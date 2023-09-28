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мы уже было расстроились, что придется добираться самим до базы. Но было очень приятно, что нас подождали и уже все вместе выдвинулись в дальний путь. Гид Екатерина и водитель Евгений профессионалы своего дела. Очень много нового узнали об Алтае, Екатерина всегда отвечала на вопросы, очень приятная и милая девушка. Останавливались в очень живописных местах и по просьбам туристов, если хотелось остановиться в конкретном месте. Не было спешки, все очень душевно и весело, в общем компания у нас была хорошая. Очень хочется вновь вернуться на Алтай, красота этих мест уникальна. С удовольствием приеду весной, на цветение маральника и проеду до горы Белухи. Спасибо огромное за организацию тура!