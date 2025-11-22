Вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями и погружение в мир национальной кухни.
Мы начнём с прогулки: вы увидите мечеть «Сердце Чечни», комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила.
А затем отправимся в ресторан, где за трапезой я расскажу историю каждого блюда и помогу прочувствовать настоящий вкус Чечни.
Мы начнём с прогулки: вы увидите мечеть «Сердце Чечни», комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила.
А затем отправимся в ресторан, где за трапезой я расскажу историю каждого блюда и помогу прочувствовать настоящий вкус Чечни.
Описание экскурсии
Часть 1: пешеходная
- Храм Архангела Михаила 19 века, построенный терскими казаками на пожертвования армянских и русских купцов
- Летний цветочный парк. На территории — 150 тысяч цветов!
- «Грозный-Сити» — комплекс небоскрёбов в центре города на берегу реки Сунжа
- Соборная мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмат-Хаджи Кадырова — одна из крупнейших в России и Европе
- Центральная площадь с картой Чеченской Республики
- Бульвар Махмуда Эсамбаева с зданием Чеченского драматического театра, Барским домом, Академией наук — и не только
Часть 2: гастрономическая
После прогулки мы заглянем в ресторан национальной кухни. Его шеф-повар Хадижат Мовлатова — амбассадор чеченской кухни на мировой арене, президент Гильдии шеф-поваров Северного Кавказа и лауреат международных кулинарных фестивалей. Вы сможете попробовать сытные мясные блюда, лепёшки с начинками и душистый чай. А я расскажу их историю, поделюсь рецептами и секретами приготовления.
На экскурсии вы узнаете:
- как город зарождался, менялся и возрождался после тяжёлых испытаний
- что скрывают формы, узоры и убранство храмов и мечетей
- как появился современный комплекс «Грозный-Сити»
- какое значение имели центральные площади и бульвары в прошлом и какую роль они играют сегодня
- о традициях чеченского гостеприимства, этикете и значении совместной трапезы
И конечно, вы услышите мои личные наблюдения и истории — те, что не найти в путеводителях, но которые помогут вам прочувствовать настоящий дух этого края.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается: обед в ресторане национальной кухни (средний чек — 1500 ₽ за чел.), билет на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» — 200 ₽ за чел.
- Продолжительность экскурсии — 1,5-2 часа, дегустация национальных блюд в ресторане — 1 час
- Для комфортного пребывания в регионе рекомендуется соблюдать дресс-код. Женщинам не надевать кофты на бретельках, юбки выше колена, одежду с открытым животом и шорты. Мужчинам избегать шорт и маек без рукавов. Для детей до 14 лет подобных ограничений нет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Архангела Михаила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваш гид в Грозном
Меня зовут Ева, я сертифицированный гид по Чеченской Республике. В прошлом ведущая ТВ и пресс-секретарь министра туризма Чеченской Республики. Я родилась и выросла в этом удивительном крае, знаю его историю,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
22 ноя 2025
Рекомендую Еву тем кто хочет увидеть Грозный и услышать рассказ о нем в компании с красивой, умной и деликатной женщиной. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ева неформально подошла к экскурсии,
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный: мечети, Грозный-сити и смотровая «Лестница в небеса»
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за человека