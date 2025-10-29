Индивидуальная
до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
«И наш финальный штрих — кулинарный мастер-класс с чаепитием в селе Итум-Кали (1,5 ч»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Начало: Заберу вас с отеля
«А также добавим в ваш кулинарный арсенал такие вкусные блюда, как хингалш и чепалгаш»
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку
Авторский мастер-класс + погружение в самобытные традиции чеченцев (из Грозного)
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От озера Кезеной-Ам до древних башен Хоя - горная Чечня из Грозного
Увидеть мечети в Аргуне и Шали, насладиться пейзажами и приготовить национальные блюда
«Обед в ресторане-музее на берегу озера, где отлично готовят блюда традиционной вайнахской кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 октября 2025Все понравилось, очень. Особенно мастар-класс))
- ААнтон11 октября 2025Огромное спасибо Анастасии за предоставленного гида Рустама. Гид-водитель Рустам на отлично знает историю родного края. Восемь часов экскурсии пролетели как
- ЮЮрий1 октября 2025Хорошая экскурсия, много красивых мест, чудесный мастер класс и незабываемый опыт приготовления национального блюда, но цена кусается 😁
- ЖЖанна30 сентября 2025Мы провели незабываемый целый день с нашим экскурсоводом и водителем Рустамом. Этот удивительный гид рассказывал о своём регионе с искренней
- ВВиктория28 августа 2025Замечательная экскурссия… красиво, душевно и познавательно
- ИИгорь14 августа 2025Замечательный маршрут, профессиональный и интересный гид, уникальный мастер-класс. Рекомендую
- ААлена11 июля 2025Очень понравилась вчера экскурсия, были в четвером, двое взрослых и двое детей(младшей 7 лет), интересно было всем. Рустам отличный собеседник,
- ННаталья19 июня 2025Анастасия, огромное Вам Благодарю🙏за организацию экскурсии! Всё прошло на самом высоком уровне👍кайф🙂оооочень красивые, живописные места, просто завораживают!
Ахдану отдельная благодарность🙏🙂очень легко,
- ППавел12 мая 2025Отличный тур!
Гидом был Шамиль, который очень интересно и структурированно обо всем рассказывал.
Водит весьма спокойно по сравнению с окружающими.
Крайне увлекательно было посетить дом простых людей, пообедать с ними, сделать лепешки.
Красиво и познавательно!
На водопадах только тяжко спускаться/подниматься тем, кто весит 120 кг)
- ЕЕкатерина5 мая 2025Провели прекрасный день в горах с гидом Шамилем, узнали много нового и интересного! Полюбовались водопадами и ущельем. Самое запоминающееся -
Сейчас в Грозном в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Грозном на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 45 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь