От озера Кезеной-Ам до древних башен Хоя - горная Чечня из Грозного

Увидеть мечети в Аргуне и Шали, насладиться пейзажами и приготовить национальные блюда
За один день вы побываете у главных символов современной Чечни и её горных жемчужин. Вас ждут мечети Аргуна и Шали, озеро Кезеной-Ам, древнее селение Хой и родник «Девичья коса». Вы посетите этнографический музей, узнаете о быте чеченцев и заберётесь на боевую башню. А на кулинарном мастер-классе приготовите традиционные хингалш и чепалгаш с местными хозяйками.
Описание экскурсии

Аргун — четвёртый по численности город Чечни. Здесь нас ждёт мечеть «Сердце матери», выполненная в стиле хай-тек. Гости республики отмечают уникальность её архитектуры!

Шали, где расположена самая большая мечеть Европы — «Гордость мусульман». Изучим её архитектуру как снаружи, так и внутри.

Ещё одна остановка — родник Девичья коса. Мы также заглянем на родину легендарного абрека Зелимхана Харачоевского.

Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро Северного Кавказа. Оно лежит среди субальпийских лугов и окутано легендами.

Дорога пройдёт по живописному горному серпантину. Мы сделаем несколько остановок, чтобы вы полюбовались панорамами ущелий и горных склонов и сделали удачные фотографии — покажем места с самыми эффектными видами.

Обед в ресторане-музее на берегу озера, где отлично готовят блюда традиционной вайнахской кухни. По пути сделаем остановку у качелей с панорамным видом на Чеберлоевское ущелье.

Этнографический музей «Шира-Юрт» — реконструкции равнинного чеченского села. Мы также побываем в древнем селении Хой, где сохранились каменные башни и открываются панорамные виды на горные долины.

Особая часть программы — кулинарный мастер-класс. Вы научитесь готовить традиционные хингалш и чепалгаш — блюда, которыми потом сможете радовать близких. Наши хозяйки поделятся секретами теста и начинки, а заодно расскажут истории о местных традициях и гостеприимстве.

Примерный тайминг экскурсии:

9:00 — выезд
9:30 — Аргун, мечеть «Сердце матери»
10:30 — Шали, мечеть «Гордость мусульман»
11:30 — Харачой, родник «Девичья коса»
12:30 — озеро Казеной-Ам
14:00 — селение Хой
15:00 — мастер-класс и обед
18:00 — возвращение в город

Время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • В стоимость включён мастер-класс в горном кафе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед в ресторане
  • Входные билеты в село Хой — 200 ₽ за чел.
  • В тёплое время года вы сможете по желанию: проехать на зиплайне над озером, покататься на лошадях по берегу, поплавать на лодке или катамаране

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 320 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру,
читать дальше

с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.

