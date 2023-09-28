5 дней
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от ...
«По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда откроется завораживающий вид на заснеженные хребты и реку Катунь»
3 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
44 900₽ за человека
7 дней
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
24 авг в 10:00
69 900₽ за человека
5 дней
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«А также автоэкскурсия к самому узкому месту на Катуни, подъем по канатной дороге на г»
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
23 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита28 сентября 2023Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и
- ААльфия28 сентября 2023Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
- РРадик1 сентября 2023Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
- ААндрей18 августа 2023Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
- ННаталья15 августа 2023Сказать - Я влюблена в Алтай!!! . - это только 1% эмоций, что я испытала за столь короткое время, и
- ВВалерия12 августа 2023Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Канатная дорога»
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