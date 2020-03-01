Олег проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Городецкий край — русская Финляндия

Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца

Олег
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Олег – ваш гид
Городецкий район — один из самых экологически чистых районов Нижегородского Заволжья.

Живописная природа Заузолья с хвойными лесами и величественными вековыми соснами, раскидистыми дубовыми рощами и бескрайними полями, лесными тихоструйными речками и Горьковским морем отвлекут вас от городской суеты и подарят несколько часов приятного и познавательного отдыха в стиле экотуризма.
7100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Городец
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Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия

Что вас ожидает

Русская Финляндия
Так называют наш край за красоту природных пейзажей, чистое водохранилище с его заливами, свежий воздух и разнообразную фауну — в здешних лесах можно встретить тетеревов, глухарей, кабанов, волков, рысей, а на обширных водных пространствах — стаи уток и гусей.

Конный клуб
Экотур начнется с посещения комплекса «Курцево», где находится прекрасная современная конюшня, коровник, козлятник, сыроварня и пастбища. Вы сможете увидеть восемь пород лошадей из пяти стран, швейцарских и красногорбатовских коров, англо-нубийских коз. Узнаете о пользе верховой езды и, если будет желание, покатаетесь на одной из лошадей, после чего вам предложат выпить ароматного чая на уютной веранде.

Источник чудотворной воды
«Никола-ключ» считается народным достоянием — место, где воды стекаются крестообразно, известно с начала 17 века. И в те же времена, по преданиям, у деревни Белоглазово явилась икона Иоанна Предтечи. На источнике в стиле русского деревянного зодчества вы увидите часовню, в которой и находится огороженный ключ. Здесь вы сможете набрать святой воды, а в купальне за стеной самые закаленные и решительные совершат омовение.

Городец и живописный парк
После источника вы заедете в Городец, где прогуляетесь по центральной набережной, любуясь заволжскими далями. Желающие смогут отведать русских блинов с натуральным ягодным морсом. А на обратном пути я отвезу вас в красивый ландшафтный парк с прудом, где среди лесов можно неспешно походить, отдохнуть и сделать отличные фото!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, экскурсия по конному клубу, небольшая верховая прогулка, чаепитие.
  • В программе предусмотрено время на обед (30 — 35 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно.
  • Выезд из Нижнего Новгорода или из Городца.
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия
Городецкий край — русская Финляндия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Городец.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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Олег проводит ещё 2 экскурсии

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