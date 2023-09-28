Туры с посещением канатной дороги в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Канатная дорога» в Горно-Алтайске, цены от 23 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
На машине
1 отзыв
5 дней
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от ...
«По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда откроется завораживающий вид на заснеженные хребты и реку Катунь»
3 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
44 900 за человека
Разноцветный Алтай
Пешая
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
24 авг в 10:00
69 900 за человека
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«А также автоэкскурсия к самому узкому месту на Катуни, подъем по канатной дороге на г»
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
23 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    28 сентября 2023
    Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
    Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и
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    мы уже было расстроились, что придется добираться самим до базы. Но было очень приятно, что нас подождали и уже все вместе выдвинулись в дальний путь. Гид Екатерина и водитель Евгений профессионалы своего дела. Очень много нового узнали об Алтае, Екатерина всегда отвечала на вопросы, очень приятная и милая девушка. Останавливались в очень живописных местах и по просьбам туристов, если хотелось остановиться в конкретном месте. Не было спешки, все очень душевно и весело, в общем компания у нас была хорошая. Очень хочется вновь вернуться на Алтай, красота этих мест уникальна. С удовольствием приеду весной, на цветение маральника и проеду до горы Белухи. Спасибо огромное за организацию тура!

    Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан
  • А
    Альфия
    28 сентября 2023
    Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
    Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
    Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно
  • Р
    Радик
    1 сентября 2023
    Разноцветный Алтай
    Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
  • А
    Андрей
    18 августа 2023
    Разноцветный Алтай
    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
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    и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую

    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию
  • Н
    Наталья
    15 августа 2023
    Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
    Сказать - Я влюблена в Алтай!!! . - это только 1% эмоций, что я испытала за столь короткое время, и
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    1000 я увезла в воспоминаниях. Буду рада вернутся вновь👻. Надеюсь до скорых встреч. 😊 С любовью к природе алтайский гор, рек.

  • В
    Валерия
    12 августа 2023
    Разноцветный Алтай
    Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто
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    самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Канатная дорога»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
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  3. Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
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  2. Алтайский Марс
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  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Урочище Че-Чкыш
  9. Петроглифы
  10. Тавдинские пещеры
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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