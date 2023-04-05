Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца

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В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники. Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам вы попробуете блюда местной кухни в ресторане.
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
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Что вас ожидает:

  • Средневековые сторожевые башни
  • Серные источники
  • Многочисленные родники
  • Нихалойские водопады
  • Ушкалойские башни близнецы
  • Древний город-музей Пха-Коч
  • Река Аргун
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники. Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам вы попробуете блюда местной кухни в ресторане.

Ушкалойские башни близнецы

Мы увидим древний город-музей Пха-Коч, где местные гиды ознакомят вас с древним бытом чеченцев, бурную реку Аргун, шум которой разносится по всему ущелью, ну и много красивейшей природы горной Чечни.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • личные расходы.

Каждый день в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По желанию туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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