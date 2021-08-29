Что вас ожидает

Музейный квартал

Начнем путешествие с образцового места, где у каждого здания есть интересное прошлое. На трех тихих, приветливых улицах находится восемь музеев. Вы посетите один из них, «Городец на Волге». Именно так наш город называли в летописях. В музее вы узнаете о самом важном ремесле — судостроении. На бывшей улице Купеческой я познакомлю вас со старинными усадьбами 19 века и объясню, чем обязан Городец местным купцам. А на набережной вы оцените панорамы Волги и колоритное соседство простых крестьянских изб с графским поместьем.

Назад в Средневековье

У оборонительного сооружения 12 века поговорим о ценности городецкого вала — столь древних памятников истории по всей России сохранились единицы! С его гребня вы откроете незабываемый вид на древний город, его центр — Княжью гору и святое озеро, почитаемое городчанами. Я помогу представить размеры средневекового Городца и осознать масштабы его строительства.

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