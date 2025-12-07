Описание экскурсии
Аргун — четвёртый по численности город Чечни. Здесь нас ждёт мечеть «Сердце матери», выполненная в стиле хай-тек. Гости республики отмечают уникальность её архитектуры!
Шали, где расположена самая большая мечеть Европы — «Гордость мусульман». Изучим её архитектуру как снаружи, так и внутри.
Ещё одна остановка — родник Девичья коса. Мы также заглянем на родину легендарного абрека Зелимхана Харачоевского.
Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа. Оно лежит среди субальпийских лугов и окутано легендами.
Дорога пройдёт по живописному горному серпантину. Мы сделаем несколько остановок, чтобы вы полюбовались панорамами ущелий и горных склонов и сделали удачные фотографии — покажем места с самыми эффектными видами.
Обед в ресторане-музее на берегу озера, где отлично готовят блюда традиционной вайнахской кухни. По пути сделаем остановку у качелей с панорамным видом на Чеберлоевское ущелье.
Этнографический музей «Шира-Юрт» — реконструкции равнинного чеченского села. Мы также побываем в древнем селении Хой, где сохранились каменные башни и открываются панорамные виды на горные долины.
Особая часть программы — кулинарный мастер-класс. Вы научитесь готовить традиционные хингалш и чепалгаш — блюда, которыми потом сможете радовать близких. Наши хозяйки поделятся секретами теста и начинки, а заодно расскажут истории о местных традициях и гостеприимстве.
Примерный тайминг экскурсии:
9:00 — выезд
9:30 — Аргун, мечеть «Сердце матери»
10:30 — Шали, мечеть «Гордость мусульман»
11:30 — Харачой, родник «Девичья коса»
12:30 — озеро Казеной-Ам
14:00 — селение Хой
15:00 — мастер-класс и обед
18:00 — возвращение в город
Время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- В стоимость включён мастер-класс в горном кафе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед в ресторане
- Входные билеты в село Хой — 200 ₽ за чел.
- В тёплое время года вы сможете по желанию: проехать на зиплайне над озером, покататься на лошадях по берегу, поплавать на лодке или катамаране