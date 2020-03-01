Олег проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Русская Финляндия

Так называют наш край за красоту природных пейзажей, чистое водохранилище с его заливами, свежий воздух и разнообразную фауну — в здешних лесах можно встретить тетеревов, глухарей, кабанов, волков, рысей, а на обширных водных пространствах — стаи уток и гусей.

Конный клуб

Экотур начнется с посещения комплекса «Курцево», где находится прекрасная современная конюшня, коровник, козлятник, сыроварня и пастбища. Вы сможете увидеть восемь пород лошадей из пяти стран, швейцарских и красногорбатовских коров, англо-нубийских коз. Узнаете о пользе верховой езды и, если будет желание, покатаетесь на одной из лошадей, после чего вам предложат выпить ароматного чая на уютной веранде.

Источник чудотворной воды

«Никола-ключ» считается народным достоянием — место, где воды стекаются крестообразно, известно с начала 17 века. И в те же времена, по преданиям, у деревни Белоглазово явилась икона Иоанна Предтечи. На источнике в стиле русского деревянного зодчества вы увидите часовню, в которой и находится огороженный ключ. Здесь вы сможете набрать святой воды, а в купальне за стеной самые закаленные и решительные совершат омовение.

Городец и живописный парк

После источника вы заедете в Городец, где прогуляетесь по центральной набережной, любуясь заволжскими далями. Желающие смогут отведать русских блинов с натуральным ягодным морсом. А на обратном пути я отвезу вас в красивый ландшафтный парк с прудом, где среди лесов можно неспешно походить, отдохнуть и сделать отличные фото!