За один день вы побываете у главных символов современной Чечни и её горных жемчужин. Вас ждут мечети Аргуна и Шали, озеро Кезеной-Ам, древнее селение Хой и родник «Девичья коса». Вы посетите этнографический музей, узнаете о быте чеченцев и заберётесь на боевую башню. А на кулинарном мастер-классе приготовите традиционные хингалш и чепалгаш с местными хозяйками.

Описание экскурсии

Аргун — четвёртый по численности город Чечни. Здесь нас ждёт мечеть «Сердце матери», выполненная в стиле хай-тек. Гости республики отмечают уникальность её архитектуры!

Шали, где расположена самая большая мечеть Европы — «Гордость мусульман». Изучим её архитектуру как снаружи, так и внутри.

Ещё одна остановка — родник Девичья коса. Мы также заглянем на родину легендарного абрека Зелимхана Харачоевского.

Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа. Оно лежит среди субальпийских лугов и окутано легендами.

Дорога пройдёт по живописному горному серпантину. Мы сделаем несколько остановок, чтобы вы полюбовались панорамами ущелий и горных склонов и сделали удачные фотографии — покажем места с самыми эффектными видами.

Обед в ресторане-музее на берегу озера, где отлично готовят блюда традиционной вайнахской кухни. По пути сделаем остановку у качелей с панорамным видом на Чеберлоевское ущелье.

Этнографический музей «Шира-Юрт» — реконструкции равнинного чеченского села. Мы также побываем в древнем селении Хой, где сохранились каменные башни и открываются панорамные виды на горные долины.

Особая часть программы — кулинарный мастер-класс. Вы научитесь готовить традиционные хингалш и чепалгаш — блюда, которыми потом сможете радовать близких. Наши хозяйки поделятся секретами теста и начинки, а заодно расскажут истории о местных традициях и гостеприимстве.

Примерный тайминг экскурсии:

9:00 — выезд

9:30 — Аргун, мечеть «Сердце матери»

10:30 — Шали, мечеть «Гордость мусульман»

11:30 — Харачой, родник «Девичья коса»

12:30 — озеро Казеной-Ам

14:00 — селение Хой

15:00 — мастер-класс и обед

18:00 — возвращение в город

Время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

