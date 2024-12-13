Любите древние крепости, водопады и горные пейзажи? Тогда приглашаем вас на экскурсию в Шаро-Аргун, где вы обязательно увидите всё вышеперечисленное.
Описание экскурсииПоездка по интересным местам Шаро-Аргун с невероятно красивыми видами на горы. Что вас ждет:• Нохчи-Келойский водопад – водопад более 70 метров в высоту. Находится в поселении Нохчи-Келое на юго-востоке Чечни. Одна из многочисленных природных достопримечательностей республики. Считается одним из самых высоких и высокогорных водопадов Чеченской Республики.
- Прекрасные горные пейзажи – уникальные горные местности, которые приносят наслаждение не только своими видами, но и горным свежим и насыщенном воздухом.
- Башенный комплекс Шарой – находится высоко в горах, в одном из древнейших селений республики. Комплекс состоит из: 1 мечети, 33 жилых и 7 боевых башен. Датируется 13-19 веками.
Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виды на величественные горы и пейзажи
- Нохчи-Келойский водопад
- Башенный комплекс Шарой
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Личные расходы туриста
- Билет в музей
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Сеансы начинаются с 9:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В оговоренное вами время к вашему отелю или к гостинице подъедет гид. Подробнее можно будет узнать по звонку на номер телефона гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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