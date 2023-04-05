Что вас ждет

В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники. Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам вы попробуете блюда местной кухни в ресторане.

Ушкалойские башни близнецы

Мы увидим древний город-музей Пха-Коч, где местные гиды ознакомят вас с древним бытом чеченцев, бурную реку Аргун, шум которой разносится по всему ущелью, ну и много красивейшей природы горной Чечни.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: