водопаду Бельтыр-Туюк, урочищу Чечкыш и петроглифам
4 день

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озеро

Сегодня вас ждёт автомобильная экскурсия. Путешествовать будем по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог мира. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, полюбуетесь слиянием Чуи и Катуни, восхититесь Катунскими террасами и просторами Курайской степи. Ещё сделаем фото на фоне Северо-Чуйского хребта с вершиной Актру и прогуляемся к гейзерному озеру Мёны необычного молочно-голубого цвета.

За день проедем около 700 км.

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озеро
5 день

Отъезд

Доставим вас в аэропорт Горно-Алтайска к 8:00. Если вы улетаете из Барнаула или Новосибирска, поможем сесть на автобус до города.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Аренда лошадей
  • Работа инструктора-проводника (1-3 человека в зависимости от количества участников)
  • Рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Посещение бани
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска/Барнаула до села Элекмонар, если вы прилетаете не в Горно-Алтайск
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 12 туристов
Наш опыт в конном туризме более 15 лет: мы из года в год показываем Алтаю наших гостей, а гостям — Алтай, и, поверьте, это лучшая работа на свете! Мы не
читать дальше

команда, мы — семья! Каждый из нас здесь, прежде всего, ради любимого дела! Мы работаем для вас не только по договору, а, прежде всего, по душе. Каждый наш сотрудник и друг (а именно так мы относимся к нашим лошадям) обучен специально для туристических походов в горах. Кого-то мы вырастили сами, многие лошадки были куплены, а некоторые спасены нами от грустной участи. Каждый год мы обновляем наше туристическое снаряжение, закупая новые палатки, спальники, коврики, тенты и прочие туристические «штуки» для комфорта, здоровья и безопасности наших гостей. Мы покажем вам Горный Алтай изнутри, откроем магнетизм Высокогорья и поделимся с вами своей большой любовью!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
6 дней
1 отзыв
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
15 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
64 900 ₽ за человека
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Конные прогулки
5 дней
1 отзыв
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Верхом на лошади исследовать золотые пейзажи и увидеть главные достопримечательности
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
48 000 ₽ за человека
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
На машине
7 дней
1 отзыв
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Увидеть Камышлинский водопад и петроглифы, погулять по альпийским лугам и посетить Алтайский Марс
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
11 апр в 10:00
20 апр в 10:00
91 195 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска