В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники. Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам вы попробуете блюда местной кухни в ресторане.
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Что вас ожидает:
- Средневековые сторожевые башни
- Серные источники
- Многочисленные родники
- Нихалойские водопады
- Ушкалойские башни близнецы
- Древний город-музей Пха-Коч
- Река Аргун
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники. Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам вы попробуете блюда местной кухни в ресторане.
Ушкалойские башни близнецы
Мы увидим древний город-музей Пха-Коч, где местные гиды ознакомят вас с древним бытом чеченцев, бурную реку Аргун, шум которой разносится по всему ущелью, ну и много красивейшей природы горной Чечни.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- личные расходы.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: По желанию туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 10:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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