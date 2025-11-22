Вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями и погружение в мир национальной кухни. Мы начнём с прогулки: вы увидите мечеть «Сердце Чечни», комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила. А затем отправимся в ресторан, где за трапезой я расскажу историю каждого блюда и помогу прочувствовать настоящий вкус Чечни.

Описание экскурсии

Часть 1: пешеходная

Храм Архангела Михаила 19 века , построенный терскими казаками на пожертвования армянских и русских купцов

, построенный терскими казаками на пожертвования армянских и русских купцов Летний цветочный парк . На территории — 150 тысяч цветов!

. На территории — 150 тысяч цветов! «Грозный-Сити» — комплекс небоскрёбов в центре города на берегу реки Сунжа

— комплекс небоскрёбов в центре города на берегу реки Сунжа Соборная мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмат-Хаджи Кадырова — одна из крупнейших в России и Европе

имени Ахмат-Хаджи Кадырова — одна из крупнейших в России и Европе Центральная площадь с картой Чеченской Республики

с картой Чеченской Республики Бульвар Махмуда Эсамбаева с зданием Чеченского драматического театра, Барским домом, Академией наук — и не только

Часть 2: гастрономическая

После прогулки мы заглянем в ресторан национальной кухни. Его шеф-повар Хадижат Мовлатова — амбассадор чеченской кухни на мировой арене, президент Гильдии шеф-поваров Северного Кавказа и лауреат международных кулинарных фестивалей. Вы сможете попробовать сытные мясные блюда, лепёшки с начинками и душистый чай. А я расскажу их историю, поделюсь рецептами и секретами приготовления.

На экскурсии вы узнаете:

как город зарождался, менялся и возрождался после тяжёлых испытаний

что скрывают формы, узоры и убранство храмов и мечетей

как появился современный комплекс «Грозный-Сити»

какое значение имели центральные площади и бульвары в прошлом и какую роль они играют сегодня

о традициях чеченского гостеприимства, этикете и значении совместной трапезы

И конечно, вы услышите мои личные наблюдения и истории — те, что не найти в путеводителях, но которые помогут вам прочувствовать настоящий дух этого края.

