Вы увидите самые эффектные достопримечательности города.
Взглянете на Грозный со смотровой площадки и прогуляетесь по парку, попадёте в православный храм и мечеть, посидите в уютном кафе на бульваре. И познакомитесь с историей города с 19 по 21 век.
Описание экскурсии
Наша прогулка пройдёт по таким местам:
- Храм Михаила Архангела — уютный островок русской культуры в центре Грозного
- Центр «Грозный-сити» и его смотровая площадка — комплекс на берегу реки Сунжа, ставший визитной карточкой города
- Цветочный парк — очаровательное место, создание которого связано с женским чеченским праздником. Об этом обязательно расскажет гид.
- Мечеть «Сердце Чечни» и розовый сад вокруг этого впечатляющего символа возрождённого города
- Бульвар Эсенбаева, наполненный ресторанчиками и зеленью, украшенный яркими зонтиками и цветами. Это культурный центр Грозного, где вы найдёте ТЮЗ, Академию наук, памятники 19 века. Здесь мы можем посидеть в одном из кафе и, потягивая кофе, посмотреть на гуляющих вокруг людей, ощутить особый ритм жизни города и его жителей
Вы узнаете:
- Как небольшая русская крепость Грозная, созданная в ряду других оборонительных сооружений, стала столицей Чечни
- Почему в конце 19 века город начал стремительно развиваться
- Что происходило вокруг Грозного во время Второй мировой войны
- Как город рос и жил во второй половине 20 века
Дополнительные опции
Самые любопытные гости нашего города могут остаться с нами дольше и за доплату отправиться на автомобиле к другим достопримечательностям столицы Чечни. Мы посетим:
- романтичный Английский замок
- смотровую площадку «Лестница в небеса», которая особенно эффектна на закате и в тёмное время суток
- независимый книжный магазин-клуб — атмосферное место, где можно не только ознакомиться с новинками мира книг, но и отдохнуть, посмотреть, чем живёт интеллектуальный мир Грозного, а также купить сувенирную продукцию
Также мы предлагаем мастер-классы по национальному танцу или живописи. Занятия проводят профессионалы с опытом педагогической деятельности в своей области.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет на смотровую площадку «Грозный-сити» — 200 ₽ за чел., напитки/еда в кафе — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Автомобильный вариант расширенной экскурсии стоит от 11 700 ₽ (зависит от размера группы)
- По желанию за доплату можно поучаствовать в мастер-классах: по лезгинке — 6000 ₽ за группу, по живописи — от 2000 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1489 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и многодневные путешествия профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!
