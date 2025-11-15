Дружная компания, насыщенная программа, невероятные виды, отдых вдали от городов, суеты и шума и верный четвероногий спутник с густой гривой — рецепт идеальных зимних праздников прост.Новый год, январские выходные, 23

февраля и 8 марта — неважно, что вы отмечаете, наш тур подойдёт под любой повод. Мы подберём для каждого лошадь, проведём инструктаж и научим держаться в седле, даже если до этого вы никогда не ездили верхом. Будем гулять по заснеженному лесу, любоваться горными водоёмами и вершинами. Прокатимся на авто по Чуйскому тракту, увидим слияние Чуи и Катуни и Гейзерное озеро. А ещё вас ждёт праздничный вечер: будет весело, вкусно и уютно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Обращаем ваше внимание:

- Мы готовы провести тур в любые даты для организованных групп от 4-х человек.

- Маршрут может быть изменён из-за погодных условий и обстоятельств непреодолимой силы.

- На базе проживают пушистые котики.

На маршруте в составе группы всадники передвигаются исключительно шагом.

При подборе и бронировании тура, мы обязательно уточним из какого города вы будете добираться и проработаем индивидуально для вас удобный вариант дороги. Вам останется только приобрести билеты по предложенным нами вариантам.

Если вы прибываете в Барнаул / Новосибирск: самостоятельно на автобусе (Новосибирск/Барнаул — Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал). Необходимо выйти на остановке «У заправки Ника» или заказать у нас трансфер из города прибытия до с. Элекмонар.