Гастрономическая прогулка по Грозному

Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Вас ждёт знакомство с главными достопримечательностями и погружение в мир национальной кухни.

Мы начнём с прогулки: вы увидите мечеть «Сердце Чечни», комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила.

А затем отправимся в ресторан, где за трапезой я расскажу историю каждого блюда и помогу прочувствовать настоящий вкус Чечни.
Описание экскурсии

Часть 1: пешеходная

  • Храм Архангела Михаила 19 века, построенный терскими казаками на пожертвования армянских и русских купцов
  • Летний цветочный парк. На территории — 150 тысяч цветов!
  • «Грозный-Сити» — комплекс небоскрёбов в центре города на берегу реки Сунжа
  • Соборная мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмат-Хаджи Кадырова — одна из крупнейших в России и Европе
  • Центральная площадь с картой Чеченской Республики
  • Бульвар Махмуда Эсамбаева с зданием Чеченского драматического театра, Барским домом, Академией наук — и не только

Часть 2: гастрономическая

После прогулки мы заглянем в ресторан национальной кухни. Его шеф-повар Хадижат Мовлатова — амбассадор чеченской кухни на мировой арене, президент Гильдии шеф-поваров Северного Кавказа и лауреат международных кулинарных фестивалей. Вы сможете попробовать сытные мясные блюда, лепёшки с начинками и душистый чай. А я расскажу их историю, поделюсь рецептами и секретами приготовления.

На экскурсии вы узнаете:

  • как город зарождался, менялся и возрождался после тяжёлых испытаний
  • что скрывают формы, узоры и убранство храмов и мечетей
  • как появился современный комплекс «Грозный-Сити»
  • какое значение имели центральные площади и бульвары в прошлом и какую роль они играют сегодня
  • о традициях чеченского гостеприимства, этикете и значении совместной трапезы

И конечно, вы услышите мои личные наблюдения и истории — те, что не найти в путеводителях, но которые помогут вам прочувствовать настоящий дух этого края.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается: обед в ресторане национальной кухни (средний чек — 1500 ₽ за чел.), билет на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» — 200 ₽ за чел.
  • Продолжительность экскурсии — 1,5-2 часа, дегустация национальных блюд в ресторане — 1 час
  • Для комфортного пребывания в регионе рекомендуется соблюдать дресс-код. Женщинам не надевать кофты на бретельках, юбки выше колена, одежду с открытым животом и шорты. Мужчинам избегать шорт и маек без рукавов. Для детей до 14 лет подобных ограничений нет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Архангела Михаила
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ева
Ева — ваш гид в Грозном
Меня зовут Ева, я сертифицированный гид по Чеченской Республике. В прошлом ведущая ТВ и пресс-секретарь министра туризма Чеченской Республики. Я родилась и выросла в этом удивительном крае, знаю его историю,
традиции и культуру изнутри. Мой опыт работы телеведущей и журналиста позволил исследовать каждое поселение и познакомиться с уникальными людьми. Я рассказываю не только о достопримечательностях, но и о живых традициях, обычаях и истории. Создам для вас атмосферу полного погружения, чтобы вы почувствовали Чечню не как турист, а как гость, которому открывают самое ценное и сокровенное. Стану для вас проводником, помогу увидеть Чечню глазами человека, который любит его всем сердцем.

Отзывы и рейтинг

Елена
Елена
22 ноя 2025
Рекомендую Еву тем кто хочет увидеть Грозный и услышать рассказ о нем в компании с красивой, умной и деликатной женщиной. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ева неформально подошла к экскурсии,
ее рассказ про прошлое и настоящее Грозного перемещался с интересными деталями из жизни современных жителей Чечни. Ева доброжелательно и терпеливо отвечала на все наши вопросы и даже порекомендовала что привезти в качестве съедобных сувениров. Однозначно рекомендуем экскурсии с Евой!

